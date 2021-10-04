Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar – 2021

Maalesef düşük sisteme sahip bilgisayarlarda yeni çıkan oyunları oynamak gittikçe zorlaşan bir süreç. Piyasaya çıkan her yeni oyun, daha büyük gereksinimi beraberinde getiriyor. Fakat her ne kadar yüksek sistem gereksinimli yeni oyunlar gerek grafik gerek ses sistemleri gerek gerçekçi ara yüzleri gerekse kaliteli kontrol mekanizmalarıyla güzel deneyim yaşatsa da düşük sistem gereksinimli oyunlar kategorisine alacağımız bazı oyunların zevklerini vermeyebiliyor. Buna çocukluğumuzdan kalan Ateş ve Su gibi online oyunları; ve Minecraft gibi hep tek kişilik hem de çok kişilik oynanan oyunları örnek verebiliriz. Bunlara hem 32 bit oyunlar hem de 2GB ram ile oynanabilecek oyunlar ekleyebiliriz.

Bu yazımızda, vereceğimiz oyun örnekleriyle; keyifli bir oyun serüvenine sahip olmak için çok masraflı sistemlere ihtiyacınız olmadığını kanıtlayacağız. Peki, düşük sistemli oyunlar nedir? Örneklerle yazımıza başlayalım!

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Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar Nelerdir?

This War Of Mine

İlk olarak bahsetmek istediğimiz oyun, This War of Mine, savaşan askerleri veya gönüllüleri değil; kaos içinde hayatta kalmaya çalışan sivilleri oynadığımız bir oyun. Oyunun ara yüzündeki yeşil ve siyah tonlar, size sahiden büyük bir savaşın içerisinde olduğunuz hissini veriyor.

Inside

Bir platform oyunu olarak açıklayabileceğimiz Inside adlı oyun, Limbo’nun yapımcıları tarafından üretildi. Sizi hem gerecek hem de hayatınızı sorgulamanıza neden olacak bir oyun istiyorsanız; bu oyun tam da size göre!

Darkest Dungeoun

Darkest Dungeoun oyununu gerici bir RPG oyunu olarak tanımlamak mümkün. Grafikleriyle eskide kalmış oyunları hatırlatan Darkest Dungeoun; ara sıra oynayabileceğiniz ve oynadığınızda size zevk vereceğini düşündüğümüz oyunlardan bir diğeri.

Counter Strike: Global Offensive

Zamanında okuldan çıkıp internet kafelere akın akın gittiğimiz dönemlerde oynadığımız CS 1.5 ve CS 1.6 deneyimlerinin üzerine; yeni güncellemeler ve eklemeler ile geliştirilmiş; Counter Strike: Global Offensive, uzun zamandır oyun platformlarında en çok oynanan oyunlardan biri oldu. 19 yıl önce çıktığında takım bazlı oyun içeriğinin öncülüğünü yapan: kısaltmasıyla CS:GO’yu herkese öneriyor ve oynarken güzel vakit geçireceğinizi garanti ediyoruz.

Zula Battle Royale

Yerli bir oyun olan Zula yakın zamanda Battle Royale modunu kullanıcı deneyimine açtı. Eğer FPS türünü ve Battle Royale tarzını seviyorsanız ve bilgisayarınız düşük donanıma sahipse Zula’yı gönül rahatlığıyla ücretsiz indirip oynayabilirsiniz.

League of Legends

2009 tarihinde Riot Games’in ilk oyunu olarak sürülen League of Legends; bir zamanlar esen Metin 2 rüzgarı gibi esmişti geçen senelerde. Hala yüksek kullanıcı sayısıyla ön plana çıkan oyun, MOBA türü bir strateji oyunudur.

Portal 2

Tamamen ayrı ama işbirliğinde bulunabileceğiniz hikayeleri sayesinde arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz Portal 2; mükemmel bir optimizasyon özelliği ile geliyor. Şu ana kadar üretilmiş en eğlenceli yapboz oyunlarından biri olarak adlandırabileceğimiz Portal 2, düşük sistem gereksinimli oyunlar kategorisine girebilecek nitelikte.

Among Us

Özellikle 2020’de, karantina etkisiyle tüm dünya genelinde bir patlama yaşayan Among Us oyunu; bir uzay gemisinin içerisinde geçiyor. “Imposter” ve “Crew” olarak adlandırılan iki takım var. Imposter olarak yapmanız gereken, gemideki tüm görevler bitmeden tüm takım arkadaşlarınızı öldürmek.

Bazen düşük sistem gereksinimli online oyunlar bulmak çok zor olsa da Among Us bu konuda yardımımıza yetişiyor. Diğer 32 bit oyunlar gibi bu oyun, bir video oyununun parlaması için mutlaka yüksek ve karışık grafiklere sahip olmasının gerek olmadığını vurgular nitelikte.

Undertale

Oyun dünyasında oyunların çok yüksek grafiklere sahip olmaması üzerine çok fazla tartışma geçmektedir. Nitekim Undertale adlı oyun ise; en minimal grafikler ve efektler ile bir oyunun mükemmel bir hikayeye; eğlenceli bir oynayışa ve ilişkili karakterlere sahip olabileceğinin bir nevi göstergesi.

BlackShot: Mercenary Warfare

Çıkış tarihi 1 Haziran 2016 olan BlackShot: Mercenary Warfare, eski bir oyun. Buna rağmen hala çok sevilip çok oynanan bir oyundur. Post-apokaliptik çevrimiçi bir dünyada diğer oyuncularla çatıştığınız bu oyunu, düşük sistemli online oyunlar kategorisine almak mümkün. Aynı şekilde ücretsiz sunulan bu oyun, eğer isterseniz, para karşılığında size silah da satabiliyor.

War Rock

Bir nevi Blackshot: Mercenary Warfare’i hatırlatan War Rock oyunu; çok daha yeni bir oyun. Tabii bunu yeni yayıncı şirketine borçlu. 2019 tarihinde Dream Execution tarafından piyasaya sürülen oyun, düşük sistem gerektiren online oyunlar kategorisine alabileceğimiz oyunlardan biri.

Path of Exile

2013 yılında Grinding Gear Games tarafından sürülen Path of Exile, aksiyon dolu bir rol yapma oyunu. Aynı zamanda karakterinizi ve saklanacağınız yerleri istediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz; oyunda çevrimiçi oyunlar oynarken çok tehlikeli görevlere atılacaksınız. Fakat çevrimiçi oynamak bir zorunluluk değil; isterseniz çevrimdışı bir oyun keyfi de sürebilme imkanınız da var. Düşük sistem gereksinimlerine göre kaliteli grafiklere sahip olan bir oyun olduğunu da; es geçmeden söylememiz gerekir diye düşünüyorum.

Team Fortress 2

Steam oyuncularının en azından bir kez gördüğünü düşündüğümüz Team Fortress 2; 2007 yılında geliştirici ekibi Valve tarafından satışa çıktı. Oyundaki dokuz farklı karakter sınıfı ve değişiklikler yapabileceğiniz tonlarca ekipman ile; oyunun keyfini sürdürebilirsiniz.

Combat Arms

Ücretsiz, çok oyunculu ve çevrimiçi bir savaş oyunu olan Combat Arms; sizlere ücretsiz bir deneyim sunacak. Satın alacağınız farklı özellikler ile kendi karakterinizde değişiklikler yapma imkanınız da bulunmakta.

Disco Elysium – The Final Cut

2019’da geliştiricisi ZA/UM tarafından yayımlanan Disco Elysium – The Final Cut, bizim favori RGB oyunlarımızdan biri. 2D görüntüsü ile sisteminizi zorlamayacak bir oyun. Eğer bilgisayarınızda yeteri kadar yeriniz varsa, sıkıntı çekmeden oynayabileceğiniz bir oyun!

Combat Arms: Reloaded

Combat Arms: Reloaded, çıktığı günden beri sürekli olarak güncellenen; hızlı tempolu çok oyunculu bir deneyim vaat ediyor. 7 milyondan fazla kayıtlı oyuncusu bulunan oyunda kendi askerinizi tasarlayabilir, silahlarınızı özelleştirebilirsiniz. Oyunda 600’den fazla silah bulunuyor.

Disco Elysium

Disco Elysium bir açık dünya/RPG (Rol Yapma) oyunu. Oyunda bir cinayeti çözmeye çalışan bir dedektifi canlandırıyorsunuz. Buna ek olarak, oyunda 24 adet değişik yetenek var ve bu yetenekleri nasıl kullandığınız oyundaki kaderinizi bir hayli etkiliyor. Kesinlikle keyifli bir oyun, şans vermenizi tavsiye ederiz.

West of Loathing

Kurşun kalemle kağıda çizilen çöp adamları hatırlatan grafikleriyle West of Loathing; 2017 yılında geliştiricisi Asymmetric tarafından görücüye çıktı. Belki çıktığı yılın en komiği, belki de tüm zamanların en komiği olarak adlandırabileceğimiz West of Loathing, bir RPG oyunu. XP ve savaş gücü kazanmak için aynada kendinize küfrettiğiniz oyun, eğlenceli vakit geçirmek isteyen herkes için yaratıldı.

Minecraft

Belki de tüm zamanların en popüler oyunu olan Minecraft’a bu listede yer vermemek ayıp olurdu doğrusu. Size yaratıcı, hayatta kalma ve çevrimiçi gibi farklı farklı oyun ortamları sunan bu oyunla sıkılmayacaksınız. Çok basit sistem gereksinimleriyle bile oynayabileceğiniz Minecraft, bir oyunun büyük sistemlere ve grafiklere sahip olmadan da çok oynanabileceğinin en büyük örneğidir. Bloklar ile kendinize ait bir dünya inşa etmenizle bilinen bu oyun, eğer telefonunuzda çalışıyorsa, bilgisayarınızda kesinlikle sıkıntısız işleyecektir.

Fallout Shelter

Fallout Shelter, post apokaliptik Fallout evreninde insanlar için barınak inşa ettiğiniz ve bu barınağı yönettiğiniz bir simülasyon oyunu. Nitekim 2016 yılında Windows işletim sistemi için çıkışını gerçekleştiren oyun, 2017 yılında ücretsiz olarak Steam platformunda indirilebilir hale geldi. Bir sığınak kurarak bu sığınakta yaşamı ve kontrolü sağlamaya çalıştığınız oyun, göründüğü kadar kolay değil.

Valorant

2020’de yayımlanmış bir oyun olmasına rağmen, geçen sene çıkan diğer rakiplerinden daha düşük bilgisayar gereksinimleriyle son derece beğeni topluyor. Bundan dolayı oyunun bu kadar popüler olmamasına şaşmamalı. Twitch’in en çok talep gören oyunlarından biri olan Valorant, aynı şekilde oynaması da ücretsiz bir oyun.

PlayerUnknown’s Battlegrounds Lite

PUBG geliştiricileri, Fortnite ile bir mücadele göstermek için oyunun Lite versiyonunu çıkarmaya karar vermişlerdi. PUBG ve PUBG Mobile arasında kalitede hissettiren oyun, orijinal oyuna yapılan minik değişimlerle görücüye çıktı.

Black Squad

Ücretsiz bir birinci şahıs nişancı oyunu olmasına rağmen içerisinde birçok özellik barındıran; ve devamlı olarak güncellenen Black Squad; kesinlikle şans vermek isteyeceğiniz oyunlardan bir tanesi. İçerisinde 10 farklı oyun modu bulunan Black Squad, 85’ten fazla silahla da oldukça çeşitli seçimler yapabileceğiniz bir savaş deneyimi vaat ediyor.

Half-Life 2

Half-Life demişken, birincisi için tüm zamanların en iyi FPS’si desek haksız sayılmayız. Böyle bir oyunun devamında beklentilerin altında kalmasını beklersiniz ama 2004 yılında çıkan Half-Life 2 öyle bir grafik şöleni ve hikayesi sundu ki ağzımız açık kaldı. Bu harika oyun deneyimi oldukça düşük sistem gereksinimi gerektiriyor.

Mount & Blade: Warband

Tüm dünyaya basit grafiklerle nasıl bağımlılık derecesinde oyun yapılır gösteren Ankaralı oyun şirketi; TaleWords’ün oyununu çok düşük seviyelerdeki bilgisayarlarda oynayabilirsiniz. Şu aralar dünyayı oyunun ikincisi sallıyor ama onun sistem gereksinimleri fazla şimdilik karıştırmayalım onu.

Crysis 2

Bir gurur tablosu daha… Burada Crysis 2’yi öneriyoruz ama serinin ilk oyununu da kaçırmayın, ne de olsa devam eden bir hikayesi var. Üstelik düşük sistemli oyunlar arasında gururla yer alıyor.

Elbette, yüksek gereksinimli oyunlar grafik bakımından çoğunlukla bize daha tatmin edici gelse de, başarının ve oyuncuya zevk vermenin tek sırrı o değil. Bizler bu yazıyı hazırlarken çok eğlendik, umarız ki siz de bu oyunları oynarken en az bizim kadar eğlenirsiniz!

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