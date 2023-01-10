EA, Dead Space 2’yi Ücretsiz Yaptı!

Günümüzün en büyük oyun firmalarından EA, Dead Space Remake için ön sipariş verenlere 129 TL’lik Dead Space 2’yi ücretsiz sunacağını açıkladı.

En sevilen bilgi kurgu oyun serilerinden olan Dead Space Remake, uzun zamandır beklenen yeni oyunu ile beraber 27 Ocak tarihinde oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu oyunun şerefine EA, sevilen oyunu Dead Space 2’yi ücretsiz yapıyor.

Steam’de 999 TL’lik fiyat etiketine sahip olan remake PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC’de piyasaya sürülecek. EA’in Frostbite oyun motoru ile geliştirilen oyun, 2008 yılında çıkış yapan projenin elden geçirilmiş hali olarak sunulacak.

Dead Space Remake için önerilen sistem gereksinimi şu şekilde;

İşletim Sistemi: Window 10 64-bit

İşlemci: Ryzen 5 2600x, Intel Core i5 8600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 5700, Nvidia GTX 1070

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Sizlerde Dead Space 2’yi ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek için hemen Electronic Arts’ın resmi sitesinden talep edebilirsiniz.

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