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EA, Dead Space 2’yi Ücretsiz Yaptı!

Günümüzün en büyük oyun firmalarından EA, Dead Space Remake için ön sipariş verenlere 129 TL'lik Dead Space 2'yi ücretsiz sunacağını açıkladı.

İbrahim Özbek

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dead space 2

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Günümüzün en büyük oyun firmalarından EA, Dead Space Remake için ön sipariş verenlere 129 TL’lik Dead Space 2’yi ücretsiz sunacağını açıkladı.

En sevilen bilgi kurgu oyun serilerinden olan Dead Space Remake, uzun zamandır beklenen yeni oyunu ile beraber 27 Ocak tarihinde oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu oyunun şerefine EA, sevilen oyunu Dead Space 2’yi ücretsiz yapıyor.

Steam’de 999 TL’lik fiyat etiketine sahip olan remake PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC’de piyasaya sürülecek. EA’in Frostbite oyun motoru ile geliştirilen oyun, 2008 yılında çıkış yapan projenin elden geçirilmiş hali olarak sunulacak.

Dead Space Remake için önerilen sistem gereksinimi şu şekilde;

  • İşletim Sistemi: Window 10 64-bit
  • İşlemci: Ryzen 5 2600x, Intel Core i5 8600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD RX 5700, Nvidia GTX 1070
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Sizlerde Dead Space 2’yi ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek için hemen Electronic Arts’ın resmi sitesinden talep edebilirsiniz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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