Türk Korku Oyunu The Shievers İlk Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzde korku oyunlarının yerini bilmeyen yoktur gelişen teknoloji ile şu anda çıkan korku oyunları oldukça fazla gerilim ve korkuyu tam anlamı ile hissetmemizi sağlayacak türden olmaya başladı. Bugünkü yazımızın konusu The Shievers’in fragmanına göz atacağız.

Clock Wizard Games, uzun zamandır üzerinde çalıştıklarını psikolojik, gerilim, korku türündeki The Shivers oyunu ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul merkezli olan stüdyo, görselleri ve tanıtım videosuyla oldukça fazla ilgi uyandıran bir fragman yayınladı.

Oyunun konusuna gelecek olursak kısaca sizlere bahsedelim; Oyunu toplamda 4 kişi ile aynı anda oynayabilirsiniz. The Shivers’da, ana amaç lanetlenmiş mekanlarda yer alan hayaletlerin izini sürmek olacak. Çeşitli ekipmanları kullanarak ve arkadaşlarımızla yardımlaşarak ipuçlarını takip edip hayaleti bulmaya çalışacaksınız fakat bu kadar kolay olmayacak.

Oyunun çıkış tarihi konusunda tam bir netlik olmasa da 2023’ün ilk bahar aylarında çıkarmayı planlamaktalar. Türkçe dil seçeneğiyle ve Türkiye’ye özel bir fiyatlandırma ile Türk oyun severlerin beğenisine sunulması bekleniyor.

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