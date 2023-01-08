Günümüzde birden fazla oyun çıkmakta bu oyunlar arasında Mart 2023’te çıkacak olan The Day Before oyunu yer alıyor. Uzun zamandır beklenen bu oyun aslında 2022 yılında çıkması planlanıyordu. Fakat bazı sebeplerden dolayı çıkacak oyun 2023 yılına sarktı, bugünkü yazımızın konusu ise The Day Before sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.
Oyunun kısaca konusundan sizlere bahsedelim; The Day Before, ete aç, enfekte olmuş ve hayatta kalanların yiyecek, silah ve arabalar için birbirlerini öldürdüğü ölümcül, pandemi sonrası Amerika’da geçen bir açık dünya MMO hayatta kalma oyunları arasında yerini alacak.
The Day Before Sistem Gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
- Bellek: 10 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 4GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 75 GB kullanılabilir alan
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