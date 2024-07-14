Ana Sayfa » Oyun EA FC 25 Yolda! Kapak Yıldızı Görenleri Şaşırttı! Oyun EA FC 25 Yolda! Kapak Yıldızı Görenleri Şaşırttı! İbrahim Özbek 0 Görüntüleme

EA FC 25 oyunun çıkmasına sayılı günler kalırken kapak yıldızı sızdırıldı. Yapılan sızıntılara göre EA FC 25 oyunun kapak yıldızı Jude Bellingham olacak.

EA Sports tarafından FIFA oyunun yerine çıkan ve serinin ikinci oyununa heyecanlanan oyun, kısa zaman sonra yeni oyunun tanıtmaya hazırlanıyor. Dönem yaklaştıkça ortalıkta sızıntı haberleri yayılıyor. Son yapılan sızıntılara göre EA FC 25 oyunun kapak yüzü Real Madrid’in başarılı oyuncusu Jude Bellingham olacak.

Henüz 21 yaşında olan Bellingham; Real Madrid’de oynadığı müsabakalarda 21 gol atarak kulübün hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazanmasına yardımcı oldu. Genç orta saha oyuncusu ayrıca Euro 2024 finaline ulaşmada İngiltere için kritik bir role sahipti. Şu an için kesin bir açıklama gelmese de ilerleyen günlerde EA tarafından resmi açıklamanın gelmesi planlanıyor.

EA FC 25 oyunu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S ve PC için 27 Eylül tarihinde satışa çıkacak. Eğer kullanıcılar erken erişim ile oyunu sipariş ederse 20 Eylül itibariyle oynamaya başlayabiliecek.

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