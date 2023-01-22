EA Oyunlarında Büyük İndirim!

Günümüzün en ünlü oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Electronic Arts çıkardığı oyunlar ile oyun piyasasını domine etmiş durumda fakat son zamanlarda yaşanan ve tüm oyunları etkileyen fiyat artışları oyuncuları bir hayli moralini bozmuştu. EA yeni yıla özel çoğu oyunda indirime gitti bu oyunlar arasında FIFA 23, Battlefield 2042, Need For Speed Unbound gibi oyunlar bulunmakta.

Oldukça uçuk fiyatlarda bulunan oyunlara erişmemiz bazen sıkıntılı olabiliyor fakat şu anda yapılan indirimler göz önüne alınınca oldukça avantajlı bir fırsat görünmekte. Gelin indirime giren oyunlara bir göz atalım.

Need For Speed Unbound

Ünlü araba yarışı oyunlarından biri olan Need For Speed Unbound oyunun bilmeyeniniz yoktur araba oyunları severlerinin göz bebeği olan bu oyun 1.199,99 TL’den 599,99 TL’ye düşerek oyunculara sunulmakta.

FIFA 23

Futbol tutkunlarının vazgeçilmez oyunlarından biri olan FIFA serisi yeni oyunu ile oldukça beğeni toplamıştı. Özellikle grafikleri ve oyun içi gerçekçiliği ile dikkat çeken oyun fiyatı ile oyuncuları üzmüştü. Normalde 699,99 TL satış fiyatı bulunan oyunun indirimli fiyatı 279,99 TL olarak satışa sunuldu.

Battlefield 2042

Askiyon ve macera severlerin tutkulu oyunlarından biri olan Battlefield serisi oyuncuların vazgeçilmez ve EA’in baş yapıt oyunlarından biri diyebileceğimiz türdendir. Grafikleri ve oyun içi çatışma ve görevleri gerçekçiliğin tam kendisi gibi fakat fiyat anlamında bir tık oyuncuları üzmüş durumda ama gelin indirimli fiyata bir göz atalım, normal satı fiyatı 599,99 TL olan oyun indirim ile birlikte 197,99 TL ile satışa sunuldu.

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