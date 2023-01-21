FPS Oyunu Outpost Infinity Siege Duyuruldu!

Günümüzde FPS oyunları gitgide artmakta bu serüvene Outpost Infinity Siege katıldı. Diğer oyunlardan farklı olarak oyunda ki konunuz çok farklı olacak. Bugünkü yazımızda sizlere Outpost Infinity Siege oyunu hakkında bilgi vereceğiz.

Oyunun konusuna gelecek olursak; Infinity Siege, birden fazla türü oyunda barındıracak ve sadece oyun içinde insanlar olmayacak. Oyun içinde silah ve malzeme konusunda savaş alanında düşmanla mücadelenizde, birden fazla malzeme türü bulunacak. Bilim kurgu tarzında olacak oyunda, zırhınızı ve silah parçalarınızı kendinize göre tasarlayacaksınız ve silahınıza benzersiz görünümler ve farklı efektler vermek için çeşitli güçlendirmeleri ekleyebileceksiniz.

Oyun içi mekaniklere göz attığımız zaman günümüz teknolojisinden daha üst bir seviyede silahlar ve malzeme donanımına sahip olacaksınız. Ve oyunun en güzel yanı olarak oyun içinde karakolunuzu savunmak için savunma sistemini kendiniz dizayn edeceksiniz. Bunun yanında devasa robotlar üretip onları kullanma olasılığınız olacak.

Yaratıklara gelecek olursak Örümcek benzeri devasa robotlar akrep benzeri yaratıklar ile düşman askerleri arasında mücadele edeceksiniz.

Hogwarts Legacy Yeni Sinematik Fragmanını Paylaştı!