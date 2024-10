Ana Sayfa » Oyun Ekim’de Amazon Prime Gaming’e Eklenecek Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! Oyun Ekim’de Amazon Prime Gaming’e Eklenecek Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! Emine Emre 7 Görüntüleme

Amazon Prime’ın oyun kanadı Prime Gaming, her ay kullanıcılarına ücretsiz oyun hediye ediyor. Bu kapsamda Ekim’de Amazon Prime Gaming’e eklenecek ücretsiz oyunlar da belli oldu. Yeni ayda ücretsiz sunulacak oyunlardan şimdilik sadece 6’sı açıklandı. İlerleyen zamanlarda bu oyunlara yenileri eklenerek liste genişletilecek. İşte Amazon’un Ekim oyunları…

Ekim’de Amazon Prime Gaming’e Eklenecek Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu!

Amazon Prime Gaming her ay abonelerine ücretsiz oyun hediye ettiği gibi Ekim ayında da kütüphanesine yeni oyunları ekleyecek. Ekim’de platforma eklenecek ücretsiz oyunlardan 6’sı açıklandı ve bu oyunların yanı sıra oyun içi hediyeler de platform tarafından kullanıcılarına sunulacak. Ayrıca bu oyunların dışında Ekim’de kütüphaneye yeni ücretsiz oyunların ekleneceğini de hatırlatalım.

Amazon Prime Gaming’e Eylül ayında 28 yapım eklenmiş ve abonelere ücretsiz sunulmuştu. Hatırlayanlar olacaktır, bunlar arasında; Borderlands: The Pre-Sequel, GreedFall: Gold Edition, Borderlands 2, Lego The Lord of the Rings ve Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition gibi popüler yapımlar da yer almakta idi.

Ekim ayında Prime Gaming kütüphanesine eklenecek olan yapımlara baktığımızda biraz düşük bütçeli olduklarını söyleyebiliriz ancak yine de oyun dünyasında beğenilen yapımlar listede yer alıyor. Liste, Ekim ayı içerisinde güncellenecek olup şimdilik belli olan yapımlar Hive Jump 2: Survivors , Tomb Raider: Legend, No Straight Roads, Spirit of the North, SCARF, The Eternal Cylinder şeklindedir. Peki Amazon Prime Gaming’e nasıl üye olunur ve abonelik ücreti ne kadar, bakalım…

Amazon Prime Gaming Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Amazon Prime Gaming’e üye olmak için resmi web adresine girerek “Prime’ı Deneyin” sekmesine tıkayabilirsiniz. Prime Gaming üyeliği ilk ay ücretsiz sunuluyor ve daha sonrasında üyeliği sonlandırmazsanız 39 TL gibi bir aylık abonelik ücreti bulunuyor. Üye olduğunuz taktirde hem ücretsiz oyunlardan hem de diğer fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Ekim ayı Prime Gaming ücretsiz oyunlarını aşağıdaki gibi listeleyebiliriz: