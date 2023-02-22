Elden Ring Bir Rekor Daha Kırdı!

Günümüzün en popüler oyunlarından olan Elden Ring, 20 milyon kopya satarak bir rekoru daha egale etti.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında piyasaya sürülen ve kısa sürede oyunseverler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan Elden Ring, kısa zaman içerisinde büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Özellikle oyunun senaryosu ve oynanış ile beraber oynayanları adeta başka bir dünyaya sürükleyen Elden Ring, 2022 yılında “Yılın En İyi Oyunu” ödülüne layık oldu.

Geçtiğimiz yıldan bu yana oyun dünyasına damga vuran Elden Ring, toplamda 20 milyon kopya sattı. Üç adet oyundan oluşan Dark Souls serisinin 27 milyon satışına yaklaşan Elden Ring, Dark Souls oyunun 3 oyunda elde ettiği başarıyı tek başına yetişmeye çok yaklaştı.

Our heartfelt thanks for your support and companionship on this journey.#ELDENRING pic.twitter.com/S8eqiNk0Uv — ELDEN RING (@ELDENRING) February 22, 2023

İlk çıktığı andan 2 hafta sonra 12 milyon satarak tüm dikkatleri üzerine çeken Elden Ring, kısa sürede rekor kırmıştı. Ağustos ayının sonlarına doğru 16 milyon kopya satarak, bu günlerin geleceğini göstermişti.

Elden Ring, 2023 yılında satış rakamlarını 30 milyona çıkarmayı planlıyor. Böylece Dark Souls’un elinde bulunan rekoru da egale etmek istiyor. 2023 yılında bizleri çok heyecan bir rekabet bekliyor olacak.

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