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Elden Ring Konsol Fiyatı Zamlandı!

Xbox ve Playstation mağazalarında 599 TL fiyat etiketi olan Elden Ring'in fiyatı neredeyse ikiye katlandı ve 1049 TL fiyat etiketine sahip oldu.

İbrahim Özbek

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2022 yılının en iyi oyunu seçilen Elden Ring, konsol sürümlerine zam yaptığını açıkladı. Elden Ring, Xbox ve Playstation mağazalarında 1049 TL fiyat etiketine sahip oldu.

2022 yılında oyun dünyasında birçok efsane oyun bizleri karşıladı. Özellikle God of War ve Elden Ring arasında olan kıyasıya rekabet, tüm oyun dünyasını heyecanlandırdı. Elden Ring, hem PC tarafında hem de konsol tarafında oynanabiliyor. Bugün yapılan açıklamaya göre, Elden Ring fiyatını zamladı.

Xbox ve Playstation mağazalarında 599 TL fiyat etiketi olan Elden Ring’in fiyatı neredeyse ikiye katlandı ve 1049 TL fiyat etiketine sahip oldu. Yeni Elden Ring fiyatlandırması hem Xbox Store hem de PS Store’da geçerli olacak.

elden ring

Ülkemizde devam eden kur dalgalanmaları yüzünden oyun fiyatları 1000 TL’nin üzerine çıktı. Bu durum artık oyun oynamayı daha pahalı bir hale getirdi. Oyunseverler her ne kadar bu durumdan şikayetçi olsa da, fiyat etiketleri değişmiyor. Elden Ring, PC sürümünün fiyatı 599 TL olarak sabit kaldı ancak ilerleyen dönemlerde bu fiyat özelinde de bir düzenleme yapılabilir.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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