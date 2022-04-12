Son yılların en çok konuşulan oyunlarından olan Elden Ring, oyunseverlerin beğenisine geçtiğimiz zamanlarda sunulmuştu. İlk izlenimlere göre oldukça beğenilen Elden Ring, her geçen gün oyuncu sayısını artırıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Elden Ring sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

Oyun piyasaya çıkmasıyla birlikte peşinde birçok soruya beraberinde getirdi. Özellikle sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığına dair uzun söyleşiler oldu. Günümüz kalite standartlarında kapsamında oldukça iyi grafiklere sahip olan Elden Ring, piyasada yer alan birçok bilgisayarı üzecek derecede sistem gereksinimleri talep ediyor.

Minimum ayarlarda ise günümüzdeki hemen hemen ortalama her bilgisayar Elden Ring oyununu çalıştırabilir. Özellikle daha kaliteli ve keyifli oyun deneyimi istiyorsanız, önerilen değerlere sahip bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor.

Elden Ring minimum sistem gereksinimleri;

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580 4 GB

DirectX sürümü: Versiyon 12

Depolama alanı: 60 GB boş alan

Elden Ring önerilen sistem gereksinimleri;

İşletim sistemi: Windows 10 ya da Windows 11

İşlemci: Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8 GB ya da AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

DirectX sürümü: Versiyon 12Depolama alanı: 60 GB

Elden Ring, bilgisayarınızda 60 GB boş alan olduğu zaman rahatlıkla inecektir. Ancak daha sonradan oyun içerisine gelecek olan güncellemeleri hesap etmeniz ve bunun içinde en az 75-80 GB boş alana sahip olmanızı tavsiye ederiz.

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