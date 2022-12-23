Elektrikli Audi Q6 e-tron gelecek yıl üretime girecek

Audi, 2018’in sonunda tamamen elektrikli araçlara geçme planlarını kamuoyuna açıkladı ve şirket, 2026 yılından itibaren yalnızca elektrikli araçlar duyurmaya başlayacağını söyledi. Bu noktadan sonra otomobil üreticisi, 2033 yılına kadar bu tür araçların üretimini tamamen durdurmak amacıyla içten yanmalı motorlarla (ICE) çalışan araçlardan kademeli olarak uzaklaşma sürecini başlatacak.

Audi, üretim hatlarını yeniden donatma planlarını özetlerken, gelecekteki modellerinden biri hakkında da bazı ipuçları verdi. Q6 e-tron, önümüzdeki yıl Ingolstadt’taki üretim hattından çıkacak.

Audi ayrıca A4 ve A5 e-tronlardan da bahsetti ve onlar hakkında pek bir şey açıklamasa da düşündüğümüzden daha erken gelebilirler. Yeni Audi Q6 e-tron, başlangıçta Ingolstadt’ta Audi A4 ve A5 ile aynı hatta üretilebilir.

Üretim söz konusu olduğunda Audi, 2033 yılına kadar fabrika giderlerini yarı yarıya azaltma hedefi belirledi. Bu çabanın bir parçası olarak şirket, araçlarında mevcut olan genel karmaşıklık derecesini azaltmayı planlıyor.

Bu normalde, ICE muadillerine kıyasla EV’lerde zaten bir norm olan daha az seçenek ve ekipman kombinasyonu sağlamayı önerir. Bildiğiniz üzere elektrikli araçlarda, içten yanmalı araçlara göre çok çok daha az parça ve işçilik bulunuyor.

Şirket, çok da uzak olmayan bir gelecekte, önemli ürün değişkenliğiyle başa çıkmak için gereken iş miktarını sınırlamak amacıyla sanal montaj planlamasını ve döngüden bağımsız modüler montajı uygulamayı planlıyor.