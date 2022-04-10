Elon Musk, Cybertruck’ın 2023’te Satışa Çıkacağını Açıkladı!

Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk Tesla’nın Cybertruck’un 2023‘te satışa sunulacağını açıkladı. Elon Musk, şirketin Giga Texas fabrikasının açılış partisinde Tesla’nın nihayet gelecek yıl Cybertruck’ı satmaya başlayacağını duyurdu. Musk, sahnede yaptığı sunumda, kapılarının artık kulpları olmaması dışında hala önceki versiyonlara benzeyen üretim Cybertruck aracını seyircilere sergiledi. Ayrıca ilk olarak 2019‘da duyurulan Cybertruck’ın piyasaya sürülmesindeki gecikme için de özür diledi. Tesla’nın orijinal hedef çıkış tarihi 2021’di ancak aracın lansmanını 2022’ye ve şimdi de 2023’e ertelediler.

Otomobil üreticisi, Cybertruck’ı Amerika’daki “en yüksek hacimli” otomobil fabrikası olmayı umduğu Texas Gigafactory’de üretecek. Elon Musk, dünya çapındaki diğer planlanan Gigactories’e de değindi ve araçların gönderilecekleri yere yakın bir yerde üretilmesinin nasıl daha çevre dostu olduğuna değindi. Musk, sunum sırasında “insanlık tarihinde hiçbir şirketin ulaşamadığı” bu yıl tamamen üretimi üzerine ilgiliyken, gelecek yıl tamamen “devasa bir yeni ürün dalgası” vurgusu yaptı.

Musk, açılış partisinde ise Tesla’nın Optimus insansı robotunun da 2023’te üretime başlayacağını ve insanların yapmak istemediği herhangi bir görevi yerine getirmek için tasarlanacağını söyledi. Beklenen insansı robot teknoloji severleri oldukça merak içinde bıraktı.

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