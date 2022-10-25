Elon Musk Twitterı Aldı – Şimdi De Çalışanları İşten Çıkarıyor

Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık Twitter’ı satın alma anlaşmasının bu hafta sonuna kadar gerçekleşmesi beklenirken, sosyal medya şirketinin çalışanları milyarderin bildirilen işgücünü %75 oranında azaltma planını “pervasız” olarak nitelendirdi.

Time tarafından deşifre edilen bir açık mektup taslağı, beklenen devralmayla ilgili sayısız endişeyi vurguluyor. Mektupta “Twitter işçileri” yazıyor, ancak şirketin 7.500 çalışanının kaçının adını yazdığı bilinmiyor.

Mektupta, Twitter’ın işgücünün yaklaşık 2.000 kişiye küçülmesine neden olacak işten çıkarmaların “Twitter’ın halka açık sohbete hizmet etme yeteneğine zarar vereceği” belirtildi. “Bu büyüklükte bir tehdit pervasız, kullanıcılarımızın ve müşterilerimizin platformumuza olan güvenini sarsıyor ve şeffaf bir işçi gözünü korkutma eylemidir.” diye eklendi.

Musk’ın kontrolü ele geçirmesi halinde şirketin karşı karşıya olduğu sorunların boyutunu netleştirmek amacıyla mektupta, “Twitter’daki çalışanlara yönelik bir tehdit, Twitter’ın geleceği için bir tehdittir… İşimizi sürekli taciz ve tehdit ortamında yapamayız. Bizim işimiz olmadan Twitter da olmaz.” dedi. Twitter yönetimine ve Elon Musk’a “bu ihmalkar işten çıkarma tehditlerini durdurma” çağrısında bulundu.

Bunlar, Twitter’ın mevcut personel seviyelerini koruduğu ve Musk’ın uzaktan çalışma yeteneği de dahil olmak üzere personel avantajlarını korumayı açıkça taahhüt ettiği konusunda ısrar içeriyor. Musk’ın uzaktan çalışmayı sevmediği bilindiği için bu bir kırılma noktası olabilir, Twitter pandeminin zirvesinde bazı çalışanların isterlerse “sonsuza kadar” evden çalışabileceklerini söyledi.

Musk’ın açık/kapalı satın alımıyla ilgili devam eden dramaya açık bir göndermede bulunan mektup, Twitter çalışanlarına “onurlu davranılması ve milyarderler tarafından oynanan bir oyunda sadece piyonlar olarak muamele görmemesi” talebiyle sona eriyor.