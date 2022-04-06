Emma Watson, Atatürk Dizisinde Rol Alacak!

Disney Plus’ın Türkiye’de yayınlamayı planladığı Atatürk dizisinin oyuncu ekibine Harry Potter’dan tanıdığımız Emma Watson dahil oldu.

Disney Plus’ın Türkiye’ye geliş tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yaz aylarıyla beraber Türkiye’ye hayata geçecek olan Disney Plus, birçok yerli ve yabancı oyuncuyu bir araya getirmeyi hedefliyor. Özellikle Türk oyuncular ve yabancı oyuncuların aynı ekranda izlemek hemen hemen herkese büyük zevk verecektir.

Atatürk isimli diziyle iyi bir giriş yapmak isteyen Disney Plus, dizinin kadrosunu yavaş yavaş netleştirmeye başladı. Bugün yapılan haberlere göre Atatürk dizisine sürpriz bir isim dahil oldu. Hemen hemen herkesin tanıdığı ve Harry Potter ile efsaneleşen Emma Watson, Atatürk dizisinin ekibine dahil oldu.

Lanistar Medya’nın yapımcılığı üstlendiği bu yapımın başrolü ise Aras Bulut İynemli olacak. Ulu önderimizi ekranlarda görmek hepimizi heyecana sokarken, hem Aras Bulut İynemli’nin hem de Emma Watson’ın performansı şimdiden çok merak ediliyor.

Dune filminin müziğini besteleyen Hans Zimmer da Atatürk dizi ekibinde yer alacak. Oldukça güçlü bir ekibe sahip olan dizinin Haziran ayındaki çıkışla birlikte sunulması bekleniyor. İlerleyen günlerde Atatürk dizisi hakkında detaylar belli olmaya başlayacak.

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