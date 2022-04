En İyi Kovboy Filmleri

Kovboy filmleri yılların vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü atların üzerinde ilerleyen ve birbirlerine silah çeken adamların maceralarını izlemek keyif verici. Siz de en az bizim kadar kovboy filmi hayranıysanız bu filmleri mutlaka izlemelisiniz. İşte karşınızda en iyi Western yapımı filmler…

The Power of the Dog

Thomas Savage’ın aynı adlı romanından uyarlanan The Power of the Dog, Montana’da geniş bir çiftliğe sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Yıllarca aynı çatı altında yaşamlarını sürdüren iki kardeşin hayatı George’un genç dul bir kadınla olan beklenmedik evliliği ile alt üst olur.

The Sisters Brothers

Patrick DeWitt’in aynı isimli romanından uyarlanan filmde, birbirine bağlı iki kardeşin hikayesi anlatılıyor. Şöhretli tetikçiler Eli ve Caharli’nin yeni bir görevi vardır. Herman Kermitt isimli bir altın avcısı, patronlarının altınını çalmıştır ve kardeşler onu öldürmekle görevlendirilir. Fakat bu iş kardeşlerin sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Zincirsiz

Zincirsiz, Köle Django’nun Alman asıllı ödül avcısı Dr. King Schultz ile yolunun kesişmesiyle başlıyor. Django, eski efendisini ölü ya da diri ele geçirmek isteyen Schultz ile anlaşmaya varır ve özgürlüğü karşısında Brittle kardeşleri kendisine getirme sözü verir. Görev başarıyla tamamlanır ama ikilinin yolları ayrılmaz Schultz ve Django beraber Güney’in en çok aranan suçlularının peşine düşerler. ‘Avlanma’ hünerini her geçen gün geliştiren Django’nun artık tek bir hedefi vardır: köle ticareti yüzünden kaybettiği eşi Broomhilda’yı bulmak ve onu kurtarmak.

Kasabanın Namusu

Tombstone, Arizona’nın birden bire zengin olan kasabalarından bir tanesidir. Sokaklarında acımasız kuralların işlediği, iyiyin ve kötünün yanyana yürüdüğü, merhametsiz haydutların insanları vahşice katlettiği kabasadaki cehennem azabı gibi geçen günler, Wyatt Earp’ün geldiği güne kadar sürer. Earp’ü haydutlara ve katliamlara karşı kasabayı koruması için zorlarlar. Earp erkek kardeşleri Morgan, Virgil ve gruba sonradan katılan Doc Holiday ile birlikte şehirdeki anarşinin kökünü kazımak için çeşitli önlemler almaya başlarlar.

The Harder They Fall

The Harder They Fall, ailesinin öldüren adamın peşine düşen bir adamın hikayesini konu ediyor. Nat Love , ailesinin ölümüne neden olan Rufus Buck’dan intikam almaya karar verir. Bu yüzden eski çetesini yeniden bir araya getiren Nat, Rufus’un hapisten çıkmasının ardından onun peşine düşer.

İyi, Kötü ve Çirkin

İyi, Kötü ve Çirkin, üç silah arkadaşının maceralarını konu ediyor. Ortak bir hedefe doğru değişik nedenlerle yol almakta olan üç silah arkadaşı aslında kader açısından yolları kesişmiş insanlardır. İsimleri İyi, Kötü ve Çirkin olan bu kişiler için o dönemdeki Amerikan İç Savaşı bir araçtır.

Old Henry

Old Henry, yaralı bir adamı bir çanta dolu parasıyla birlikte evine alan dul bir çiftçinin hikayesini konu ediyor. Bir grup adam para için evine geldiğinde çiftçi, kime güvenceğine karar vermekte zorlanır. Çiftliğinin kuşatılmasına karşı savunma yaparken çiftçi, herkesi şaşırtan ve gerçek kimliğini sorgulayan bir silahşörlük yeteneğini ortaya çıkarır.

Affedilmeyen

Affedilmeyen’de Little Bill Dagett, sadistik eğilimleri olan, tavizsiz ve diktatör bir şeriftir. Egemen olduğu küçük bir kasabayı yaşanmaz bir hale getirmektedir. Bir gün adaleti uygulamayı bütünüyle reddettiğinde, eski bir silahlı soyguncu olan Will Munny, artık sessiz kalamayacağını ortaya koyacaktır. İntikam Will, Will’in eski partneri ve genç bir adamın ellerinden gelecektir.

Muhteşem Yedili

Vahşi Batıda yedi silahşör sanayici Bartholow Bogue’un sert yönetimi altındaki fakir bir köyü korumak için tutulur. Ödül avcıları, kumarbazlar ve kiralık silahlı adamlardan oluşan bu grupta Sam Chisolm, Josh Farraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez ve Red Harvest yer almaktadır. Bu 7 kişilik grup sakin Rose Creek kasabasını gelecek büyük saldırıya karşı hazırlarken, kendi içlerindeki değerleri de yeniden keşfederler.

İz Peşinde

Tarih 1870’ler, yer İç Savaştan çıkmış Amerika. Babası öldürülmüş ve bunun için adalet arayan 14 yaşındaki Mattie Ross, Kızılderili Toprakları’na izinsiz girmeden önce para için babasını öldürdüğü söylenen korkak Tom Chaney’in peşinden, onu bulmak için ailenin tek üyesi olarak Arkansas/Fort Smith’e gelir. Chaney’i cezalandırmak için ant içen Mattie, ülkenin en acımasız askeri olarak bilinen sarhoş ve sorumsuz Rooster Cogburn’ü, Chaney’i yakalaması için kiralar. Yolda karşılarına çıkan Texas polisi LaBoeuf de Chaney’i yakalayıp Texas’a götürmek istiyordur. Böylece bu üçlü kovalamacanın peşinde bir araya gelir.

Blazing Saddles

Küçük bir kasabanın şerifi öldürülünce Bart, ümü beyaz olan Rock Ridge kasabasına atanan ilk siyah şerif olur. Hemen hemen herkesin adının Johnson olduğu bu kasabada sıcak “hoş geldinler” ile karşılanmayı bekleyen saf Bart, kısa sürede bunun pek de mümkün olmadığını görecektir. Kasabanın sarhoşunu sağ kolu yapan Bart, bu insanları ırkçılıktan kurtarmak için planlar yapar.

Bone Tomahawk

Vahşi batıda, bu yüzyılın başlarında, Teksas ve New Mexico sınırı yakınındaki Bright Hope kasabasının şerifinin de aralarında bulunduğu dört cesur adam, son derece ilkel, yamyam bir kabilenin eline düşen esirleri kurtarmak için korkutucu bir maceraya girişir. Kızılderililerin bile çekindiği ve vahşet sınırlarını tanımayan mağara insanlarının beklenmedik ve korkunç ritüelleriyle karşılaşacaklardır.

Bir Zamanlar Batıda

Kanun dışı işler yapan ve acımasız biri olan Frank ve adamları yaşadıkları bölgede süren demiryolu projesi ile ilgili cinayet işlerler. Öldürdükleri Brett McBain’in eşi Jill bölgede kalmaya karar verir. Frank ile eskiden bir hesabı olan Harmonica, Jill ve başka bir kanun kaçağı olan Cheyenne ile beraber Frank ve adamlarına karşı gelmeye karar verirler.

Vahşiler

1892 yılında Yüzbaşı Joseph Blocker, bizzat başkandan gelen bir emir alır. Ömrünün son günlerini yaşayan bir Cheyenne reisi Sarı Şahin ve ailesini New Mexico’dan diğer ırkdaşlarının yaşadığı Montana’ya dek götürmesi gerekmektedir. Blocker bu emri pek gönüllü olmasa da kabul etmek zorunda kalır. Bu yolculuk oldukça uzun ve tehlikeli geçecektir.

Vadiler Aslanı

Çiftlik sahibi Ryker, Joe Starret’in arazisini istemektedir. Shane, Starret’in arazisinin korunmasına yardımcı olmak için onların yanına yerleşir. Evde kaldığı sürece onun karısını ve çocuğunu etkisi altında bırakır. Halkı topraklarından çıkarmak için gelen Chirs ile efsane silahşör Shane karşı karşıya gelirler. Shane, Chris’i yenince Ryke onu satın almak ister. Shane teslim olmz bu sefer de başlarına Wilson belası açılır. Efsane silahşör tüm vadiyi bu silahlı adamlardan temizlemeye çalışırken, ailenin küçük oğlu Joey ile arasında kuvvetli bir bağ gelişir…

Birkaç Dolar İçin

Birkaç Dolar İçin’de, Clint Eastwood efsaneleşmiş rolüne devam ederken, ona Lee Van Cliff de katılıyor. Mortimer ve Monco isimli ödül avcıları, suçlu ve kaçakların peşine düşerek, onların kellerine biçilen paraları kazanırken, son ödül azılı bir hapishane kaçkını olan Indio’nun kellesine konulan 10.000 dolardır. Mortimer bu kez paranın değil, intikamın peşindedir ve bu yolda en büyük desteği kendisi gibi intikam peşinde koşan Albay Douglas’tan görecektir.

Vahşet Çetesi

Texas, Ruggsville’de Şerif John Quincy Wydell kumandasındaki polis, sadist ruhlu seri katil Firefly ailesinin evine saldırıda bulunur. Anne Firefly tutuklanır ancak Otis B. Driftwood ve Baby Firefly bu kuşatmadan kaçmayı başarırlar. Otis ve Baby, aile reislerini çağırırlar ve çöldeki ıssız bir otelde buluşma kararı alırlar. Otis ve Baby oraya vardıklarında iki şarkıcı aileyi kaçırırlar ve bu zararsız aileye sadistçe ve vahşice davranırlar. Bu sırada Şerif Wydell, kaçakları yakalayıp öldürmeye ant içmiştir. Erkek kardeşi George Wydell’in intikamını almadan ölmeye hiç niyeti yoktur.

Deadwood: The Movie

Deadwood ,1870’li yıllarda Güney Dakota’da küçük bir madenci kampı olarak kurulan bir yerleşim yerinin giderek büyüyerek adeta bir kent haline gelmesini konu edilen aynı isimli seriden beyaz perdeye uyarlanıyor. Karakterler, Güney Dakota’nın eyalet olmasını kutlamak için on yılın ardından yeniden bir araya geliyor. Onların bir araya gelişi eski rekabetlerin canlanmasına, ittifakların test edilip, eski yaraların yeniden açılmasına neden oluyor.

Çöl Aslanı

Filmde ırkçı bir savaş gazisinin kızılderililerin kaçırdığı yeğenini aramak için yollara düşmesi, yıllar süren bu arayış sırasında onu harekete geçiren amacın gittikçe daha tartışmalı bir hale gelişi konu ediliyor. Film çevrildiği yıl ses getirmediyse de, yıllar geçtikçe prestij kazanarak klasikleşmiştir. Kimilerine göre ise John Ford’un başyapıtıdır.

Vahşi Belde

Dönemin değişen ve modernleşen dünya yapısı içerisinde varlığını sürdürmeye çalışan yaşlı haydutlardan kurulu bir çetenin mücadelesini anlatan film, Teksas ve Meksika arasındaki sınır çizgisinde geçiyor. Esaslı bir çete lideri olan Pike Bishop emekli olmadan önce son bir büyük vurgun yapmanın peşindedir. İçerisinde yüklü miktarda değerli şey bulunan bir ofisi soymaya karar veren adam her biri farklı suçlarda aktif rol almış bir grup çete üyesini de bu göreve dahil eder. Planlama aşaması bittiğinde göreve hazır hale gelen çete için işler beklendiği gibi gitmeyecek, soygun kanlı bir mücadeleye dönüşecektir.