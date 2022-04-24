En Çok İzlenen Netflix Dizi ve Filmleri Belli Oldu!

Günümüzün en çok kullanılan dizi ve film izleme platformlarının başında gelen Netflix, yer geçen gün yeni içerik üretmeye devam ediyor. Her ay yeni bir içerik ile karşımıza çıkan Netflix, Nisan ayında büyük işlere imza attı. Netflix içerisinde en çok izlenen dizi ve filmleri arasında yeni yapımda yer alıyor.

Netflix, aldığı yeni bir karar ile beraber her hafta en çok izlenen dizi ve filmleri, üyeleri ile paylaşıyor. Geçen hafta paylaşılan bilgilerin ardından, gözler bu haftanın yıldızlarında oldu. 11 Nisan ile 17 Nisan tarihleri arasında en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşan Netflix, bu hafta Top10 listesine dahil olan yeni yapımı da açıkladı.

Hem kaliteli içerik hem de eğlenceli işler ile beraber kullanıcılarını mutlu etmeyi amaçlayan Netflix, hem ülkemizde hem de dünya genelinde yatırımlarını artırıyor. Özellikle 2022 yılıyla birlikte ülkemizde birçok Netflix yapımı ortaya çıkmayı başladı. Bunlardan neredeyse hemen hemen hepsi büyük gündem oldu.

11 Nisan – 17 Nisan arasında en çok izlenen Netflix dizi ve filmleri şu şekilde;

Bridgerton: 2. sezon The Ultimatum: Marry or Move On: 1. sezon Anatomy of a Scandal Bridgerton: 1. sezon Our Great National Parks Inventing Anna Queen of the South: 5. sezon Better Call Saul: 5. sezon Jimmy Savile: A British Horror Story Is It Cake?: 1. sezon

Mart ayında vizyona giren Uysallar ve Nisan ayı içerisinde yeri alan Yakamoz S-245 ile beraber Türk yapımın sayısında artış gözlemdi. Ayrıca yapılan açıklamaya göre Erşan Kuneri dizisi de Mayıs ayı ile beraber Netflix’de yerini alacak.

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