Dünya Sinemalarındaki En İyi Filmler 2022

Son birkaç yıldır sinema hayranı olmak zor oldu. Özelikle COVID-19 salgını yayın programlarını alt üst etti, film çekimlerini aksattı ve genellikle gecikmelere neden oldu. Ancak film stüdyoları 2022 için iyimser olmalı, çünkü gelecek yıl gişeler dolu görünüyor. İster romantik komediler, aksiyon filmleri, aile filmleri veya süper kahraman filmleri arıyor olun, ufukta dört gözle bekleyeceğiniz pek çok şey var. 2022’nin en iyi filmleri en sevdiğimiz serilere eklenecek, sevilen karakterleri geri getirecek, bazı harika öncülerin gerçek hayatlarını ekrana çevirecek veya hepimize tamamen yeni şeyler gösterecek. Hepsi arasından seçmek zor olsa da işte 2022 yılı ile seçtiğimiz en iyi dünya sinemaları!

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The 355

Adını Devrim Savaşı sırasında bir kadın casustan alan The 355, güçlü bir silaha sahip tehlikeli bir paralı askerin izini sürmek için bir araya gelen, tamamı kadınlardan oluşan bir grup uluslararası ajanı konu alıyor. Kadro, Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Diane Kruger, Penelope Cruz ve Fan Bingbing gibi muhteşem aktrisleri bir araya getiriyor.

Scream

Tam Ghostface’in sonunu gördüğünüzü düşündüğünüzde, elinde bir bıçakla tekrar ortaya çıkıyor. Ve bir kez daha Sidney Prescott, Dewey Riley, Gale Weathers ve Woodsboro ekibi, bu yeni cinayetlerin 25 yıl önceki cinayetlerle nasıl bağlantılı olduğunu bulmak zorunda kalıyor.

The King’s Daughter

Pierce Brosnan, tam olarak Kral – Louis XIV’i ​​oynuyor. Bir yandan deniz kızının peşine düşüp ölümsüzlüğün sırrını ararken kızı, yaratığı kurtarmanın bir yolunu bulmaya çalışıyor.

Munich – The Edge of War

Bu film, Almanya’da savaşa girilirken geçiyor ve karşıt hükümetler için çalışan iki eski arkadaşı takip ediyor. Aynı zamanda Hitler’in planlarını ortaya çıkarmak için farklılıklarını arkalarında bırakıyorlar. Ayrıca, Jeremy Irons Neville Chamberlain’ı canlandırıyor.

Jackass Forever

Jackass ekibi, yirmi yılı aşkın süredir hala akıl almaz hareketler yapıyor – 50’li yaşlarına yaklaşmanın onları durduracağını mı düşünüyorsunuz? Ayılar, boğalar ve örümceklerle karşılaşmalardan, beyin sarsıntısına neden olabilecek fiziksel zorluklara kadar her şeye hazır olduklarını kanıtlamaktadırlar.

Moonfall

Felaket destanı sanatının ustası yönetmen Roland Emmerich (bakınız: Independence Day, Godzilla, The Day After Tomorrow, 2012, vb.), galaktik ölçekte bir felakete göğüs gerer: Ay yörüngesinden çıkar ve fırlayarak Dünya’ya doğru gelmektedir. Sizce bir ragtag bilim adamı ekibi gezegeni zamanında kurtarabilecek mi?

Kimi

KIMI, bildiğiniz diğer akıllı cihazlar gibi olabilir – “Hava nasıl?” gibi bir soru sorabileceğiniz türden. Ve size hoş bir sesle cevap verecektir. Bu gerilim filmi, Zoë Kravitz tarafından oynanan agorafobik bir teknoloji çalışanı, kalite kontrol için anonim KIMI beslemelerini izlediğinde ve cihazların tonunun devam eden bir suç kanıtı yakalamış olabileceğini düşündüğünde başlıyor.

Marry Me

Büyük ekran rom-com’u geri getirin! Bu filmde Jennifer Lopez oynuyor – başka ne var? – müzikal bir mega yıldız. Sahnede başka bir ünlüyle evlenme planları ters gittiğinde, evlenmek için rastgele bir adam (Owen Wilson tarafından oynanan) seçer. Daha sonra büyük bir hata yapıp yapmadıklarını veya ilişkiyi bırakmaları gerekip gerekmediğini anlamaları gerekir.

Death on the Nile

Belfast’tan Kenneth Branagh, Agatha Christie uyarlamalarının ikincisini yönetiyor ve aynı zamanda da başrolde. Ünlü dedektif Hercule Poirot, S.S. Karnak’taki bir cinayeti çözmesi için çağrılır ve şüphelilerin listesi fazlasıyla uzundur ve Gal Gadot, Annette Bening, Russell Brand ve Sophie Okonedo gibi aktörler tarafından oynanmaktadır.

Bigbug

Bu Netflix filmi, Amélie ve Delicatessen gibi sıra dışı filmlerin yaratıcısı Jean-Pierre Jeunet tarafından yazıp yönetiliyor. Tabii bu da onlardan farklı değil: 2050’de, yapay zekanın bir darbe yaptığı ve bir grup banliyölü (ve evdeki robotların) kendilerini korumak için kilitlediği zamand geçiyor.

I Want You Back

Jenny Slate ve Charlie Day, yakın zamanda terk edilmiş iki arkadaşı canlandırıyor. Eski sevgililerini geri kazanmak için yeni ilişkilerini sabote etmeye karar verirler. Başarısızlığa mahkum bir plan mı yoksa işe yarayacak kadar çılgın bir plan mı? bunu izleyip göreceğiz.

Tall Girl 2

Netflix, romantik-komedi serisinin evi oldu desek abartmış olmayız. İlk olarak The Kissing Booth serisi vardı. Sonra ise, Daha Önce Sevdiğim Tüm Erkeklere. Şimdi karşımızda, Tall Girl bir devam filmi alıyor. Bu sefer Jodi, ilişkisini etkilemeye başlayan bir okul oyununda olacak.

Blacklight

Liam Neeson, güçlü bir şekilde silahlanan kötü adamlarla tanınan serbest çalışan bir hükümet “tamircisi” olan Liam Neesony karakterini canlandırıyor. Ancak kızı ve torunu tehdit edildiğinde, bir gazetecinin yardımıyla FBI’ın içinde gizlenen bir operasyonu ortaya çıkarmak zorunda kalmaktadır.

Uncharted

Bu film, aynı adı taşıyan ünlü video oyunu serisinin arka planı olarak gösterime giriyor. Tom Holland ve Mark Whalberg, “hiç bulunamayan en büyük hazine” arayışına giren iki maceracıyı canlandırıyor. İzlerken nefesinizi tutacağınıza ve video oyunundan kopmadığınızı hissedeceğinize eminiz.

Against the Ice

Hayatta kalma hikayelerini sevenler için bu Netflix filminde Nikolaj Coster-Waldau, Amerika Birleşik Devletleri’nin bölge üzerindeki iddiasını çürütmek için Grönland’da kızakla yola çıkan bir kaşif olan gerçek hayattaki Kaptan Ejnar Mikkelsen’i canlandırıyor. Film, Danimarka’nın 1909 kutup seferi hakkında Buzlara Karşı İki kitabına dayanıyor.

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