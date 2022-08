En İyi Aamir Khan Filmleri

Hem sosyal mesaj veren hem de harika dram filmleri yaratan ünlü oyuncu, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan’ın filmleri, ülkemizde ilgi toplamayı başarıyor. Biz de bu yazımızda mutlaka izlemeniz gereken Aamir Khan filmlerini sizler için derliyoruz.

Laal Singh Chaddha

Aamir Khan’ın en son filmi Laal ve bekâr annesi arasındaki eşsiz bağ üzerine kurulmuş ve güçlü değerlerle sertleşmiş bir çocukluğu içeren hikâye, hayatın birçok zorluğunun üstesinden gelen Laal’in sevgisini, masumiyetini ve kaderini konu alıyor. Yol boyunca karşılaştığı insanların kalplerini kazanırken bize de herkesin, en olasılık dışı olan insanların bile bir hikâyesi olduğunu hatırlatıyor.

Hindistan Eşkıyaları

Khudabaksh Azaad isimli bir haydutun liderliğindeki grup, Hindistan’ı İngilizlerden kurtarmak ve özgürlüğünü garantilemek adına zorlu bir mücadeleye atılırlar. Britanyalı bir komutan olan John Clive ise bu haberi aldığında harekete geçmeye karar verir ve sinsi bir planı devreye sokar.

Fanaa

Güzel bir kız olan Zooni görme engellidir. Zooni, Delhi tur rehberi Rehan’a aşık olur. Arkadaşları Rehan hakkından Zooni’yi uyarsa da o kimseyi dinlememeye karar verir. İkisi arasındaki etkileşim birbirlerini tanıdıkça büyük bir aşka dönüşür.

Earth

Earth (Toprak), 1947’de, Pakistan ve Hindistan henüz iki ayrı devlet değilken Lahore isimli bir kentte geçiyor. Politik bir dram filmi olan Earth, dönemin atmosferini tüm gerçekçiliğiyle seyirciye aktarırken bir yandan da bu atmosferde filizlenen bir aşk hikayesini işliyor. Hindistan ve Pakistan tarihi açısından dönüm noktası olan bir dönemi konu alan Aamir Khan filmi, mevzu bahis güç olduğunda kişilerin ne kadar zalimleşebileceğini gözler önüne seriyor.

Talaash

Özet. Polis müfettişi olan Surjan oğlu Karen’i bir kaza sonucu kaybedince eşi ile evliliklerinde sorunlar başlar. Bu sırada Bollywood yıldızı olan Arman Kapoor’da çok şüpheli bir şekilde trafik kazasında ölünce Surjan Singh bu kazayı soruşturmaya başlar.

Dangal

Hindistan şampiyonu da olmuş eski güreşçi Mahavir Singh Phogat (Aamir Khan), bir erkek evlat sahibi olamadığı için, Babita ve Geeta ismindeki iki kızını uluslarası müsabakalarda madalya kazanabilecek birer güreşçi olmak üzere yetiştirir. Mahavir, kendisinin içinde kalan ve gerçekleştiremediği hayallerini kızları aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışan hırslı bir adamdır. Kızlarının birer kadın olarak, bir dövüş sporunda iddialı olma yolunda giderken karşılaştıkları toplumsal baskıyla mücadelelerinin de anlatıldığı efsanevi Aamir Khan filmi Dangal’ın başrollerinde Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh var.

Taare Zameen Par

İlham veren ve içinde birçok hayat dersini barındıran, dram türünde bir Aamir Khan filmi olan Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir), okuduğu özel okulda harfleri ve sayıları algılamakta sorun yaşadığı için ailesi ve öğretmenleri tarafından başarısız ve tembel varsayılarak yatılı okula verilen küçük bir çocuğun, resim öğretmeniyle kurduğu sevgi ve umut dolu bağ konu alınıyor. Film, disleksinin bir öğrenme güçlüğü olduğunu fakat doğru eğitimle yenilebileceğini duygusal bir şekilde tembihliyor.

PK (Peekay)

Peekay, şimdiye kadar kimsenin sormadığı yalınlıkta ve derinlikte soruları sorup onlara cevap arayan bir yabancıyı konu alıyor. İnsanlığı araştırmak amacıyla Rajasthan isimli başka bir galaksiden Dünya’ya gelen uzaylı Peekay, bu felsefik yolculuğunda cevapları her zaman vermiyor veya sorduğu her soruyu bir cevap almak adına sormuyor fakat sorunun derinliğinin yarattığı etkiyle seyirci düşüncelere dalıyor. Yabancısı olduğu Dünya’da sergilediği alışılmışın dışında cümleleri ve hareketleri yüzünden Peekay (sarhoş) ismiyle anılan bu uzaylının macerasının anlatıldığı Aamir Khan filminde insanlığa dair her şey, yani hayat var!

3 Idiots

Kapsamlı bir eğitim sistemi eleştirisi olan, dolayısıyla güldürürken düşündüren Aaamir Khan filmi 3 Idiots (3 Ahmak)’da, Hindistan’ın en iyi mühendislik okulunda eğitim gören 3 zeki yakın arkadaşın okul yılları ve gelecekte tekrar bir araya gelişleri eş zamanlı olarak konu alınıyor. En sevilen Aamir Khan filmlerinden biri olan 3 Idiots, eğitimin kağıt üzerinde yazılı olanı öğretmekten ötesi olması gerektiğini, ve hatta tek tip ve tutucu bir eğitim anlayışının potansiyeli olan öğrencileri köreltebileceğini oldukça eğlenceli bir yolla anlatıyor.

Secret Superstar

Aamir Khan’ın en yeni filmlerinden biri olan ve dramla komediyi müzikle harmanlayan film Süperstar (Secret Superstar), genç bir yeteneğin ışığı solup gitmeden hemen önce keşfedilme hikayesini konu alıyor. 14 yaşındaki Müslüman bir kız olan Insiya’nın yeteneği ve hayalleri Aamir Khan’ın canlandırdığı müzik direktörü Shakti Kumaar tarafından görülüyor ve Insiya ailesi ve tanıdıklarından habersiz şöhret basamaklarını tırmanmaya başlıyor.

Rang De Basanti

Hint kültürüne oldukça ilgili olan Sue adındaki bir İngiliz araştırmacının dedesinin yazdığı günlükleri okuduktan sonra Hindistan’a gelip Hint kültürü ve tarihiyle ilgili bir belgesel çekmeye niyetlenmesini konu alıyor. Globalleşen bir Dünya düzeninde yozlaşan ve giderek tek tipleşen toplumun harika bir eleştirisinin yapıldığı bu Aamir Khan filmi, düzeni olduğu gibi eleştiriyor ve gerçekçiliğiyle bir başyapıt statüsünü hak ediyor.

Lagaan: Evvel Zaman İçinde Hindistan’da

1893’te Hindistan’ın Champaner isimli bir kentinde süren şiddetli kuraklık sonucu halkın elinde avucunda bir şey kalmıyor ve halk, yönetimde olan İngiliz kraliyetinden Lagaan isimli bir vergiyi kaldırmasını talep ediyor. İngilizler’se halka, kaderlerinin bir kriket maçına bağlı olduğunu söylüyorlar ve bir İngiliz sporu olan kriketi öğrenmeye çalışan halkın kahramanlık ve inanç dolu macerası başlıyor.

Ghajini

Ghajini, Christopher Nolan’ın 2000 yılı yapımı Memento filminin Hint uyarlaması olarak geçiyor tarihe. Hindistan’ın iş adamlarından biri nişanlısıyla sorunsuz şekilde hayatlarına devam edip evliliğe doğru giderken uğradıkları saldırı sonucu alt üst olurlar. Gözleri önünde sevgilisi öldürülen adam, kafasına aldığı darbe sonucu kısa süreli hafıza kayıpları yaşamaktadır. Her 15 dakikada bir hafızası silinen Sanjay nişanlısının intikamını almak için gördüğü her şeyin fotoğrafını çekiyor ve not alıyordur.

Dhoom: 3

Çocukluğundan beri babasıyla sihir ve illüzyon gösterileri yapan Sahir’in intikam hikayesini alıyor odağına Dhoom. Babasıyla çalıştıkları sirk maddi zorluklar sebebiyle kapanma riski taşırken bankadan kredi çeken babası borcu ödeyemediği için intihar eder. Babasının intiharına tanıklık eden Sahir babasının intikamını almayı amaç edinir. Bu intikam bir soygun planıyla devam edecektir.

Jo Jeeta Wohi Sikandar

Sürekli zenginlik hayali kuran abi ve kız kardeşi ‘normal’ bir okulda eğitim almaktadır. Bu ikiliden kız kardeş okulda zengin rolü yaparak kendini göstermeye çalışır. Okullar arası bisiklet yarışı duyurusunu görüp başvuran abi kardeş son iki yıldır kupayı kazanan şampiyonu yenebilecekler midir?

Delhi Belly

Delhi’de yaşayan Sonia adlı kadın, Vladimir Dragunsky adlı adama bir paket ulaştırmak zorundadır ve bunu yapması için nişanlısına ricada bulunur. O da birlikte kaldığı iki oda arkadaşı ile birlikte, biraz da zoraki olarak yola çıkar fakat işler düşündükleri gibi gitmeyecektir. Kendileri bir anda suç örgütü olarak bulacaklar ve kanun kaçağı olarak yola devam edeceklerdir.

