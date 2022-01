En İyi Amazon Prime Dizj ve Filmlerj 2022

Amazon Prime’da izlenebilecek o kadar fazla dizi ve film var ki, neyin gerçekten iyi olduğuna karar vermeye çalışmak yorucu bir iş olabilir. Bu yüzden sizin için 2022’nin en iyi Amazon Prime şovlarını listeledik!

1- Being the Richardos

Aaron Sorkin tarafından yazılan ve yönetilen , I Love Lucy yıldızları Lucille Ball ve Desi Arnaz arasındaki ilişki hakkında yapılmış olan bir Amerikan biyografik drama filmi. Nicole Kidman ve Javier Bardem, Ball ve Arnaz’ı canlandırırken, aynı zamanda filmde JK Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat, Jake Lacy ve Clark Gregg de rol alıyor.

2- With Love

Birinci sezon, aşkta şanssız olan ama yine de dışarıda onu arayan Diaz kardeşler Lily (Emeraude Toubia) ve Jorge’yi (Mark Indelicato) anlatıyor. Beş bölümün her biri farklı bir tatilde gerçekleşmektedir. Bölümlerden birisi; Jorge’nin yeni erkek arkadaşını ailesiyle tanışmak için eve getirdiği Nochebuena’da geçerken bir değeri, Lily ve yeni erkek arkadaşının birlikte taşındığı Bağımsızlık Günü’nü anlatmakta. Ayrıca en iyi romantik komediler gibi, With Love da kalbinizi nasıl kıracağını ve sonunda tekrar bir araya getirmesini biliyor.

3- The Expanse

İnsanların The Expanse’e “şu anda televizyondaki en iyi bilim kurgu dizisi” dediğini duymuş olabilirsiniz ve kesinlikle haklılar. Dünya ve Mars savaşın eşiğindeyken, uzaylı veya başka bir şey tüm insanlığı tehdit ederken uzayda gerçekleşen harika derecede karmaşık bir siyasi gerilim filmi. Bu arada birden fazla gezegenden ve birden fazla bakış açısından galaksiler arası bir hikaye anlatan The Expanse, Game of Thrones düzeyinde zengin diyebiliriz.

4- Hanna

Joe Wright’ın 2011 filmi Hanna, gizli bir örgüt tarafından; suikastçı olmak üzere eğitilmiş bir genç kızın hikayesine odaklanarak; hikayeyi küçük bir karakter grubuna bağladı. Ama anlatacak daha çok hikaye vardı. Ve filmin senaristi David Farr, dizide Hanna ile işleri birden fazla yöne ayırdı. Esmé Creed-Miles; nefes borusunu hızlı bir vuruşla nasıl ezeceğini bilen ama normal bir genç kız olmanın ilk şeyini bilmeyen Hanna rolünde ve Mireille Enos; Hanna’nın düşmanı Marissa olarak en iyi performanslarından birini sergiliyor. Ayrıca ilk bölüm, filmin yapısını ve olay örgüsünü takip ederken, eklemeler ve değişikliklerle diziyi genişletirken; TV şovunda doğal ve değerli hissettiriyor.

5- Harlem

Sex and the City ve Living Single geleneğinden olan Harlem; New York’ta dolaşan dört kadından oluşan bir grup hakkında bir gösteri. Bize daha önce Girls Trip’i veren ve siyah kadın arkadaşlığının etrafındaki; yolunu gerçekten bilen Tracy Oliver tarafından ortaya çıktı. Ana karakterin kolay kimyasına ve komik uyumuna dayanan eğlenceli, rahat bir dizi. Bu arada Meagan Good, Grace Byers, Shoniqua Shandai ve Jerrie Johnson’ı içeren oyuncu kadrosu ile soylulaştırma; cinsellik ve zenginlik gibi konularla ilgilenerek onları ana konunun önemli unsurları haline getiriyor.

6- Encounter

Riz Ahmed, Take Shelter ve War of the Worlds’ün bir karışımına benzeyen bu paranoyak; bilimkurgu gerilim filmiyle geçen yılki The Sound of Metal’deki Oscar adayıydı. Nitekim Ahmed, iki oğlunu alıp onları uzaylı tehdidinden ve bu sırrın ortaya çıkmamasını sağlamaya çalışan askeri ajanlardan korumak için; firar eden madalyalı bir denizci Malik Khan’ı oynuyor. Bu arada, 2017’deki mükemmel psikolojik gerilim filmi Beast’i yapan yazar-yönetmen Michael Pearce’den geliyor. Bu yüzden Ahmed’in üzerinde çalışabileceği bazı yürek burkan sürprizler ve etli materyaller olacağına bahse girebilirsiniz.

7- The Wheel of Time

Amazon’un The Wheel of Time şovu, başka bir popüler fantastik kitap serisine dayanmaktadır ve bir sonraki Game of Thrones olma hedefine sahiptir. Bu arada kontrol etmesi gereken olağan fantezi kutuları vardır: dünyayı kurtaracak güçlü bir genç hakkında bir kehanet, takip etmesi gereken kendi atlasını gerektiren devasa bir dünya inşası, kendinizi tanımanız için birkaç mevsim sürecek karakter listesi. Ancak ilk önermeyi geçtikten sonra – bir sihirbaz (Rosamund Pike), beş genci; hangisinin “yeni doğan ejderha” olduğunu bulmak için bir maceraya doğru yol alır.

8- The Electrical Life of Louis Wain

Bu hayali biyografik dramada Benedict Cumberbatch; kedi portreleriyle tanınan ve kız kardeşlerinin mürebbiyesine (Claire Foy) aşık olan eksantrik 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarındaki sanatçı Louis Wain’i oynuyor. Ayrıca filmde Benedict Cumberbatch ve kedileri var, bu yüzden sevecek çok fazla insan var. Ek olarak hikayeyi Olivia Colman anlatıyor.

9- I Know What You Did Last Summer

Bu şov, arabalarıyla bir kişiyi öldüren, cesedi saklayan ve yaptıklarını bir sır olarak saklamaya yemin eden; ancak bir yıl sonra gizemli bir kişi tarafından takip edilen bir grup genci konu alıyor. Bu arada gösteri malzeme üzerinde ilgi çekici yeni bir twist sağlarken; tam olarak yeni bir zemine ayak basmıyor.

10- Goliath

Bu yasal drama, dizinin başında haksız bir ölüm davasını; üstlenmeyi kabul eden ve çok büyük bir suçluyu ifşa eden yorgun; içki içen bir avukat olan Billy McBride’ın (Billy Bob Thornton) etrafında döner. Bu arada gösteri, McBride’ın üstlendiği kurgusal vakalar aracılığıyla gerçek dünyada olup bitenlerle; doğrudan ilgili sorunları ele almanın denenmiş ve gerçek prosedürel biçimini takip ediyor. Şimdi dördüncü ve son sezonunda Goliath toplumun tüm zamanların en büyük kötü adamlarından birine hitap ediyor: Big Pharma.

11- Everybody’s Talking About Jamie

Bu şov sahneden ekrana müzikal film; 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin zorbalığa karşı ve hayalini gerçekleştirme yolundaki; yolculuğunun hikayesini anlattığı için kalbinizi alevlendirmeye yöneliktir. Ayrıca eleştirmenler tarafından Billy Elliott’a benzetilerek olumlu bir şekilde incelendi. Ve tam olarak arzu ettiğiniz iyi hissettiren bir merhem oluyor.

12- Uprising

1960’lar ve 1980’ler İngiltere’sindeki Batı Hintli göçmenler hakkında; beş filmlik etkileyici film serisi olan Small Axe’ın ardından, yönetmen Steve McQueen ;üretken lensini bir üçlü belgesele dönüştürüyor. Ayrıca en kayda değer olanı, bir doğum günü partisinde; on üç siyah gencin ölümüne neden olan bir kundaklama eylemi olan; 1981 New Cross Fire’ı detaylandıran üç bölümden oluşan Uprising belgeselidir. Bu arada yangından kurtulanlarla konuşan McQueen; ırkçılıkla bölünen bir ülkenin ve iğrenç bir eylemle harap olmuş bir topluluğun; samimi bir resmini çiziyor.

13- LuLaRich

Facebook’ta belirli bir kişiyle arkadaşsanız; LuLaRoe’ya zaten aşina olabilirsiniz ve değilseniz, bu dört bölümlük belgesel şovu; internetin en yaygın piramit şemalarından birini yıkmak için burada. Bu çok düzeyli pazarlama şirketinin (diğer kadın giyim türlerinin yanı sıra; çok renkli tozluklar satmasıyla da bilinir) evde kalmış annelerden oluşan; hedef demografisini satıcı olmaya nasıl bağladığını ve aynı insanları nasıl sömürdüğünü araştırıyor.

14- Cinderella

Camila Cabello, içinde yaşadığı geleneksel toplumun henüz hazır olmadığı; büyük hayalleri olan, hevesli bir moda tasarımcısı olarak; artık sadece “Ella” olarak geçen peri masalı kadın kahramanı oynuyor. Ayrıca peri vaftiz babasından (Billy Porter) yardım alır. Ayrıca kötü üvey annesine (Idina Menzel) karşı koyar ve zaten bildiğiniz; birçok klasik pop melodisi çıkarır. Tüm bunlar sizi vazgeçirmezse, kesinlikle Cinderella, girlboss sürümüne hazırsınız. Bu, yapım aşamasında olan yeni bir kamp klasiği olacak.

15- Annette

Film festivallerini önemsiyorsanız; muhtemelen Annette’i duymuşsunuzdur, ancak duymadıysanız dikkatlice dinleyin; Bu, Adam Driver’ın normalden daha düşük bir ses tonuyla konuşan; Henry’yi canlandırdığı bir müzikal filmdir. Marion Cotillard’ın opera sanatçısı Ann’e aşık olan stand-up komedyeni. İlişkileri, gizemli bir şekilde olağanüstü kızları Annette’in doğumundan sonra azalır. Kesinlikle herkes için olmayan, ama kesinlikle sizi sersemletecek hızlı tempolu, halüsinasyonlu bir rollercoaster diyebiliriz.

16- The Pursuit of Love

Amazon’un The Pursuit of Love; kendi ülkesinde harika eleştirilerle karşılanan bir İngiliz ithalatı, Netflix’in Bridgerton’ının tuhaflıklarını seven; ancak biraz daha az boğucu bir şey arayan herkes için mükemmel. Ayrıca üç bölümlük mini şovda, Lily James ve Emily Beecham, 20. yüzyılın başlarında İngiltere’de; aşkın peşinden koşarken ve büyürken, her birinin farklı şeyler istemesine rağmen; dostluklarının nasıl devam ettiğini gösteren kuzenleri canlandırıyor.

17- Val

Val Kilmer, hayatı ve kariyeriyle ilgili bu samimi belgeselde otobiyografik bir muamele görüyor. Kilmer, Batman Forever’ın setinden videolar ve Sean Penn ile; Kevin Bacon’ın daha yeni takıldığı genç versiyonlarının görüntülerini içeren; yıllardır çektiği kendi ev filmlerini filme ödünç veriyor ve onunla mücadelesine bir bakış vaat ediyor. Hala iyileşmekte olduğu ve konuşmak için protez kullanmasına neden olduğu; gırtlak kanseri ile mücadelesine bir bakış getiriyor.

18- Jolt

Öfke kontrolünü sağlamakta sorunlar yaşayan ve; cinayet işlemeye meyilli olan bir kadın; bu sorununu elektrot kaplı bir yelekle kontrol altına almaya çalışır. Ancak aşık olduğu adamın öldürülmesi genç kadının öfkesini bastıran bu yeleği çıkarmasına neden olur. Sevdiği adamın katil ya da katillerini bulmak için; her şeyi göze alan kadının öfke problemi, onu cinayetin baş şüphelisi haline getirmekte.

19- Modern Love

Bu bir antoloji, yani her bölüm farklı bir hikayeden uyarlanıyor. Eski kız arkadaşına hala aşık olan bir flört uygulamasının kurucusu olarak rol aldığı; Dev Patel bölümü ve onun oynadığı Anne Hathaway bölümü var. Bipolar bozuklukla başa çıkmaya çalışan bir kadın, ayrıca Tina Fey ve John Slattery’nin evlilik danışmanlığına gittiği ve Andrew Scott’ın vekiliyle sorun yaşadığı bölüm de var.

20- Get Duked!

Bu İngiliz kara komedi şovu size Danny Boyle’un çılgın klasiği; Trainspotting’i kolayca hatırlatabilir: Parti yapma ve uyuşturucu kullanma becerisine sahip; üç İskoç gencin başı belaya giriyor. Get Duked!’de onlara iyi niyetli bir kişi katılır. Ayrıca ee erkekleri erkeklere dönüştüren bir hayatta kalma mücadelesi olan; Edinburgh Dükü Ödülü’nü kazanmak için Highlands’i dolaşırlar, ancak bir avın ortasında sıkışıp kalırlar. Komik, gülünç ve sosyal yorumlarla dolu bu; 90’ların sonundaki ot dumanlı yurt odalarında düzenli olarak izlenecektir.