Bugün sizlere en iyi Amazon Prime dizilerinden bahsedeceğiz. Amazon Prime, kullanıcılara normal Amazon müşterilerinde bulunmayan veya ücretli olarak sunulan ek hizmetlere erişim sağlayan Amazon’un ücretli bir abonelik programıdır. Hizmetleri arasında aynı, bir veya iki günde teslimat, müzik ve video akışı bulunur.

En iyi Amazon Prime Dizileri

1. The Office

The Office için dizi literatürüne “ofis komedisi”ni sokan bir sit-com diyebiliriz. Steve Carell ve ekibi uzunca bir dönem yani toplam 9 sezon Altın Küre ve Emmy’leri silip süpürmüştü. Dizi boyunca kurgusal bir kağıt şirketi olan Dunder Mifflin Paper Company, Inc.’nin bölge yöneticisi Michael Scott’ın büro ekibi ve çalışanlarının kötü yönetim altındaki münasebetsiz davranışlarına ve absürd durumlara tanık oluyoruz.

2. Fleabag

Amazon Prime’ın en güçlü kozu, Altın Küre ve Emmy ödüllü, bizim de çok severek izlediğimiz Fleabag, yazar, oyuncu, yapımcı Phoebe Waller-Bridge tarafından yazılmış ve oynanmış bir İngiliz televizyon dizisi. İlk sezonu neden bu kadar sevidiğini anlayamadan, ikinci sezonunun her bölümün de bitmesinden korkarak izledim. Trajikomik bir tarzı var. Zekice esprileri, hayatın içinden tespitleri ile seyirciyi hemen yakalayan bir yapım. Londra’da tek başına yaşayan, aile, aşk, geçmiş, geçim derdi gibi konularda çeşitli tramvaları ve çıkmazları olan bir kadının yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin en büyük özelliği, baş karakterin zaman zaman biz seyirci ile de diyalog ve göz tamasında olması. Amazon’un orijinal içerikleri arasında. Dizi toplam iki sezondan oluşuyor. Bölümleri de ortalama 27 dakika sürüyor.

3. The Marvelous Mrs. Maisel

1950’lı yıllarda, New York City’de geçen, The Marvelous Mrs. Maisel, evli ve iki çocuk annesi olan Miriam Maisel’in komediye yeteneğinin olduğunu keşfedişi ve stand up yapmaya başlamasını konu alıyor. Dizi, 75. Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Komedi Dizisi ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık görülmüş bir yapım. Amazon’un orijinal içerikleri arasında. Toplam 3 sezonu bulunuyor. Bölümler yaklaşık 1 saat sürüyor.

4. This Is Us

Mendilleri hazırlayın, çünkü gerçek bir dram var sırada. This Is Us, sıcacık bir ailenin fertlerinin kendini gerçekleştirme mücadelelerini ve aile dinamiklerini konu alıyor. Bütün üyeleri 31 Ağustos’ta doğmuş olan Pearson ailesinin on yıllara yayılan hikayesini geri dönüşlerle anlatan, Heroes’dan hatırlayacağımız Milo Ventimiglia ve Mandy Moore’un başrolde olduğu dizi, bizi biz yapan ama minicik görünen olayları, aile arası karmaşık ilişkileri çok içten bir dille anlatıyor. Dizinin toplam 5 sezonu bulunuyor. Bölümler ortalama 42 dakika.

5. Dr. House

Bizdeki doktor dizilerinin esin kaynağı olan bir dizi House M.D. 2004-2012 yılları arasında yayımlanmış olan ve efsane karakter, egzantrik kişilik Dr. House’ı yaratmış olan dizi. Dr. Gregory House, hastalarına karşı inanılmaz sivri dilli, iğneleyici ve empati yoksunu bir doktordur fakat Sherlock Holmes gibi bir düşünme tarzı ve kusursuz içgüdüleri vardır. Toplam 8 sezonu olan dizide bölümler ortalama 44 dakika sürüyor.

6. The Boys

The Boys bir anti-süper kahraman dizisi. Süper kahramanların güçlerini iyiye değil kötüye kullandıklar bir evrende geçiyor. Dizi süper güçlerini süistimal eden anti süper kahramanlarla mücadele eden ekip The Boys’u konu alıyor. Amazon orijinal içeriği. Toplam 2 sezonu var ama halen daha devam eden yapımlardan. Bölümler ortalama 60 dakika sürüyor.

7. Battlestar Galactica

Bir zamanlar Star Wars evrenine doyamayanların dizisiydi Battlestar Galactica. Dizi, Cylonların nükleer saldırısından eski bir savaş gemisi olan ve Komutan William Adama’nın kaptanı olduğu Battlestar Galactica’yla kurtup kaçan insanların macerasını konu alıyor. Toplam 4 sezonu var. Bölümler ortalama 42 dakika sürüyor.

8. Parks And Recreation

Parks and Recreation, ABD’nin Pawnee adlı şehrinde, Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak çalışan, Amy Poehler’in canlandırdığı Leslie Knope’nin yaptığı çalışmaları ve görevi süresince bürokrasi ve halk cephelerinde karşılaştığı zorlukları konu alıyor. İddia ediyoruz belediyecilik hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Dizinin toplam 7 sezonu bulunuyor ve bölümler ortalama 22 dakika sürüyor.

9. Mad Men

2007-2015 yılları arasında fırtınalar estiren, Emmy ve Altın Küre rekortmeni bir yapım Mad Men. Yayımlandığı dönemde modaya bile yön vermiş, üniversitelerin reklamcılık bölümlerinde ders konusu olmuş bir dizi kendisi. Televizyonun altın çağını yaşadığı 1960’larda geçen dizi, New York’un en önemli reklam ajanslarından birinin ekseninde yaşananları konu alıyor. Toplam 7 sezondan oluşuyor. Bölümler ortalama 47 dakika sürüyor.

10. The X Files

1993’den 2018’e kadar aralıklarla devam etmiş olan The X Files da gelmiş geçmiş en efsane bilim kurgu dizilerinden biri. Dizi boyunca iki FBI’ın ajanının izinden Gizli Dosyalar olarak adlandırılan ve bilimsel verilerle kolay kolay açıklanamayan vakaları çözüyorsunuz. Başrolde ise The Crown dizisindeki başarılı Margaret Thatcher performansıyla hatırlayacağınız Gillian Leigh Anderson var. Toplam 11 sezonu var. Bölümler ortalama 42 dakika sürüyor.

Ayrıca bkz: En İyi Netflix Belgeselleri 2022