En İyi Android Açık Dünya Oyunları 2023

Açık dünya oyunlarında özgürce gezinmek son derece hoş. Çünkü etrafı keşfedebilir, hikayenin içine dalabilir, yan görevler yapabilir ve genel olarak oyun dünyasında istediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Grand Theft Auto III bu türde devrim yarattı ve dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Minecraft da açık dünya oyunları arasında yer alıyor. Ama biz bu yazımızda Androidde dünyaların kapısını sizlere aralayan en iyi açık dünya oyunlarını derledik.

En İyi Açık Dünya Oyunları Listesi 2023

ARK: Survival Evolved

ARK: Survival Evolved, hayatta kalma ve diğer oyun öğeleri içeren bir açık dünya macera oyunu. Dinozor yaşamıyla dolu bir manzarada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bir üs inşa edebilir, çeşitli dinozorları kendi kullanımınız için evcilleştirebilir ve bir şeyler inşa edebilirsiniz. Bir de sosyal unsur var. Diğer oyuncularla (ya da onlara karşı) oynayabilir ve hatta daha fazla işbirlikçi oyun için kabilelere katılabilirsiniz.

Genshin Impact

Şu anda dünya çapında en çok oynanan oyunlardan biri olan miHoYo’nun Genshin Impact oyunu. Eylül 2020’de piyasaya sürülen Genshin Impact, listelerde hızla yükseldi ve ilk yılında 2 milyar dolardan fazla satış elde etti. Basitçe söylemek gerekirse, oyunun bu kadar sevilmesinin ana nedenlerinden biri, oyunun fantastik görsel çekiciliği diyebilirz. Oyunun grafikleri şu anda bulabileceğiniz en harika grafikleri içeriyor ve sizi çevreleyen muhteşem manzarayı izlemekten asla bıkmıyorsunuz.

Pokemon Go!

Pokemon Go! açık dünya oyunları arasında belki de en interaktif ve en ilginç oyunlardan biri. Bu bu AR (Artırılmış Gerçeklik) oyununu gerçekten oynamanız gerekiyor. Pokemon yakalayabilmek için gerçek dünyada dolaşmanız lazım. Geliştirici tarafından Pokestop olarak kullanılan birkaç önemli nokta veya orijinal bina da var.

LifeAfter

LifeAfter, Açık Dünya, Hayatta Kalma ve zombi keşif türünde bir oyun. Hâlâ hayatta kalan bir karakter olarak oynayacaksınız, eşyaları ve kaynakları toplamak için etrafta dolaşacaksınız. LifeAfter ayrıca arkadaşlarla oynamayı da destekliyor. Böylece arkadaşlarınızla birlikte hayatta kalmaya çalışırken eğlenebilirsiniz.

Frostborn: Coop Survival

Frostborn, bir karakter yaratmanızı, bir sınıf seçmenizi ve ardından karakterinizin seviyesini yükseltmek için görevleri tamamlamanızı sağlayan, ARPG öğeleri içeren bir hayatta kalma oyunu. Ancak bu görevlerle birlikte, sizi ve arkadaşlarınızı ona saldıran düşmanlardan korumak için kaynakları toplamak ve üssünüzü yükseltmek için dünyayı keşfetmeniz gerekecek.

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Baldur’s Gate: Enhanced Edition, 2000’lerin başından kalma popüler açık dünya RPG’sinin bir android versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Uzun bir hikayeye ve boş zamanlarınızda keşfedebileceğiniz muazzam bir dünyaya sahip. Orijinalin sadık bir rekreasyonu ve tıpkı dokunmatik ekran kontrolleri olmadan orijinali gibi oynamanıza da imkan tanıyor.

Oceanhorn

Oceanhorn, neşeli renkler ve sevimli bitkilerle dolu, çizgi film benzeri bir oyun. Ortamda çok fazla ayrıntı var ve keşfetmesi çok eğlenceli. Dünyanın her yerinde ganimet arayacak, ortaya çıktıklarında düşmanları öldürecek ve ortadan kaybolmuş gibi görünen babanızı arayacaksınız.

Grand Theft Auto San Andreas

Bu oyunun bir reklama ihtiyacı yok çünkü açık dünya oyunlarına yön veren bir içerik vaat ediyor. 2013’teki Android lansmanından önce bile, bu klasik sürümü kesinlikle duyduğunuzdan eminiz. San Andreas, Rockstar’ın endüstriyi değiştiren serisinin en sevilen oyunlarından biri ve Android versiyonu, CJ’nin maceralarını mobile taşıyor. İlk 2004 sürümünden hatırlayacağınız tüm klasik anlar da var. Samuel L. Jackson’ın sahneyi çiğneyen vokal performansı, gıcırtılı spor salonu ve dahasını keşfedebilirsiniz.

Gangstar Vegas: World of Crime

Bu oyunda Las Vegas yeraltı dünyasında yükselen bir suçlu olarak oynuyorsunuz ve Gangstar Vegas, yapılacak şeylerle dolu. Yasal kalmayı tercih ederseniz, çeşitli araba, motosiklet ve hatta deniz araçlarıyla becerilerinizi test edebilirsiniz. Elbette silahlı çatışmalar ve suç görevleri, soygunlar ve polis kovalamacalarıyla da var. Tam bir GTA benzeri oyun deneyimi için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz.

Cyberika

Cyberika, klasik açık dünya mekaniğini siberpunk estetiğiyle harmanlayarak listedeki diğer oyunlardan çok farklı. Oyun, Blade Runner ve The Terminator gibi oyunlardan ilham alan karanlık bir bilimkurgu dünyası olan Bradbury Complex’te geçiyor. Bu 2.5D oyun, yeni oyuncularla etkileşim kurmak için bir mini dünya merkezi ve tek başınıza üstlenebileceğiniz görevler ile MMO oyun tarzı unsurlarına sahip.

Minecraft – Pocket Edition

Minecraft, tüm platformda yer alan en popüler açık dünya oyunlarından biri. Hayatta kalma modu, saf bir açık dünya deneyimi yaşarıyor. Kaynakları bulabilir, bir şeyler üretebilir, bir şeyler inşa edebilir, kötü adamları öldürebilir, balık tutmaya gidebilir ve hatta alternatif dünyalara yolculuk edebilirsiniz. Oyunda yaratıcı bir mod da var, ancak açık dünyadan çok bir sanal alan deneyimi yaşatıyor.

Goat Simulator

Goat Simulator, kaosa neden olmayı seven bir keçi olarak oynadığınız kaçık, eğlenceli bir oyun olarak listemizde yer alıyor. Yaşadığınız dünyaya çok benzeyen bir dünyayı keşfedebilir, her şeye kafa atan bir keçi olarak oynayabilir ve neden olduğunuz büyük miktardaki yıkım için puan kazanabilirsiniz.

Dawn of Isles

Breath of the Wild’ı anımsatan grafiklere sahip Dawn of Isles, biraz işçiliğin karıştırıldığı bir Android RPG oyunu. Size yardımcı olabilecek daha fazla öğe oluşturmak için bir grup adayı keşfedecek, kaynakları toplayacak ve binalar inşa edeceksiniz. Dolaştıkça, bir sürü evcil hayvan bulabilir ve onlarla baş başa kalabilirsiniz ki bu çok eğlenceli!

Sky: Children of Light

Sky: Children of Light, bu türde biraz farklı bir deneyim vaat ediyor. Bu bir açık dünya oyunu, ancak bir GTA veya Minecraft deneyimi gibi hissettirmiyor. Bunun yerine oyuncular, tüm tuhaflıklarını keşfetmek için dünyanın dört bir yanında sürükleniyor. Bu yüzden bu oyunu gerçek bir açık dünya oyunu olarak kabul edebilirsiniz.

Tower of Fantasy

Bu oyun Genshin Impact gibi hissettiriyor, ancak Genshin’in biraz daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Hikayede ilerlerken ve neredeyse sonsuz yan görevleri tamamlarken oyun dünyasında dolaşıyorsunuz. Burada kendi karakterlerinizi oluşturabilir ve bunları da özelleştirebilirsiniz. Savaş kontrolleri, öncelikle etrafta dolaştığınız, düşmanları bulduğunuz ve onları yenmek için yeteneklerinizi kullandığınız aksiyon RPG’si ile harmanlanıyor.

On My Own

Sırada, On My Own ile son derece benzersiz bir deneyim var. Gür 3D grafikler ve genişleyen mekanikler geride kaldı ve çok sevilen pikselli karakterler ve odaklanmış, net bir konsept geliyor. Çeşitli yerlerde tek başına bir maceracının rolünü üstlenirken, hayatta kalma oyunu kadar rahat hissediyorsunuz. Minecraftı andıran oyun, sizi balıkçılık işi yapmaktan, ağaç kesmeye kadar herşeyi tek başınıza yapmanız gereken bir dünyaya davet ediyor.

Don’t Starve: Shipwrecked

Don’t Starve, amacın adında olduğu karanlık, açık bir dünya hayatta kalma oyunu: açlıktan ölmemeniz gerek. Oyunun Shipwrecked bölümünde kendinizi tropikal bir takımadada mahsur kalan bir karakteri oynarken bulacaksınız. Dünyayı keşfetmeli, kaynakları toplamalı, eşyalar üretmeli, karanlıktan uzak durmalı ve gerçekten hayatta kalabileceğiniz bir dünya inşa etmelisiniz. Bu bir meydan okuma ama oynaması ve keşfetmesi oldukça eğlenceli.

EVE Echoes

Birçok oyuncu, galakside pilotluk yapabileceğiniz ve düşünülemez olanı keşfedebileceğiniz uzay keşfi RPG’si EVE’ye aşinadır. EVE Echoes, EVE’den alıştığımız aynı çarpıcı uzay grafiklerini ve sayısız yıldız sistemini içeren bir android versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncuların binebileceği, her biri madencilikten savaş ve ticarete kadar belirli görevlerde uzmanlaşmış çok sayıda benzersiz gemi var. O kadar çok görev var ki yapılacak işlerin bitmesi neredeyse imkansız!

Terraria

Terraria, geceleri ortaya çıkan düşmanlarla savaşabileceğiniz, yeni kaynaklar bulmak için bazıbyerleri kazabileceğiniz, dünyayı keşfedebileceğiniz ve kendi üssünüzü ve savunmalarınızı kurabileceğiniz pikselli, 2 boyutlu bir macera oyunu ! Yapacak çok şey var ve karşılaşacağınız yaratıklar garip ve bazen izlemesi oldukça ilginç! Terraria, hayatta kalmanıza yardımcı olacak arkadaşlarla daha eğlenceli hale geliyor.

Dragon Raja

Harika grafik stiline ve özel bir oyuncu tabanına sahip oyunları seviyorsanız, Dragon Raja’ya göz atmak isteyebilirsiniz. Bu oyun RPG unsurlarını anime karakterleri ve kişilik oluşturma özellikleriyle bir başyapıt yaratıyor. Tamamlamanız gereken görevleriniz ve tanışıp bağ kurmanız ve sonunda oyun içi bir sosyal yaşam yaratmanız gereken tonlarca oyuncu var.

Portal Knights

Portal Knights, bazı sanal alan öğeleri içeren bir açık dünya aksiyon RPG oyunu. Seviye ilerlemesi, hikayesi, dövüşleri ve toplanacak pek çok şey gibi her zamanki RPG öğelerine sahip. Ancak oyun, kendi adanızı inşa edebileceğiniz yaratıcı bir mod içeriyor ve Minecraft’a benzer şekilde rastgele oluşturuluyor.