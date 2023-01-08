En İyi Android Arcade Oyunları 2023

Arcade oyunları, bağımlılık yaratan oyunları ve meydan okumalarıyla bilinir. Eğlenirken heyecanı da yaşamak isteyenler için yaratılan arcade oyunları gün geçtikçe popüleritasini korumaya devam ediyor. Üstelik teknolojinin var oluşunda en büyük etkenlerden biri olmayı da başardılar. Geçmişin atari salonları artık telefonlarımızla bizlere ulaşan bir kapı görevi görüyor. Oynamak için yeni ve güzel arcade oyunları arıyorsanız, işte Android’deki en iyi arcade oyunları ile karşınızdayız.

Arcade Oyunu Ne Demek ?

Arcade oyunu, genellikle restoranlar, barlar ve atari salonları gibi halka açık işletmelerde kurulu jetonla çalışan bir oyun makinesi ve bu makinelerde oynanan oyunlardır. Arcade oyunlarının çoğu video oyunları, langırt makineleri, elektromekanik oyunlar, itfa oyunları veya satıcılardır.

Arcade oyunlarında oynanış tarzı bakımından eylem ön plandadır. Kaydetme ve tekrar yükleme seçenekleri yoktur.

İlk arcade benzeri makineler, ödeyenin geleceğini tahmin eden veya mekanik müzik çalan jetonla çalışan makinelerdi. Jetonla çalışan ilk langırt makineleri 1930’larda piyasaya çıktı. Elektronik langırt makinelerinin daha yaygın hale geldiği 1970’lerin sonlarına kadar mekanikti. Batı dünyasında video oyunu konsollarının yaygınlaşmasıyla arcade oyunlar gözden düşse de günümüzde halen Uzak Doğu’da güçlü bir arcade endüstrisi bulunmaktadır.

En İyi Android Arcade Oyunları Listesi 2023

Brawl Stars Grand Mountain Adventure Hyperforma Alto’s Odyssey Bendy in Nightmare Run Rocket League Sideswipe Vertical Adventure Williams Pinball Asphalt 9: Legends Zumbla Classic Brick Demolition Lep’s World Duet Sonic Dash Night Skate Contra Returns Crazy Taxi Classic Blazing Star Unicycle Giraffe Super Fowlst

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Android Arcade Oyunları 2023

Brawl Stars

Brawl Stars, Clash of Clans ve Clash Royale geliştiricileri Supercell’in son oyunudur. Bu çevrimiçi arcade kavga oyunu şaşırtıcı derecede ilgi çekici. Siz ve birkaç diğer rastgele çevrimiçi oyuncu, birkaç farklı oyun türünde diğer oyunculara karşı kafa kafaya gidersiniz. Bu, ikiye karşı iki ve bire karşı bir oyun türlerinin yanı sıra birkaç üçe karşı üç oyun türünü içerir. Bir sürü aksiyon içeren hızlı bir oyundur. Elbette, diğer Supercell oyunları da biraz zaman öldürmek için eğlencelidir.

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Grand Mountain Adventure

Grand Mountain Adventure, listedeki en yeni arcade oyunlarından biridir. Bu, şaşırtıcı derecede olağanüstü grafiklere, basit ve tatmin edici kontrollere ve yapacak çok şeye sahip bir kayak oyunudur. Çeşitli zorlukları tamamlarken çeşitli dağlardan aşağı kayıyorsunuz. Ek olarak, bulunacak gizli alanlar, donanım denetleyicisi desteği ve hatta temel bir hile sistemi vardır. Ücretsiz sürüm bir tür demodur ve ilk dağı ücretsiz oynayabilirsiniz. Premium sürüm tüm oyunun kilidini açar. Bunu kullanıyorsanız, Google Play Pass ile ücretsiz olarak da oynayabilirsiniz.

Hyperforma

Hyperforma kısmen bulmaca oyunu, kısmen de arcade oyunudur ve şu anda Android’deki en iyi arcade oyunlarından biridir. Siber uzayda göreviniz, çekirdeğe ulaşmak için blokları yok etmektir. Boss dövüşleriyle karşılaşacak, yeni seviyelerin kilidini açacak ve hatta bilimkurgu siberpunk temasıyla takip edilecek bir hikaye bile var.

Alto’s Odyssey

Alto’s Odyssey, muhtemelen sonsuza kadar Android’deki en iyi arcade oyunlarından biri olarak kalacak. Oyun, bir dağdan aşağı inip ne kadar uzağa gidebileceğinizi görmek için başka bir macerada Alto olarak oynayabileceğiniz yandan kaydırmalı bir sonsuz koşucudur. Puan kazanmak, yükseltmeler, farklı kıyafetler kazanmak ve rekor puanınızı yükseltmek için numaralar yapın. Ayrıca sakinleştirici ortam müziğinin ve muhteşem arka plan görsellerinin keyfini çıkarın. Sadece 10 veya 15 dakikanız olduğunda oynamak için harika bir oyundur.

Bendy in Nightmare Run

Bu oyun birkaç nedenden dolayı Android’deki en iyi arcade oyunlarından biridir. Birincisi, görseller süper havalı ve Cuphead gibi süper popüler oyunlarda veya eski okul Disney çizgi filmlerinde bulduğunuz o elle çizilmiş görünüme sahip. Oynanış söz konusu olduğunda, bu oyunun da başka bir koşucu olduğunu tahmin edebilirsiniz. Koşucular kendilerini mobil cihazlara iyi ödünç veriyor. Aynı zamanda patron savaşları da içerir ve aslında mobil cihazlardaki birkaç Bendy oyunundan biridir.

Rocket League Sideswipe

Rocket League Sideswipe, son birkaç yılın en popüler arcade oyunlarından biridir. Oyunun klasik PC ve konsol versiyonunun 2D versiyonudur. Siz ve bir takım arkadaşınız ortalıkta dolanıp iki rakibe karşı kaleye bir futbol topu atmaya çalışıyorsunuz. Bu sürüm, 1v1 ve 3v3 modlarına da sahiptir. Maçlar iki dakika içinde gerçekleşir ve hatta çevrimdışı maçlar da içerir. Bazı ekstra özelleştirmelere sahip bir Rocket Pass ve rütbenizi etkilemeden oynamanıza izin veren bir gündelik mod da var.

Vertical Adventure

Vertical Adventure, hızlı koşu testi olan minimalist, dokunmaya dayalı bir arcade oyunudur. Oyunda engellerle dolu 60 seviyeye tırmanması gereken küçük bir nokta olarak gösteriliyorsunuz. Bitiş çizgisiyle aranızda bir sürü koleksiyon var. Makul bir zamanlama anlayışınız varsa, dikkatli nişan alma ve temel bir yerçekimi kavrayışıyla sona ulaşmak çok zor olmamalıdır.

Williams Pinball

Williams Pinball, tarihin en iyi langırt masalarından bazılarını Android cihazınıza sıkıştırır. Her biri mükemmel fizik, ışıklandırma ve görsellerle yeniden yaratılmıştır. Bu ücretsiz bir uygulama olmasına rağmen, oyunun ücretsiz kısmı bazı alanlarla sınırlıdır. Seçimden kilidini açmak için bir masa seçerek başlarsınız ve ardından günlük mücadelelerden XP, masa parçaları ve jeton kazanırsınız. Jetonlar, zorluklar için diğer masaların kilidini açmak ve ardından ücretsiz oyun oynamak için kullanılabilir.

Asphalt 9: Legends

Ferrari, Porsche, Lamborghini, W Motors ve çok daha fazlasına ait hiper arabaları kullanarak dünya çapında yarışırken bir sokak efsanesi olun! Oyun size en hiper-gerçekçi ve titizlikle detaylandırılmış gerçek arabaları sunarken, yarışırken ihtiyacınız olan herhangi bir arabayı seçebilirsiniz. Oyun görselleri, sizi hayalinizdeki arabayı kullanıyormuş gibi hissettirecek kadar çarpıcı. Oyun ayrıca, istediğiniz estetiğe ve arabanın iç kısmına bağlı olarak seçtiğiniz arabayı kişiselleştirmenize de olanak tanır. Arabanızın malzemesini değiştirip, istediğiniz jant rengini seçebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Zumbla Classic

Zumbla Classic, gün boyu oynayabileceğiniz 1000’den fazla seviye içeren klasik mod, macera modu ve meydan okuma modu olmak üzere 3 farklı moda sahiptir. Bu oyunu oynamak ve yönetmek çok kolaydır. Büyük puanlar ve özel aksesuarlar kazanmak için renkli toplar atarak düşmanlarınızı yenebilirsiniz. Seviye arttıkça ve zorlaştıkça daha fazla puan kazanabilirsiniz. Zumbla Classic, seviye ilerledikçe hassasiyetinizi test edecek.

Brick Demolition

Android arcade oyunları listesindeki bir başka oyun Brick Demolition, mükemmel zamanlama ile beyin ve el kombinasyonunu gerektirir. Bu oyunda raketimiz ile topu kontrol etmemiz ve tüm tuğlaları yok etmemiz gerekiyor. Bu oyun 400 farklı seviye sunuyor ve zaman zaman yeni seviyeler de ekleniyor. Oyun, bu seviyelerin üstesinden gelmek için ateş topu, çarpan topları ve raketler dahil olmak üzere farklı güç topları sunar. Topun hızı artar veya azalır ve yerçekimi de güçle kontrol edilebilir.

Lep’s World

Bu oyun daha çok atari ve macera oyunlarının bir kombinasyonudur. Bu oyunda Lep, arkadaşlarını ve ailesini tek başına kurtarmak zorundadır. Lep’in farklı güçler ve yetenekler kazanmasına yardımcı olmalıyız. Oyun 64 seviyeli 8 farklı dünya sunuyor. Seviyeleri tamamlamaya yardımcı olan 10 artı farklı öğe ve yetenek sağlar.

Duet

Bu arcade oyunları listesindeki en popüler oyunlardan biri olan Duet, tarzı ve oyun mekaniği, kendi ekseni etrafında dönecek yaklaşık 2 küreye sahip olduğundan ve nesnelere çarpmamak için görevi olduğundan, oynamak için oldukça çekici ve bağımlılık yapıyor. Görsel görünümü büyüleyici ve kontrollere alışmak için sadece birkaç dakikaya ihtiyacınız olacak. Ücretli versiyonu olmasına rağmen ücretsiz versiyonu saatlerce süren eğlence için yeterlidir.

Sonic Dash

Koşu oyununu oynamayı seviyorsanız Sonic Dash ile tanışın. Bu oyunun amacı, karakterleri farklı engellerden zarar görmekten kurtarırken hızlı koşmaktır. Bu gerçekten harika bir koşu oyunudur ve Android’de ücretsiz oynayabilirsiniz. Bu eğlenceli oyun bir grup harika özellikle birlikte geliyor. Bu oyun başlangıçta birkaç harika karakter sağlar. Hem tek hem de çok oyunculu modlar sunar.

Night Skate

Night Skate, güneş battıktan sonra performans sergilemeyi seven bir kaykaycının yer aldığı sonsuz bir koşucudur. İlk başta, tehlikelerden kaçınmak için ekrana dokunduğunuz basit bir çaba gibi gelir. Ancak kombo sisteme geçtiğinizde, Night Skate havalanıyor. Dikkatli zamanlama sayesinde, nesneden nesneye nasıl sıçrayacağınızı, kuşlardan nasıl kaçınacağınızı ve sokak ışıklarından nasıl atlayacağınızı anlayacaksınız ve bunu yaptıkça puanınız yükselecek. Bir hata sonucu bir deliğe düştüğünde üzülecek olsanız da, Night Skate’in kısa seansları, hemen bir kez daha oynamak isteyeceğiniz anlamına gelir.

Contra Returns

Teknik olarak bu bir aksiyon oyunu olarak listelenir, ancak Contra eskiden popüler bir aksiyon arcade oyunuydu ve atari makinelerinde mevcuttu. Bu, mobil cihazlar için özel olarak tasarlanmış serideki yeni bir oyundur ve Metal Slug gibi oyunlara benzeyen bu oyun tarzını seviyorsanız gerçekten oldukça eğlencelidir. Tek başınıza veya başka bir oyuncuyla beraber oynayabilirsiniz. Ayrıca düşmanlarınızı alt etmeyi daha eğlenceli hale getirmek için bir hikaye modu, bir meydan okuma modu ve büyük bir silah cephaneliği var.

Crazy Taxi Classic

Taksi şoförü olmak ve ücret toplamak kulağa eğlenceli gelmeyebilir. Ama Crazy Taxi Classic oynayarak büyüyenler için bu, geçmişe doğru bir macera yolculuğudur. Android için en iyi arcade oyunlarından biri olarak kabul edilir. Cızırtılı şarkılarla dolu bu oyun, tüm zamanların en iyilerinden kesinlikle unutulmaz klasik arcade oyunlarından biridir.

Blazing Star

NEGEO’nun bu ikonik 2D aksiyon oyunu, şimdi Android’e taşındı. Harika bir klasik nostalji olan Blazing Star, düşmanlarınızı vurmanın basit ama eğlenceli oyununu yeniden yaşamanızı sağlar. Farklı silahlar ve güçlü seçeneklerle donanmış, düşmanları vurun ve öldürmeye gidin. Şüphesiz, Android için en iyi atış arcade oyunlarından biridir.

Unicycle Giraffe

Bu oyunun sunduğu şey: Bir zürafa, bolca şapka ve tek tekerlekli bir bisiklettir. Renkli grafikleriyle gözü yormayan bir iş ve sonunda zorluğundan dolayı ondan nefret edeceksiniz/seveceksiniz. Önerimiz elinizden geldiğince dengenizi korumanızdır, ancak bu kolay olmayacak. Ne kadar uzun süre dayanırsanız jeton kazanacaksınız, bu da size denge sanatında belirli avantajlar sağlayacak şapka koleksiyonunuzu büyütmenize olanak tanıyacak.

Super Fowlst

İyi bir piksel sanatı oyununa direnmek zor ve burada Super Fowlst kesinlikle bizi kazandı. Neyse ki, güzel bir paketten daha fazlası, çünkü prosedürel seviyelere sahip bu eğlenceli platform, yolun her adımında size meydan okuyacak. Yukarı doğru ilerlemek için ekranın kenarlarına dokunmanızı gerektiren basit kontrolleri, deneyimi bir tür tersine çevrilmiş Downwell gibi yapar. Burada çıkış yolunun genellikle üstünüzde olduğu sonsuz seviyelerin üstesinden gelmek için düşmanlara kafanızla vurarak yol alacaksınız.