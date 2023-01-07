Strateji oyunları sanılanın aksine birçok açıdan beyni çalıştıran oyunlar arasına giriyor. Zira farklı bir dünyaya açılan kapıları, zihninizle kontrol ediyor ve yükselmeye çalışırken elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Telefonunuzda oyun sürerken becerilerinizi de geliştirmek istiyorsanız bu yazımız tam da size göre. İşte en iyi android strateji oyunları…

En İyi Android Strateji Oyunları 2023

Bad North Mini Metro Northgard Warhammer 40,000: Mechanicus Total War: Medieval II Bloons TD 6 Rusted Warfare Into the Breach Civilization VI Card Thief Mafia City Forge of Empires Call of War: World War II Kingdom Rush: Vengeance Rebel Inc. Plague Inc. Dominations Reigns: Game of Thrones Fallout Shelter Egypt: Old Kingdom

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Android Strateji Oyunları 2023

Bad North

Bad North, adamlarınızı toprağı kanlarıyla sulamak üzere yola çıkmış şiddetli yağmacı dalgalarıyla karşı karşıya getiren, Viking temalı bir roguelike oyunudur. Savaş başlamadan önce askerlerinize genel emirler vereceksiniz ancak düşman eylemlerine sezgisel olarak yanıt verecekler. Bu, mikro yönetimden kaçınmanıza ve daha büyük savaşa odaklanmanıza olanak tanır. Yanlış bir hareket size savaşa mal olabilir ve sizi başlangıca geri gönderebilir, bu yüzden dikkatli plan yapın. Bad North aynı zamanda görsel bir başyapıt. Çekici kayalıklar ve çiçekler, prosedürel olarak oluşturulmuş her bir adayı süslüyor; Zemin kana boyanmadan önce manzaraya hayranlıkla bakmak için bir dakikanızı ayırın.

Mini Metro

Arcade tarzı bir strateji oyunu olan Mini Metro’nun görünürdeki sadeliği aldatıcıdır. Büyüyen bir şehir için bir metro haritası tasarlamakla görevlendirildiğinizde, yolcularınızı taşımak için istasyonlar arasına çizgiler çekeceksiniz. Ne yazık ki, sınırlı kaynaklarınız var, bu yüzden oynarken zor kararlar vermeniz gerekecek. Şehir büyümesi yavaşlamıyor. Her oyun rahat bir şekilde başlarken, küçük bir gecikmenin oyun sonu felaketine dönüşmesini önlemek için üç adım ilerisini düşünmeniz gerekecek.

Northgard

Northgard, 4X formülünü izler ancak daha küçük bir RTS paketine dönüştürülür. Ekonominizi büyütecek, teknoloji araştıracak ve rakipleri yeneceksiniz, ancak Civilization VI’dan farklı olarak Northgard oyunları bir veya iki saatten fazla sürmeyecek. Karmaşık bir strateji oyununu seven ancak onu birkaç gün boyunca oynamaya vakti olmayan kişiler için mükemmeldir. Northgard’ın RTS formatı aksiyonun akmasını sağlar ama bunalma konusunda endişelenmeyin. Oyun kendi hızınızda ilerler, böylece konumunuzu sağlamlaştırmak için zaman ayırdığınız için cezalandırılmazsınız.

Warhammer 40,000: Mechanicus

Bir başka harika sıra tabanlı oyun olan Warhammer 40,000: Mechanicus, formüle benzersiz bir bükülme getirirken XCOM’un oynanışını yansıtır. Warhammer 40,000’in bilimkurgu evreninde geçen bu oyunda, sibernetik olarak geliştirilmiş bir grup insanı yabancı bir gezegene dalarken kontrol edeceksiniz. Sürünen korkularla dolu odaları ardına kadar temizlerken, egzotik bir dizi silah, tuzak ve alet emrinize amade. Kampanya biraz kısa olsa da, Warhammer 40,000: Mechanicus, herhangi bir sıra tabanlı hayranı için mutlaka oynanması gereken bir oyundur. Warhammer 40,000 evrenine aşina olmasanız bile acımasız savaşın ve affetmeyen oynanışın tadını çıkarmakta sorun yaşamayacaksınız.

Total War: Medieval II

Total War: Medieval II, Total War türündeki en iyi oyunlardan biridir ve Android bağlantı noktası, orijinal oyundan hiçbir içeriği kesmez. Ancak kullanıcı arayüzü, rahat oyun için mobil cihazlar için tamamen elden geçirildi. Devasa orduları dokunmatik ekranla kontrol etmeye alışmak biraz zaman alıyor, ancak savaşları anında kazanmanızı sağlayacak kadar sezgisel.

Bloons TD 6

Bir zamanlar çevrimiçi flash oyun dünyasının devlerinden biri olan Bloons serisi, sorunsuz bir şekilde mobil cihazlara geçti. Bloons TD 6 en son giriştir ve kolayca en iyisidir. Özünde oldukça basit bir kule savunma oyunudur; birkaç dalga halinde gönderilen düşmanlara karşı savunmak için maymunları yerleştirin. Maymun ve balon konsepti çocukça görünebilir, ancak kazanmak için elinizdeki her araçla pratik yapmanız gerekecek. Bloons TD 6 muazzam miktarda oyun modu ve haritaya sahiptir; standart oyun modu sizi saatlerce meşgul ederken, maymunlarınızı ve balonlarınızı ne kadar iyi tanıdığınızı görmek için daha zorlu modlardan birini deneyin.

Rusted Warfare

Rusted Warfare, mobil cihazlarda tam teşekküllü bir RTS oyunudur. 90’ların RTS oyunlarından ilham alan Rusted Warfare, küçük tanklardan devasa savaş gemilerine kadar kontrol etmeniz gereken şaşırtıcı sayıda birime erişmenizi sağlar. Grafikler eski görünse de bu, Total Annihilation gibi klasik RTS oyunlarının havasını uyandırmak için kasıtlı olarak yapılmıştır. Kaotik savaşlar başlangıçta ezici görünebilir, ancak Rusted Warfare’i öğrenmesi şaşırtıcı derecede kolaydır. Dokunmatik ekran kontrolleri, birim gruplarını savaşa göndermeyi kolaylaştırır ve sınırlı sayıda bina, üretim hatlarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olur.

Into the Breach

Into the Breach, insanlığı kurtarmak için üç mekanizmanın komutasını üstlendiğiniz bir bulmaca oyunudur. Sizi ve koruduğunuz insan şehirlerini yok etmeye kararlı dev uzaylı canavarlar olan Vek’ler ile savaşacaksınız. Savaşlar beş turdan oluşur ve bir hata yaparsanız yeniden doldurmak için yalnızca bir şansınız olur. Akıllıca konumlandırma, Vek’i birbirine saldırmaya veya diri diri yanmaya zorlar, oysa bir hatanın savaşınız için feci sonuçları olabilir.

Civilization VI

Civilization VI, İngiltere’den Hunlara kadar seçtiğiniz bir uygarlığın komutasını size veriyor. Rakipleri alt ederken, teknoloji araştırırken ve dininizi yayarken onlara tarih boyunca rehberlik etmeniz gerekecek. Sizi saatlerce içine çekecek harika bir deneyim. Eski cihazların oyunun sonlarında performans sorunları yaşayabileceğini unutmayın.

Card Thief

Oyun, üçe üç kart ızgarasında gerçekleşir. Her hareket için, gardiyanlar tarafından ezilmekten kaçınmak için bir rota planlarsınız, bir sandık yağmalayın ve bir çıkış yapın. Card Thief, uzun öğreticisi ve kartlardaki tuhaf dönüşüyle ​​alışması kolay bir oyun değil. Ancak bu, bol miktarda nüans ve derinliğe sahip bir oyundur ve oynadıkça ödüllendirici hale gelir ve yavaş yavaş sırlarını açığa çıkarır.

Mafia City

Pek çok strateji oyunu sizi tarihi bir imparatorluğu yönetirken, bir fantezi dünyasının savaşlarına girerken ya da İkinci Dünya Savaşı’nda strateji geliştirirken görüyor, ancak çoğu sizi bir mafya patronu yerine koymuyor. Burada da Mafia City devreye giriyor. Mafia City’de, suç imparatorluğunuzu genişletmek için şehrinizde farklı yapılar oluşturmaktan ve sürdürmekten, farklı türde birimleri (bisikletçiler gibi) eğitmekten ve diğer oyuncularla işbirliği içinde veya rekabet halinde çalışmaktan sorumlu olacaksınız. Bu kadar çok insanın neden bu oyuna saatler ayırdığını anlamak çok kolay.

Forge of Empires

Ücretsiz oynanabilen Forge of Empires oyununda bir değil iki tür strateji oynanışının tadını çıkarabilirsiniz. Bir yandan, tarih boyunca büyüyen ve gelişen bir medeniyet inşa ediyorsunuz ve nasıl genişletmek istediğinize dair kararlar veriyorsunuz. Öte yandan, sekizgen bir ızgara üzerinde yapılan sıra tabanlı savaşlarla diğer uluslarla da savaşa giriyorsunuz. Oyunun başında sahip olduğunuz tek şey, küçük bir yerleşim yeri inşa etmeye başladığınız küçük bir doğa parçası. Zamanla, gerçek dünya tarihinin farklı dönemlerinden ve uzak geleceğe geçişini izleyerek güçlü bir imparatorluk geliştireceksiniz.

Call of War: World War II

Call of War: World War II’de, İkinci Dünya Savaşı’ndaki en büyük savaşçılardan birinin kontrolünü ele geçiriyorsunuz ve ardından tarihi çatışmada yollarında ilerlemekten sorumlusunuz. Bazı ülkelerin farklı kararlar alması gerektiğini düşündüyseniz, bu teorileri test etme şansınız var. Hepsi kendi ülkelerini yönetecek olan çok sayıda başka oyuncuya karşı oynayacaksınız. Herkes ordusunu güçlendirmeye mi, ekonomisini güçlendirmeye mi yoksa yeni teknolojileri denemeye mi yatırım yapmak istediğine karar vermelidir. Potansiyel olarak aylarca süren oyunlarla, savaşınızın nasıl geliştiğini görmek için kendinizi her gün oynamaya istekli bulacaksınız.

Kingdom Rush: Vengeance

Beğenilen Kingdom Rush kule savunma serisindeki son giriş, büyük olasılıkla bu listeye dahil edilmesiyle devam edecek olan az miktarda tartışmaya neden oldu. Her şey, oyunun biraz fazla ısrarcı mikro işlemlerinden ne kadar rahatsız olduğunuza bağlı. Aksi halde mükemmel bir gerçek zamanlı strateji deneyiminin tek kusuru onlar. Uygulama içi satın almalar tamamen isteğe bağlıdır. Ancak bunun ötesine bakmaya istekliyseniz, başka bir mükemmel kule savunma oyunu ve size makul bir süre yetecek bol mizah ve içerik içeren bir oyun bulacaksınız.

Rebel Inc.

Selefinin ayak izlerini takip eden Rebel Inc. aynı mükemmel tasarım soyunu paylaşıyor. Büyük bir savaştan yeni çıkmış bir bölgenin yeni atanan yöneticisi olarak göreviniz, yerel isyancıları kontrol altında tutarken, nüfusun yeniden inşasına yardımcı olmaya çalışmaktır. Düşman isyancıları bastırmak ve çok fazla zarar vermelerini engellemek için mücadele ederken zorlu seçimler ve zorlayıcı taktiksel oyunlarla dolu. Yeniden yapılanma kavramıyla uğraşmak asla kolay bir başarı değildir ve ona ilham veren son olaylar göz önüne alındığında konu biraz tartışmalı kabul edilebilir.

Plague Inc.

Birçok kişi tarafından Rebel Inc.’in üstün prequel’i olarak kabul edilen (gerçi Rebel Inc. hala tam anlamıyla iyidir), Plague Inc. bir patojen yaratmanızı ve onu dünyaya yaymak için çalışmanızı ve bildiğimiz uygarlığın sonunu getirmenizi sağlar. Oyun, strateji ve gerçekçi simülasyonun benzersiz bir karışımıdır ve strateji zevkiniz ne olursa olsun kesinlikle kontrol etmeye değer.

Dominations

Bu oyun, sağladığı oyun kalitesi ve nispeten zevkli para kazanma özelliği nedeniyle sevilmeyi ve tanınmayı hak ediyor. Hakimiyet esasen Clash of Clans ile buluşuyor, Demir Çağı’ndan uzay çağına uzanan imparatorluklar, inşa edilecek harikalar, gerçekleştirilecek baskınlar ve tüm olağan tuzaklar. Yerleşik güç merkezlerinde belirli bir benzerlik vardır, ancak şeytan ayrıntılarda gizlidir ve Domination onları hemen fark eder. Ciddi paralar harcamadan tatmin edici bir sonuca varmak sabır gerektirecektir, ancak tüm kayıtlı insanlık tarihi ve çatışma taklitini baştan sona oynamak oldukça tatmin edicidir.

Reigns: Game of Thrones

Birçok kişi tarafından Reigns’in en iyi versiyonu olarak kabul edilen bu oyun, klasik oyun formülünü George R.R. Martin’in acımasız fantezi dünyasının ortamına uyarlıyor. Reigns: Game of Thrones yalnızca en iyi mobil Game of Thrones uyarlaması değil, aynı zamanda çok basit bir oyun sistemine harika bir karmaşıklık derecesi getiriyor. Sadece sola veya sağa kaydırıyor olabilirsiniz, ancak Westeros’un ihanet ve mahkeme entrika atmosferinde, bu küçük kararların bile büyük sonuçları olabilir.

Fallout Shelter

Fallout 4’ün duyurulduğu tarihte piyasaya sürülen Fallout Shelter, mobil cihazlarda yayıncıların hiçbir duyuru yapmadan oyun yayınlama geleneğini başlattı ve bu gelenek bugüne kadar devam etti. Ancak son birkaç yılda Bethesda, oyunu mini zindanlar ve mevsimlik etkinlikler de dahil olmak üzere eğlenceli küçük bir simülasyon oyununa dönüştürdü. Oyunda, yeni kurulan bir kasanın denetçisi olarak oynuyorsunuz; bombalar az önce düştü ve hayatta kalanları çalıştırmanız, güç, yiyecek ve su gibi ihtiyaçları yönetmeniz ve aynı zamanda ganimet için çorak araziyi keşfetmeniz gerekiyor.

Egypt: Old Kingdom

Clarus Victoria, Mısır’ın farklı tarihi dönemlerine dayanan sıra tabanlı strateji serisinde ikinci bir girişle geri döndü. İlk oyun bölgenin tarih öncesi tarihine odaklanırken bu yeni oyun yaklaşık 400 yıl süren ve MÖ 2.100’de sona eren “Eski Krallık” dönemine odaklanır. O zamanlar ülkenin başkenti Memphis’ti ve oyuncunun medeniyetini geliştirmek için burada çalışması gerekiyor. Diğer Mısır kabilelerini diplomasi veya savaş yoluyla asimile etmeye çalıştığınız için kaynak yönetimi çok önemlidir. Biraz temiz hava ve biraz farklı bir şey arayanlar için mükemmel bir seçim.