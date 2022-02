En İyi Android Savaş Oyunları 2022

Android Oyunları, dünyanın her yerindeki insanlar için en heyecan verici eğlencelerden biridir. Boş zamanımızı doğru bir şekilde geçirmek için harika bir araçtır. Ama iş savaş oyunları olunca insanlar daha çok ilgileniyor ve heyecanlanıyor. Yine de berbat bir savaş oyunu tüm heyecanımızı ve ilgimizi öldürebilir. Yani savaş oyunlarını zevkinize göre seçip oynamanız gerekiyor. Ve burada android için en iyi savaş oyunlarından bazılarını önereceğiz. İşte en iyi Android savaş oyunları:

Brothers in Arms 3: Sons of War

Brothers in Arms 3 listedeki ilk isim. Bu oyun android için en iyi savaş oyunlarından biridir. Çok oyunculu bir atış oyunudur. Bu oyun 2. Dünya Savaşı’nın hikayesine dayanmaktadır. Yani, bir çavuş olarak başlayacaksınız, ancak kademeli olarak rütbelerinizi zirveye tırmanabilirsiniz. Brothers in Arms 3 oyunu hayatınızı değiştirecek. Bu oyunun oynanışı oldukça etkileyici ve hızlıdır. Kontroller ve grafikler kesinlikle 2. Dünya Savaşı’nı ayağınıza getirecek.

World War Heroes: WW2 FPS

World War Heroes, android için başka bir savaş oyunudur. Bu oyun aynı zamanda 2. Dünya Savaşı’nın hikayesi üzerine kuruludur. Oyun, bir savaş kahramanı olmanızı sağlayacaktır. Dünyanın dört bir yanından en iyi oyuncularla savaşacaksınız. 2. Dünya Savaşı çağında rakiplerinize karşı atış, tank, bomba vb. savaşlar yapacaksınız. Hardcore modu size daha fazla aksiyon ve eğlenceyi garanti edecek.

Shadowgun War Games

Bir FPS savaş oyunu olarak Shadowgun War Games herkesin listesinin başında olacak. Bu oyunun çok oyunculu çevrimiçi PvP versiyonu şimdiden tüm dünyada ses getiriyor. Güzel grafikleri, sürükleyici savaşları ve muazzam stratejileri ile sizi her zaman şaşırtacak. Ayrıca bu oyunun çok sayıda haritası ve modu vardır. Shadowgun War Games, android’deki en iyi oyuncuya karşı oyuncu modunu deneyimlemenizi sağlayacak. Konsol kalitesi, bir FPS atış oyunu olarak oldukça keskindir. Ayrıca, takım arkadaşınızla düzgün bir bağlantı kurmak için oynarken size sesli ve yazılı sohbet sağlayacaktır.

Game of War: Fire Age

Bu oyunun ne kadar iyi olduğunu isminden anlayabiliriz. Tüm savaş oyunu sevenlere şiddetle tavsiye ediyoruz. Game of War, şüphesiz android için en iyi savaş oyunlarından biridir. Bu oyun, zafer savaşı için ordunuzu kuracağınız ve ejderhalar ve canavarlar gibi bazı destansı yaratıklarla savaşacağınız aksiyon dolu, maceralı bir yolculuktur. Dünyanın her yerinden oyuncularla bu oyun, her yaştan oyuncu için daha ilginç hale geliyor.

Clash of Clans

Clash of Clans, yakın tarihin en popüler ve en sevilen savaş oyunudur. Bu oyun stratejilerin, becerilerin, büyülerin, kahramanların vs. birleşimidir. Bu oyun, hiç şüphesiz android için en iyi savaş oyunudur. Düşmanlara saldırmak için ordunuzu inşa etme ve belediye binasını diğer oyunculardan savunmak için; savunmanızı inşa etme konusunda mükemmel bir deneyim yaşayacaksınız. Bu oyunun karakterleri büyüleyici ve çekici. Dünyanın her yerinden oyunculara karşı oynayarak tüm gün boyunca meydan okumalar oynayabilirsiniz.

World of Tanks Blitz MMO

World of Tanks Blitz MMO, android için olağanüstü bir tank oyunudur. Bir tankla savaşmak birçok insanın hayaliydi. Eğer onlardan biriyseniz, o zaman bu oyun tam size göre. Savaşmak istediğiniz her türden tankı alabileceğiniz geniş bir tank dünyasına sahip olacaksınız. Bu oyun, oyuncular için çeşitli modlara ve zorluklara sahiptir.

ROME: Total War

ROME: Total War, android için en iyi savaş oyunudur. Bu oyun, epik taktikler ve büyük savaşların bir birleşimidir. Ayrıca, tüm zamanların en büyük İmparatorluğu olarak bilinir. Bu Roma oyunu size bu İmparatorlukta yaşama ve savaşma fırsatı verecek.Grafikler o kadar gerçekçi ve dudak uçuklatıcı ki Roma’da rakiplerinizle savaşmadığınızı bile fark etmeyeceksiniz. Gücünüz ve ordunuzla bu geniş İmparatorluğu fetheden siz olabilirsiniz. Bu oyunun gerçek zamanlı savaşları oldukça şaşırtıcı.

Frontline Commando: D-Day

Frontline Commando: D-Day, çoğumuzun severek oynadığı bir tür savaş oyunudur. Bu oyun, 2. Dünya Savaşı’nda uzaylı istilası ile geçen ilginç bir arsaya sahiptir. Bu yeterince çekici değil mi? O zaman diğer özellikleri de bulalım. Bu oyun, her yaştan insanı şaşırtabilecek mükemmel bir oynanışa sahiptir. Kurallar oldukça kolay. Fransa’nın şehirlerini yok ederek tehlikeli bir uzaylı istilasından kurtarmanız gerekiyor. Grafikler muhteşem ve bu oyunun sesleri size her zaman iyi bir Dünya Savaşı havası verecek.

War Commander: Rogue Assault

War Commander, birçok savaş oyunu sever için gerçekleşen bir rüyadır. Çünkü bu oyun size bir savaşa liderlik etme ve kahraman olma fırsatı verecek. Bazı gerçek zamanlı dövüşlere sahip bir 3D MMO oyunudur. PvP modu, kazanmanızın stratejilerinize bağlı olduğu bu oyunun heyecan verici bir özelliğidir. Bu oyunda, tüm ordularınız, tanklarınız ve savaş gemilerinizle rakiplerinize karşı savaşmak için bir savaş stratejisi belirleme fırsatına sahip olacaksınız. Ordunun komutanı olmalı ve stratejinizi gerçek zamanlı bir savaş oyununda uygulamalısınız.

World at Arms

World at Arms, savaş oyunu severleri cezbetmek için bazı harika özelliklere sahip inanılmaz bir savaş oyunudur. Bu oyunda karada, suda ve havada savaşabileceksiniz. Üç oyunun içeriğini bir arada alabilirsiniz. Kurallar oldukça basit. Ordunuzu kurmanız, bazı stratejiler belirlemeniz ve bunları düzgün bir şekilde yürütmeniz gerekiyor. Oyuncu, güçlü birlikler, tanklar, savaş gemileri ve savaş uçakları ile güçlü KRA ordusuna karşı savaşacak. Rakiplere karşı tek başına mücadele edecek olan Solo Campaign ile tek oyunculu modu da deneyebilirsiniz.

Art of War

Art of War, benzersiz bir gerçek zamanlı stratejiye dayalı klasik bir savaş oyunudur. Bu oyunun kontrolleri mükemmel. Grafikler ve seslerden çok memnun kalacaksınız. Oynanış da oldukça etkileyici. Ordunuzun gerçek bir komutanı olarak, çevrimiçi PvP savaşında herhangi bir orduyla yüzleşmek için onları düzgün bir şekilde inşa etmeniz ve eğitmeniz gerekir. Bir sürü mod, sizi şaşırtmak için bekleyen zorluklar var.

Dawn of Titans

Dawn of Titans, android için ünlü bir savaş oyunudur. Bu oyun, strateji ve komutun benzersiz bir birleşimidir. Devasa devler bu oyunun ana özelliğidir ve onları kontrol eden siz olacaksınız.Titanlarınız dışında pek çok savaşçıyla ihtiyacınız olan tek şey iyi bir strateji olacak. Bunu yapabilirseniz, kesinlikle kazanan siz olacaksınız. Öyleyse, bu oyunu yükleyin ve oradaki tüm strateji tabanlı savaş oyunu sevenler için Android’deki en iyi savaş oyununu deneyimleyin. Bazı olağanüstü ses çalışmalarına sahip 3D grafikler, bu oyunu mükemmel bir savaş oyunu yapıyor.

Sky Gamblers: Storm Raiders

Kimin hava muharebe oyunları için çılgınlığı var? Eğer varsa, o zaman bu sizin için en iyi savaş oyunudur. Sky Gamblers, savaş oyunu sevenler için inanılmaz bir hava muharebe oyunudur. Bundan fazlasını alamazlar. Ayrıca bu oyun, bazı görkemli hava savaşlarına katılacağınız 2. Dünya Savaşı’nda geçiyor. Şehrinizin semalarını düşmanlardan koruyor, güç ve becerileriniz ile onları yok edeceksiniz. Bu arada oyunun fantastik grafikleri ve sesi ile bu oyunda bazı gerçek hayattaki yerleri deneyimleyebilirsiniz. Sorunsuz oynamanız için otantik bir atmosfer yaratacaktır.

World of Warships Blitz

Çılgın bir deniz savaşının hayranıysanız, bu sizin için mükemmel bir savaş oyunudur. Birçoğumuzun filo ve savaş gemileri hakkında fantezileri var. Onlardan biriyseniz, aradığınızı elde etmek için bu oyunu yükleyin. Nitekim bunun üzerinde bazı taktik donanma filosu savaşı oynayacaksınız. Bu oyunda savaş stratejileri sizin tarafınızdan belirlenecek ve uygulanacaktır. Takımınız için zaferin önünü açan lider siz olacaksınız. Bu arada, dünyanın her yerinden bazı harika oyuncularla karşı karşıya geleceğiniz, Android için En İyi 3D Oyunlardan biridir.

World at War: WW2 Strategy MMO

World at War, android için en iyi savaş oyunlarından biridir. İnanılmaz ve dudak uçuklatan grafikler ve RTS oynanışı ile bu oyun harika bir oyun deneyimi sunuyor. 2. Dünya Savaşı’nda geçen savaş oyunlarını asla böyle oynamazsın. Ayrıca bu Büyük Savaşın lideri olacaksınız ve ordunuzu rakibin inine doğru yola çıkaracaksınız. Çok sayıda asker, silah ve uçakla tek yapmanız gereken, Savaşı kazanmak için stratejileriniz konusunda onlara doğru şekilde rehberlik etmektir. Mekanlar size gerçek bir hayat havası verecek. Bu arada sesler bir savaş oyunu olarak oldukça etkileyici.

Stick War: Legacy

Stick War: Legacy, android için en iyi savaş oyunlarından biridir. Kılıç, mızrak ve okçu kullanmayı öğrenme fırsatınız olabilir. Ayrıca Stick war eski modu, sayısız özelliği ile size harika bir oyun deneyimi yaşatacak.

Infinity Ops: Online FPS

Infinity Ops, android için en iyi FPS savaş oyunudur. Bir FPS konsol oyununda istediğiniz her şeyi sunar. Çok oyunculu bir oyun olduğu için, bunu arkadaşlarınızla veya dünya çapındaki oyuncularla oynayabilirsiniz. Bu arada oyun, tüm olaylar ve savaşlar gelecekte gerçekleşecek şekilde tasarlanmıştır. Grafikler olağanüstü ve bir o kadar gerçek ki size inanılmaz bir oyun deneyimi yaşatacaklar. Ayrıca çeşitli sınıflarda oyuncuya karşı oyuncu savaşında da oynayabilirsiniz.

War Robots

Kim kötü şöhretli “Transformers” serisinin hayranı değil? Bu franchise, robotlar veya robotlar ve insanlar arasındaki savaşın gösterildiği birçok filme sahiptir. War Robots, android telefonunuz için en mükemmel savaş oyunlarından biridir. Bu oyun tamamen dev robotları sevenlere yönelik.

Grow Empire: Rome War Games for Android

Grow Empire size dünyanın en büyük İmparatorluğuna liderlik etme havası verecek. Bu oyun Roma İmparatorluğu’nun kurulduğu Roma’da geçiyor ve siz Sezar’ın baş karakterini oynuyorsunuz. Bu yolculukta pek çok inandırıcı ve taktik kültürle karşılaşacaksınız. Nitekim aklında tek bir hedef olacak: Her şehir ve medeniyetten tüm rakiplerinizi yok etmek ve Roma İmparatorluğu’nun saltanatını genişletmek. Ayrıca medeniyetinizi ve İmparatorluğunuzu onlardan korumanız gerekiyor. Yani, bu oyunda eğitim ve strateji çok önemlidir.

War Machines

War Machines, android için büyüleyici, aksiyon dolu bir atış savaş oyunudur. Bu sizin için mükemmel bir oyun. Bu oyun size bir ordu ve tanklarla savaşacağınız askeri savaşın havasını verecek. Silahlar, bombalar, teçhizatlar ve diğer tesisler de sizin için orada olacak. Aklında tek bir hedef olacak: Düşmanını yenmek ve ödülleri kazanmak için ordunun gücünü ve gücünü artırmak. Savaş makineleri, oradaki askeri savaş oyunu sevenlere şiddetle tavsiye edilir.

