Simülasyon oyunları, en kapsamlı ve popüler oyun türlerinden biri. Kontrolleri dokunmatik ekranlarda iyi deneyimlediğinden, aynı zamanda mobil cihazlarda en popüler olanlardan biri. Oynaması kolay, etkileşim kurması eğlenceli ve uzun soluklu bir yolculuk deneyimi yaşatıyor. Bu, her şeyin otomatik olarak gerçekleştiği bir oyun türü ve kararlarınızla, işleri belirli yönlere doğru itiyorsunuz. Gelin androidin en iyi simülasyon oyunlarına bir göz atalım.

En İyi Android Açık Dünya Oyunları 2023 Farklı dünyalara kapı aralamak isteyenlere… Hemen Oku

Android Simülasyon Oyunları Listesi

BitLife – Life Simulator AltLife Football Manager 2023 Animal Crossing – Pocket Camp Stardew Valley Dog Simulator Euro Truck Evolution Rollercoaster Tycoon Touch The Sims Mobile Growing Up Real Flight Simulator Cooking Simulator Mobile Plague Inc. Game Dev Tycoon Home Street Pocket City Doctor 911 Hospital Simulator SimCity Raft Survival Farming Simulator 20

En İyi Android Simülasyon Oyunları 2023

BitLife – Life Simulator

BitLife, yeni bir oyuncuyla kapışabileceğiniz ve yeni doğmuş bir kişi yaratabileceğiniz bir yaşam simülatörüd. Daha sonra dünyayla nasıl etkileşim kuracağınıza karar veriyorsunuz – insanlarla arkadaş olmak, ailenizden para istemek, çok çalışmak, pilotluk dersleri almak ve daha fazlasına sahip oluyoesunuz. Sonunda ölmenin birçok rastgele yolu var, bu yüzden günlerinizi nasıl geçireceğinize karar vermek size kalmış. Uzun bir hayat yaşayıp çocuk sahibi olursanız, onlardan biri olabilir ve başka bir hayata devam edebilirsiniz.

AltLife

AltLife, metin tarzı bir yaşam simülatörü. Çoğu yaşam simülatörü gibi başlıyor. Doğup, büyüyüp, hayatla ilgili kararlar alıyor ve sonunda bir gün ölüyorsunuz. Oyun, çeşitli kararlar vermenizi sağlıyo ve mutluluk, görünüm, sağlık vb. yaşam istatistiklerinizi takip ediyor.

Football Manager 2023

Football Manager 2023, takım yönetmek ve ve futbol deneyimi yaşamak isteyenlerin tercih ettiği simülasyon oyunlarından birisi olarak listemizde yer alıyor. Bir futbol takımı yönetmenin zorluklarını deneyimleyebileceğiniz FM 23’de takımınızla müsabakaya girecek, kendinize stratejik bir oynanış kurmaya çalışacaksınız.

Animal Crossing – Pocket Camp

Bu oyunda bir adaya bırakılıyor ve oradayken yerel vahşi yaşamla arkadaş oluyosunuz. Üstelik bir kamp kuruyp, bölgeyi keşfedebilirsiniz. Nintendo Switch’deki sürümü çok daha derinlemesine, ancak mobil sürüm de ondan geri kalmıyor. Mobil sürümde 1.000’den fazla mobilya, 300’den fazla giysi ve 100’den fazla hayvan arkadaş bulunuyor.

Stardew Valley

Stardew Valley, çok az deneyimle ve taşındığınız küçük kasaba hakkında hiçbir şey bilmeden bir çiftliğe bakmanızı sağlıyor. Günlerinizi çiftçilik yaparak, onarımlar yaparak, kasabayla etkileşim kurarak, balık tutarak ve madencilik yaparak geçirebilirsiniz! Bu oyunda keşfedilecek çok şey var, özellikle zaman ilerledikçe ve yerel kasabadaki kişilikleri ve etkileşimleri ortaya çıkaran etkinliklere katılabilir veya ara sahneler bulabilirsiniz.

Dog Simulator

Eğer köpek aşığıysanız bu oyuna bayılacaksınız!

Piyasadaki en iyi çok oyunculu köpek oyunlarından biri olan dog simulatorde birçok aktiviteyi gerçekleştirebileceğiniz gerçek bir köpek yavrusu olarak oynuyorsunuz. Zıplayabilir, havlayabilir, bir şeyleri mahvedebilir, bir evi yıkabilir ve istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bir köpek yavrusu olmanın gerçek hayat deneyimini bu oyunla yaşayabilirsiniz.

Euro Truck Evolution

Heyecan verici bir sürüş deneyimi sunan bu kamyon simülatörü, çok çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahip Avrupa kamyonlarına sahip. Kariyer modunda para kazanabilir, yeni kamyonlar ve yükseltmeler satın alabilir, kamyonculuk dünyasını keşfedebilirsiniz!

Rollercoaster Tycoon Touch

Herkesin çocukken hayali bir noktada lunapark işletmektir. Rollercoaster Tycoon’da kendi roller coaster parkınızı yöneterek bu rüyayı gerçekleştirebilirsiniz. Parkınızı özelleştirebilirsiniz. Önceden oluşturulmuş çeşitli araçları değiştirerek veya insanların binmeyi seveceği parça parça bir hız treni oluşturarak farklılık yaratabilirsiniz. Gerçek sürüşlerin yanı sıra restoranlar, mağazalar, dekorasyonlar yerleştirebilir ve en fazla parayı kazanabilmeniz için çeşitli ayarlar yapabilirsiniz!

The Sims Mobile

The Sims Mobile, The Sims’in sanal dünyasını alıp cep telefonunuza getiriyor. Bu oyunda bir sürü olasılık var – kendi Sim’inizi yaratabilir, istediğiniz gibi görünmesi için özelleştirebilirsiniz, onlara bir iş verebilir ve ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılamalarına yardımcı olabilirsiniz. Konuşacak diğer Sim’lerle ve evinizi ve hayatınızı kişiselleştirmenin tonlarca yolu ile dünya oldukça geniş.

Growing Up

Görsel Romana yakın bu yaşam simülasyonunda kendinizi 90’larda buluyorsunuz. Maceranızq anne babanızı, cinsiyetinizi ve değerlerinizi seçerek başlıyorsunuz. Oradan, 5 ana alanda becerilerinizi geliştirerek çocukluk ve ergenlik döneminden geçmeniz gerekiyor: Zeka, Empati, Fizik, Hafıza ve Hayal Gücü.

Real Flight Simulator

Kemerlerinizi bağlayın ve konsantre olun, çünkü uçağınızın kontrolleri sizin elinizde. Tarihsel olarak, uçuş simülatörlerinin son derece gerçekçi ve bu nedenle öğrenmesi çok karmaşık olduğunuzu biliyoruz. Bir mobil oyun olmasına rağmen, Real Flight Simulator da bir istisna değil. Prosedürler harfi harfine takip etmelisiniz ve manevralar büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Gerçek bir uçuş deneyimi için bu oyuna mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Cooking Simulator Mobile

Önlüğünüzü giyin ve bu pişirme simülasyonunda yıldız bir şef olduğunuzu hayal edin. Yemeğinizi pişirin, baharatlayın, tabaklarınızı ayarlayın ve mutfak eşyalarınızı temizleyin. Gerçek yemek tutkunları için birebir!

Plague Inc

Plague Inc., ölümcül bir virüs haline gelebildiğiniz, tüm insan popülasyonunun içinden geçerek hepsini ortadan kaldırabildiğiniz oldukça ilginç ve güncel bir Android simülasyon oyunu. Herkesi yok etmeniz gerekiyor, böylece farklı türde virüsler yaratabilir, işleri ilginç kılmak için onları mutasyona uğratabilir ve insanlara hala bulaştıklarından emin olabilirsiniz ve insanlar uyuşturucu alıp hastalıktan kurtulmaya çalışırken uyum sağlayabilirsiniz.

Game Dev Tycoon

Oyun oynamak eğlencelidir ama hiç kendi başınıza bir oyun geliştiricisi olmayı düşündünüz mü? Game Dev Tycoon’da, başarılı bir oyun geliştirme şirketi olmak isteyen bir girişimi yönetebilirsiniz. Çalışanları işe alabilir, iki yakanızı bir araya getirmek için serbest sözleşmeler üstlenebilir ve kendi oyununuz üzerinde çalışmaya ve geliştirmeye devam edebilirsiniz.

Home Street

Home Street biraz The Sims’e benziyor, ancak oyuncular evlerini dekore etmeye daha fazla odaklanabiliyor. Kendi karakterinizi yaratıp kendi evinizi inşa ettikten sonra günlerinizi arkadaşlarınızla takılarak, evinizi satarak daha büyüklerini satın alarak veya bir TV yıldızı olarak geçirebilirsiniz. İsterseniz bir iş bile kurabilirsiniz.

Pocket City

Bir şehir kurma oyunu olan Pocket City’de izinlerin planlanmasından siz sorumlusunuz, bu nedenle çeşitli bina türlerini nereye koyacağınıza karar vermeniz gerekecek, böylece insanların gerçekten yaşamak isteyeceği tatmin edici bir kasaba oluşturacaksınız. Üstelik birçok parti ve etkinliğe katılarak tam bir şehir deneyimi yaşayabilirsiniz.

Doctor 911 Hospital Simulator

Simülasyon oyunlarının en ilginç yanı da size hayalinizdeki mesleğin detaylı bir deneyimini yaşatmasından geçiyor. Bu oyunda da, hastane yolunda hastaları kurtararak tıp alanındaki bilgilerini kanıtlamak veya güçlendirmek zorunda kalacaksınız. Anlaşılmaz ekipmanın bolluğu, çeşitli teşhisler, zorlu tedavi süreci ve diğer ilginç mekanikler sıkılmanıza izin vermeyecek cinsten.

SimCity

Ünlü şehir kurma simülasyon oyununun mobil versiyonu olan SimCity, küçük bir kasabayı, parlak gökdelenleri, resort otelleri ve dev alışveriş merkezleriyle büyük bir metropole dönüştürmeniz gerekiyor. Binaların inşası, ticaret, ulaşım bağlantılarının optimizasyonu ve diğer ilginç şeylerle ilgilenmelisiniz.

Raft Survival

Raft Survival, herkesin korkulu rüyasını mobile taşıyor. Bir uçak kazasının ardından bir salın üzerinde hayatta kalmanız bekleniyor. Bu salda kaynakları toplamanız, üretmeniz ve işlemeniz gerekecek. Raft Survival alışılmadık bir oyun deneyimi sunuyor çünkü bu tür koşullarda hayatta kalmak karada olduğundan çok daha zor. Örneğin, temiz su bulmanız, balık tutmanız, yiyecek yetiştirmeniz (evet, salda) ve ayrıca köpekbalıklarını evinizden uzaklaştırmanız gerekiyor.

Farming Simulator 20

Farming Simulator, hem Android hem de PC’deki en iyi çiftçilik simülatörlerinden biri. Bu oyunda ekonomiyle ilgilenmeniz ve mahsul, hayvancılık ve diğer şeylerle uğraşmanız gerekecek. Eğer çiftlik yaşamına ilgi duyuyorsanız bu simülasyon oyunu tam size göre.