En iyi Apple Pencil Alternatifleri 2022: Sizin İçin En İyi Kalem Hangisi?

İyi bir Apple Pencil ile birçok işin üstesinden gelebilirsiniz. Fakat Apple dışında alternatifleriniz olduğunu da biliyor musunuz ? Uyumluluk sorunu yaşamadan farklı markaların kalemleriyle de işinizi halledebilirsiniz. Bu yazımızda sizin için en uygun Apple Pencil alternatifini bulmayı garanti ediyoruz.

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En İyi Apple Pencil Alternatifleri Listesi

Logitech Crayon

Adonit Mark

Adonit Dash 4

Zagg Pro Stylus

Adonit Note-M

ANKACE Stylus Pen

Zspeed Stylus Pen

Logitech Crayon

Logitech Crayon Apple Pencil’dan daha çocuk dostudur ve 2 milimetrelik ucun hem profesyonel teknisyenler hem de sıradan tüketiciler için son derece hassas olduğu kanıtlanmıştır. Bu ekran kalemi dinamik çizgi ağırlığını destekler; bu, çizgi kalınlığının Logitech Crayon’un bulunduğu açıya göre değiştiği anlamına gelir. Logitech’e göre, lityum pil şarjla 7,5 saat dayanır ve hızlı şarj özelliği, yalnızca 2 dakikalık şarjdan sonra bitmiş pillere 30 dakikalık bir destek sağlar. Birinci sınıf prob uçları söz konusu olduğunda, Logitech Crayon tüm okuldaki en havalı olanıdır.

Adonit Mark

Adonit Mark, kesinlikle çok ucuz bir Apple Pencil alternatifidir ve tableti, akıllı telefonu veya dokunmatik ekranlı cihazı olan herkes bu süper basit kalemin keyfini çıkarabilir. Aslında, tüm aile için evinizin etrafında bu düşük riskli prob uçlarından birkaçını bile isteyebilirsiniz. 3. Nesil iPad Air’den 4. Nesil iPad Pro’ya ve 8. Nesil iPad’e kadar çeşitli Apple ürünleriyle uyumlu olan Adonit Mark, anotlanmış alüminyum gövdesiyle elde iyi hissettiren uygun fiyatlı, çok amaçlı bir kalemdir; üçgen şeklin tutulması rahattır ve yuvarlanmaya karşı dayanıklıdır.

Adonit Dash 4

Tüm cihazlarınızı kapsamak istiyorsanız en iyi Apple Pencil alternatifi Adonit Dash 4’tür. Basit ama güvenilir bir çizim kalemidir. Bluetooth bağlantısının olmaması, basınç hassasiyeti veya eğim desteği olmadığı anlamına gelir, bu nedenle bu, iPad’lerinde ciddi şekilde çalışan profesyonel sanatçılara yönelik değildir. Basınca duyarlı olmayan bir kalem için belki biraz pahalıdır, ancak avuç içi reddi, süper hızlı USB-C şarjı ve 15 saatlik sağlam bir pil ömrü sunar, böylece daha uzun süre çizim yapabilirsiniz. Aynı zamanda hafif ve şıktır, sadece 15 g ağırlığındadır ve taşınabilirlik için bir klipsi vardır.

Zagg Pro Stylus

Ucuz hissettirmeyen ucuz bir Apple Pencil alternatifi arıyorsanız, Zagg Pro Stylus, Logitech Crayon’un hemen arkasındadır. Rakip prob uçlarına benzer şekilde, Zagg Pro bir yazı aracı için daha pahalı boyuttadır, ancak profesyonel bir yaratıcıysanız, savurganlığa değer olabilir. Bu çift uçlu ekran kalemi evrensel bir kapasitif dokunmatik arka uç ucuna sahiptir, diğer taraftaki aktif uç ise notlar, çizimler ve eskizler için pürüzsüz, hassas çizgiler sağlar. Zagg Pro kalemi esasen herhangi bir iPad 2017 veya daha yenisiyle eşleşir ve herhangi bir iPad Pro 11 veya Pro 12.9’a manyetik olarak bağlanır. Type-C hızlı şarj bağlantısı daha yeni teknoloji için yapılmıştır ve kalemi 1,5 saatten daha kısa sürede tamamen şarj edebilirsiniz.

Adonit Note-M

Adonit Note-M, Apple Pencil alternatifinde daha önce hiç görmediğimiz bir şey yapıyor: aynı zamanda bir fare işlevi görüyor! Evet, Note-M, sol ve sağ tıklama düğmeleri ve kaydırma tekerleği işlevi de dahil olmak üzere bir dokunmatik panel ile entegre fare uyumluluğuna sahiptir. Ayrıca avuç içi reddi tanımayı da içerir. Hepsi Note-M’nin arka tarafına yerleştirilmiştir. Sadece iPad’inizin iPadOS 13.3’e güncellendiğinden emin olun. Aynı zamanda manyetiktir, böylece tıpkı 2. Nesil Apple Pencil gibi iPad Air veya iPad Pro’nuzun yan tarafına takılabilir. 0,5 ons ile 0,7 ons Apple Pencil Gen 2’den de daha hafiftir.

ANKACE Stylus Pen

Çok sayıda çekici rengi bulunan ANKACE Stylus Pen, rakiplerinin çoğundan çok daha sofistike bir görünüme sahiptir. Yazmak, çizmek veya not almak için ihtiyacınız olsun, bu ekran kaleminin sunduğu mükemmel piksel hassasiyetini takdir edeceksiniz ve yerleşik avuç içi reddetme özelliği bu fiyata nadir bulunan bir özelliktir. Bununla birlikte onu çekici yapan şey, Apple Pencil’a benzer çapta ve neredeyse duyarlı olan stylus’un 1,2 milimetrelik ucudur. O ince ucu ekranınızda kaydırırken sıfır gecikme ve kırılma noktası olmamasını bekleyebilirsiniz ve eğme işlevi gerçekten de kalemi kağıda döküyormuşsunuz gibi hissettirir.

Zspeed Stylus Pen

Şık siyah veya parlak beyaz renklerde mevcut olan ZSpeed ​​Stylus kalem, herhangi bir kapasitif dokunmatik ekranlı cihazla uyumlu kapasitif bir uca sahiptir; 1,45 milimetrelik ekstra ince uç, size her türlü tablet ekranında üstün kontrol ve çekiş sağlar. Bu ekran kalemi de tam bir günlük çalışma içindir. Tam şarj olduğunda 8 ila 10 saat sürekli kullanım için derecelendirilmiştir ve kalem 30 dakikalık boşta kalma süresinin ardından otomatik olarak kapanır. USB şarj bağlantı noktasından toz ve kiri uzak tutmak için manyetik bir kapak vardır, ancak daha fazla üretkenlik için bu, kauçuk veya ağ uçla değiştirilebilir.

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