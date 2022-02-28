Bugün sizlere en iyi aşk filmlerinden öneride bulunacağız. Aşk filmleri film sektörünün başlangıcından beri vazgeçilmez film türü haline gelmiştir. Özellikle çiftlerin tercih ettiği bir film türüdür. Aşk filmleri izlerken sevgi, hüzün, ayrılık, mutluluk, sevinç, üzüntü, gibi duyguları bir arada yaşamamıza olanak sağlar. Günümüzde de aşk filmleri halen popülerliğini korumakta. Hadi gelin sizler için hazırladığımız aşk filmlerine göz atalım.

En İyi Aşk Filmleri

Kasımda Aşk Başkadır

İzlemeseniz bile ismi adeta bir “modern çağ atasözü” haline geldiği için sık duyduğunuz filmler vardır. İşte onlardan birisi, Kasımda Aşk Başkadır. İşkolik bir adamla çılgın bir kızın ilginç şekilde bir araya gelmesi, aralarında başlayan aşk ve şaşırtıcı gelişmelerden derlenmiş sahneler. Hüzün, aşk ve gülümseten detaylar bir arada. İzlediyseniz bile bir kez daha izlemeye değer

IMDB: 8,1

Aşk ve Gurur

Aşk ve Gurur, taşralı bir beyefendinin kızı olan Elizabeth Bennett ile varlıklı ve soylu toprak sahibi Fitzwilliam Darcy arasındaki çatışmayı anlatır. Gerçi Jane Austen bu iki karakteri birbirlerinin tuzağına düşmüş kişiler gibi sunar; ama bu ilk izlenimi tersine çevirmekte de gecikmez.

IMDB: 7,8

Güzel ve Çirkin

Disney filmlerinden hoşlanıyorsanız modası hiç geçmeyecek filmlerden birisi olan Güzel ve Çirkin, hem verdiği mesajla hem de dile dolanan müzikleri ve dans sahneleri ile adeta bir klasik. Üstelik son derece de romantik.

IMDB: 8,0

Titanic

Yapım yılı itibariyle tam anlamıyla bir klasik haline gelen Titanic, müzikleri ve onu efsane haline getiren sahneleriyle hala akıllarda. Üzerinden epey zaman geçtiyse bir kez daha izlemeye değer.

IMDB: 7,8

Umut Işığım

Eski bir tarih öğretmeni olan Pat Salitano (Bradley Cooper), yaşamında değer verdiği her şeyi bir günde yitirmiş bir adamdır. yaşadığı ciddi bir travma sonrası patlar ve ardından mahkeme kararı ile 8 ay rehabilitasyon merkezinde tedavi görür.

IMDB: 7,7

Zamanda Aşk

21 yaşına basan Tim Lake, ailesindeki tüm erkeklerin sahip olduğu gizli bir yeteneğinin olduğunu öğrenir. Lake ailesinin tüm erkekleri zamanda seyahat etme yeteneğine sahiptir ve Tim de artık bunu kullanabilecektir. Bunu fırsat bilen Tim geçmişindeki utanç verici anlara gidip olayları değiştirmeye başlar.

IMDB: 8,0

Göl Evi

Hayatında bir değişiklik yapma vaktinin geldiğini hisseden Dr. Kate Forster (SANDRA BULLOCK) stajını tamamladığı yerel İllinois hastanesinden ayrılarak hasta trafiğinin yoğun olduğu Chicago’da bir hastanede çalışmayı kabul eder. Geride bırakmaktan üzüntü duyduğu tek şey kiralamış olduğu güzel evdir.

IMDB: 8,0

Senden Önce Ben

Tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda olan yarı felçli genç adam, bakıcı olarak küçük bir kasabada yetişmiş genç kadını istihdam ettir. Bu genç adam ve kadının bir araya gelişi hayatlarını yeni bir yola sürükleyecektir.

IMDB: 7,4

Brooklyn

İrlandalı bir göçmen, 1950’lerde Brooklyn’e gelir ve burada bir yerel ile çabucak romantizme kapılır. Ancak geçmişi onu yakaladığında, iki ülke ve içinde var olan yaşamlar arasında seçim yapmak zorundadır.

IMDB: 6,9

Gece Yarısından Önce

Paris’teki ikinci buluşmanın ardından Jesse ve Celine bir kez daha vedalaşıp kendi yollarına devam eder. İlk buluşmanın ardından geçen uzun yılların ardından tekrar, bu kez Yunanistan’da karşılaştığımız ikili, bu süreçte bir yığın değişim yaşamış, çeşitli sürprizlerin yaşanacağı bir hayata doğru yelken açmıştır.

IMDB: 7,2

Saksı Olmanın Faydaları

Saksı Olmanın Faydaları,”The Perks Of Being Wallflower”, güler yüzlü bir bakış açısıyla, yaşamlarında travmalar bulunan ancak hayata tutunmaya kararlı, naif ve orta sınıftan gençlerin büyüme süreçlerini beyazperde’ye aktarıyor.

IMDB: 8,3

Aşk Yemini

Chicago’da yaşayan, birbirlerine deli gibi aşık yeni evli sanatçı genç bir çift olan Paige (Rachel McAdams) ve Leo (Channing Tatum) karlı bir gecede arabayla evlerine dönerlerken, bir trafik kazası geçirirler. Leo fazla hasar görmez fakat Paige başından aldığı darbe sebebiyle beyin travması yaşar, komaya girer.

IMDB: 7,9

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