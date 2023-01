En İyi BluTV Dizileri – Ocak 2023

Netflix ve Disney Plus abonelerinin bir tık gölgesinde kalsa da BluTV birbirinden kaliteli içerikler sunmaya devam ediyor. Abonelik almadan önce sunduğu avantajları merak edenler için bu ayın en popüler içeriklerini sizler için derledik. İşte BluTV’nin en iyi dizileri…

En İyi Disney Plus Dizileri Disney Plus’taki en popüler dizileri merak edenlere… Hemen Oku

The Last of Us

The Last of Us’ta hayatta tek başına kalan Joel ve 14 yaşında bir kız olan Ellie’nin hikayesi konu ediniliyor. Ellie, tüm insanlığı yok eden salgının tek çaresidir ve Joel, Ellie’yi sağ salim bilim insanlarına teslim etmelidir. Ama bilim insanlarının elinde Ellie’nin sağ kalıp kalmayacağı belli değildir. Joel, insanlığı kurtarmaktansa Ellie’yi kurtarmayı tercih edecektir.

The Handmaid’s Tale

Margaret Atwood’un aynı isimli romanından uyarlanan dizi, Gilead isimli bir toplumda geçiyor. Doğal sebepler nedeniyle nüfus düşüşü yaşayan bu toplumda kadınlar devletin malı olarak kabul ediliyor. Toplumun yeniden çoğalması için üreme hizmetine zorlanan Offred, bu acımasız koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Masum

Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar… Haluk Bilginer, Okan Yalabık, Ali Atay, Nur Sürer, Serkan Keskin ve Tülin Özeni’in başrollerini paylaştığı; yönetmenliğini Seren Yüce’nin üstlendiği; Berkun Oya’nın ‘Bayrak’ adlı oyunundan uyarlanan Masum’da kimin masum olduğunu bulmak kolay olmayacak.

Normal İnsanlar

Sally Rooney’nin aynı adlı çok satan romanından uyarlanan dizi, İrlanda’nın küçük bir kasabasında yaşayan Marianne ve Connell’in arasındaki karmaşık ilişkiyi takip ediyor. Başrollerinde Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal’ın yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda “Room” filminin yönetmeni Lenny Abrahamson görev yapıyor.

Babylon Berlin

1929 yılında Berlin’de geçen dizide, Köln şehrinde komiser olan Gereon Rath, bir davayı çözmek için Berlin’e gönderilir. Uyuşturucu, siyaset, cinayet ve sanatın hüküm sürdüğü bir çevreyi incelemeye başlayan Gereon, başlarda ele aldığı davayı basit olarak algılasa, araştırma ilerledikçe hayatını değiştirecek birçok olay gerçekleşir.

The Girlfriend Experience

Bir nöroloji uzmanı olan Iris, okulu bırakır ve insan davranışlarını inceleyen bir teknoloji firmasına katılmak için Londra’ya taşınır. “Kız arkadaş deneyiminin” işlemsel dünyasını keşfetmeye başladığında, müşteri seanslarının kendisine teknoloji dünyasında bir avantaj sağladığını anlar.

Legion

David, küçük yaşlardan beri kafasının içinde değişik sesler duyar. Onu tanıyanlar bunun bir hastalık olduğunu iddia eder ve David 30’lu yaşlarında akıl hastanesine kapatılır. David’e şizofreni ve kişilik bölünmesi gibi hastalık tanımları konulmuştur. Aslında kendisi çok güçlü bir telepati yeteneğine sahiptir ve aynı zamanda bir mutanttır. David kafasının içindeki sesleri duymamak için bazı uyuşturucu maddeler kullanır. Hastaneye kapatıldıktan sonra orada Syd adında bir kızla tanışır. Syd ile tanıştıktan sonra duyduğu seslerin gerçek olabilme ihtimalini düşünmeye başlar. David bu düşüncesinden sonra akıl hastanesinden kaçar. Hükümet tarafından yakalanır ve onların elinden bir grup mutant tarafından kurtarılır. Artık yeteneği keşfedildiği için David kendini tanımaya çalışacak ve farklı maceralara atılacaktır.

Gomorrah

Roberto Saviano’nun mafyadan tehditler almasına neden olan kitap uyarlaması dizide; Napolili bir suç örgütü olan Camorra’nın iç yüzü, mafya babası Pietro Savastano’nun 30 yaşlarındaki sağ kolu olan Ciro’nun gözünden anlatılıyor. Uyuşturucu satışı başta olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyet tamamen onların kontrolündedir. Fakat Don Pietro’nun yaşlandığı, gücünün artık azaldığı düşünülmekte ve bu da beraberinde Savastanolar için gün geçtikçe daha da büyüyen var olma mücadelesini getirmektedir.

Timeless

Garcia Flynn isimli bir suçlu Amerika tarihinin seyrini değiştirmek ve yok etmek için bir zaman makinesi çalar ve geçmişe gider. Onu yakalamak için Lucy Preston isimli bir tarih profesörü, Wyatt Logan isimli bir asker ve Rufus isimli bir bilim adamı peşinden gider. Bu özenle seçilmiş takım hem tehlikeli kaçağı yakalamak hem de geleceği etkileyebilecek her türlü müdaheleyi çok geç olmadan durdurmak zorundadır.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi

Behzat Ç., Cinayet Büro Amirliği’nde başkomiser, hayata karşı işlenen suçlar uzmanı görevinin başındadır. Ama yıllar geçmiş hem Behzat Ç. ve ekibi hem de Ankara değişmiştir. Değişmeyen tek şey ise kanlı cinayetlerdir… Behzat Ç. ve ekibi Ankara’yı cesetlere boğan bir seri katilin peşine düşerler. Ama karşılarına sadece bir katil değil, güçlü bir aile, kanlı infazlar ve derin bağlantılar çıkacaktır. Her gün ardı ardına işlenen cinayetler ekibi soluksuz bırakırken, yer altında büyüyerek şehri ikiye bölen hatta şehri öldürmek isteyen bir güç tüm Cinayet Büro’yu içine çekecektir.