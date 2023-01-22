Disney Plus’ta En Çok İzlenen Diziler – Ocak 2023

Disney Plus’ın birbirinden harika dizilerinin keyfini çıkarmak ister misiniz ? O halde bu ay ne popüler bilmeye hakkınız var demektir. Disney Plus’ın her yaşa yönelik içerik katalogundan en iyileri sizler için derledik. İşte bu ay Disney Plus’ta en çok izlenen diziler…

Disney Plus’ta En Çok İzlenen Filmler Bu ay en çok izlenen filmlere de göz atın… Hemen Oku

Disney Plus’ta En Çok İzlenen Diziler

Bluey

Bir Avustralya Sığır Çobanı Köpeği yavrusu olan Bluey, çok enerjik altı yaşında bir kız. Bluey ailesiyle yaşadığı her anı bir oyuna ve maceraya dönüştürebiliyor! Biz de bu sırada bu sevimli karakterin yaratıcı dünyasına misafir olup fiziksel, duygusal ve mental gelişimine de tanıklık ediyoruz.

The Simpsons

The Simpsons ailesinin baba rolünü oynayan Homer Simpson ile lise aşkı Marge ile evlendikten sonra Springfield’in orta sınıf ailelerinin yaşadığı mahallesinde bir yaşam kurar. Lisa, Bart ve Maggie adında üç çocuğu olur. Bart hep 10, Lisa 8, Maggie ise 1 yaşındadır.

Grey’s Anatomy

Farklı tıp fakültelerini yeni bitirmiş 5 stajyer doktor adayı Meredith, Cristina, Izzie, Alex ve George zorlu bir eleme sınavını geçerek, prestijli bir eğitim hastanesi olarak ün salan Seattle Grace’in cerrahi departmanında stajyerlik programına kabul edilmiştir. Önlerindeki bir sene boyunca, cerrahi bölümünün en başarılı doktorlarından olan Uzman Dr. Bailey’in (Nazi) gözetiminde, doktorluğun her yönünü yaşayan stajyerler hastanenin karmaşasının yanında aşk ilişkilerinde de yeni heyecanlar ve bocalamalarla tanışacaklar…

Family Guy

Family Guy,sıra dışı Griffin ailesinin absürd hayatlarını ekranlara taşıyor. Zaman zaman The Simpsons efsanesine benzetilen çizgisi ile yıllardır geniş bir hayran kitlesi yaratan dizi, başı dertten kurtulmayan baba Peter Griffin, fedakar ama hafif bela paratoneri olan anne Louis ve onların üç çocuğu, ne yapsa yaramayan “loser” Meg, fil çocuk Chris, dünyayı ele geçirmeyi kafaya koyan bebek Stewieve tabii ki ailenin yegane üyesi entelektüel köpek Brian’ın çılgın maceralarını konu alıyor.

Modern Family

Dizi, Jay Pritchett ve onun evlatları Claire Dunphy ile Mitchell Pritchett’in aileri çevresinde dönmekte ve birbiriyle ilişkili bu üç ailenin hikâyesi anlatılmaktadır. familya’nin babası Jay Pritchett genç bir kadın olan Gloria ile evlidir, evladı Manny ise Gloria’nın ilk evliliğindendir. Bir ev hanımı olan Claire, emlak acentesi ve kendi ifadesiyle cool baba olan Phil ile evlidir. Phil-Claire çiftinin üç evladı olduğu bilinmektedir; Haley basmakalıp bir lise talebesi, Alex gereğinden fazla akıllı ortanca çocuk ve oldukça sıradışı olan Luke evin tek oğlan çocuğudur. Mitchell ve Cameron dizinin eşcinsel çiftidir. Bu çiftin evlatlık edindikleri Vietnamlı, Lily isminde bir bebekleri olduğu bilinmektedir

Criminal Minds

Virginia Quantico’daki Davranış Analizi Ünitesi’nde çalışan özel bir ekibin uzmanlık alanı ‘suçlu beyinleri’ analiz etmek. Onların işi, suç mahalli ya da laboratuvar deneyleri ile bitmiyor. Suçluların yaşadıkları çevre, çalışma ortamları, davranış pratikleri… Her biri karmaşık bir davayı çözerken birleştirdikleri yap-boz parçaları gibi…

National Treasure: Edge of History

National Treasure: Edge Of History, ailesinin gizemli geçmişiyle ilgili gerçeği ortaya çıkarmak ve kayıp bir Pan-Amerikan hazinesini kurtarmak için hayatının macerasına atılan Jess’in hikayesini konu ediyor.

Malcolm in the Middle

Kalabalık bir Amerikan ailesinin ortanca çocuğu olan Malcolm, yaşıtları gibi normal bir hayat sürerken, IQ’sunun normalin üstünde çıkması sonucu birden hayatı değişir. Okulda özel bir sınıfa alınan Malcolm, zaten fazla sosyal ve kızlarla arası iyi olan bir tip değildir. Şimdi dahiliğin avantajlarını yaşacağı kadar dezavantajlarını da yaşamaya başlayacaktır.

How I Met Your Mother

2030 yılındayız; Ted Mosby çocuklarına anneleri ile tanışmasının ‘uzuuun’ hikayesini anlatıyor ve bir anda 2005 yılının Amerikası’na geri dönerek, beş sıkı dostun 20’li yaşlardaki eğlenceli yaşamalarına konuk oluyoruz. Ted, 27 yaşında Manhattan’lı bir mimardır. Hukuk fakültesinde okuyan Marshall ise en iyi dostudur ve dokuz yıldır beraber olduğu sevgilisi Lily vardır. Ekibin son üyesi Barney Stenson ise nev-i şahsına münhasır, takım elbise tutkunu bir kadın avcısıdır. Bir gün Marshall Ted’e, Lily’ye evlenme teklif edeceğini söyleyince bekâr kalmak istemeyen Ted’in etekleri tutuşur. Ama evliliğin de herhangi biriyle olmayacağına ve hayatının gerçek aşkını bulacağına inanmaktadır. Tam da bu sırada Robin Scherbatsky ile tanışınca How I Met Your Mother’ın sıkı beşlisi tamamlanır.

Mucize: Uğur Böceği & Kara Kedi

Paris tehlikede olunca Marinette ve Adrien süper kahramana dönüşürler: Marinette Uğur Böceği (Ladybug), Adrien ise Kara Kedi (Chat Noir) olur. Gerçek hayatta Marinette, Adrien’e âşıktır; ama onun Kara Kedi olduğundan habersizdir. Adrien ise Uğur Böceği’ne aşıktır ancak Kara Kedi onun Marinette olduğundan habersizdir.

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