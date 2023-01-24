En İyi BluTV Filmleri – Ocak 2023

BluTV birbirinden farklı içerikleri ağırlamak için her geçen gün kendini geliştirmeye çalışan bir platform olma yolunda ilerliyor. Birbirinden güzel film ve dizilerin içerisinden hangisini izleyeceğinizi seçemediyseniz bu yazıyı okumaya devam edin. Bu ayın en popüler ve en çok izlenen BluTv’de yayınlanmış filmleri sizler için listeledik.

En İyi BluTV Dizileri BluTV’nin birbirinden güzel dizilerinin en popülerleri… Hemen Oku

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule

Yollarını kaybetmiş Hobbitler Frodo ve Sam, esrarengiz Gollum’un kendilerini takip ettiğini farkederler ve onu yakalarlar. Bir zamanlar bir Hobbit olan ve beş yüz yıl sahip olduğu Yüzük tarafından bozulup bir yaratığa dönüştürülen Gollum, kendisini serbest bırakmaları karşılığında, Hobbitleri Mordor’un Kara Kapıları’na götürmeye söz verir. Sam, yeni yol arkadaşına güvenmezken Frodo ise bir zamanlar kendisi gibi bu yüzüğü taşıyan Gollum’a acır. Başka şansı kalmadığı için Gollum’u takip eder.

Börü

Filmde, Polis Özel Harekat biriminin en seçkin savaş timi olan Börü’nün 15 Temmuz gecesi yaşadıkları anlatılıyor. Ekip, en elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşmuştur ve altından kalkamayacakları bir görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşan bu yalnız kahramanlar, 15 Temmuz gecesi merkezleri olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalandıktan sonra kabus dolu bir gece yaşayacaklardır. Bu gece boyunca mücadele etmeyi seçen; yaralarına, acılarına ve imkansızlıklara rağmen görevlerini yapan Börü, tarihin akışını değiştirecek kahramanlıklara imza atacaktır.

Zero Dark Thirty

Tarihin en büyük insan avı olarak bilinen, Usame Bin Ladin’in 10 yılı aşkın süren takibinin ve yakalanışının hikayesi. Bin Ladin’in saklandığı yeri tespit eden ve bu timin organizasyonunu yürüten Maya adlı CIA ajanı, üstün istihbarat başarısıyla Bin Laden’in yakalanmasını sağlar.

John Wick

John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov’un oğlu Josef Tasarov’dur ve John’un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick’in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.

Yeşil Şövalye

Kral Arthur’un yuvarlak masa şövalyelerinden biri olan Sir Gawain, krala olan sadakatini kanıtlamak istediği için kendisine meydan okuyan Yeşil Şövalye ile zorlu bir mücadeleye girişir. Büyük bir yenilgiye uğramasının ardından Yeşil Şövalye, Sir Gawain’e tuhaf bir teklifte bulunur. Bu teklif, Sir Gawain’in destansı bir maceraya atılmasına neden olur.

Still Alice

Alice Howland, Columbia Üniversitesi’nde ünlü bir dilbilim profesörüdür. Bir gün doktor muayenesinde kendisine Alzheimer’ın başlangıç evresinde olduğu teşhisi konur. Geçirdiği hastalık, eşi ve üç çocuğuyla birlikte sürdüğü hayata yeni bir gözle bakmasını sağlayacaktır. Alice, uzmanlaştığı bölüm gereği hayatı boyunca yeni şeyler öğrenmektedir ve bu yüzden hastalığını başta kabullenmek istemez. Manhattan sokaklarında kayboluşuyla durumu kavramaya başlayan Alice, zamanla Alzheimer’la mücadele etmenin yollarını arayacaktır.

Her

Theodore Twombly hayatını, yakın gelecekte nadir bulunan bir şeye dönüşmüş olan el yazımı mektupları yazarak kazanmaktadır ve bu yıllarda insanların işlerini artık bilgisayar programları yerine getirmektedir. Theodore, karısından boşandıktan sonra bir apartman dairesinde tek başına yaşamaya başlar ve bir gün karşılaştığı bir teknoloji reklamıyla birlikte hayatı değişir. Kusursuz bir yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, onu son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanıştırır. Sanal bir varlık olan ve sadece bir sesten ibaret olan Samantha, Theodore’u dünya ve hayat üzerine sorduğu sorularla birlikte bambaşka bir gerçeklikle tanıştırır. Ağır bir depresyonun içerisinde olan Theodore, yavaş yavaş hayatın keyifli yanlarını fark etmeye başlarken yapay zeka programıyla arasındaki ilişki de gitgide tuhaflaşır.

Sen Aydınlatırsın Geceyi

Cemal, Manisa’nın Akhisar kasabasında babasıyla yaşayan ve kendi berber dükkanlarında çalışan bir adamdır. Cemal’in içine bir sıkıntı çöker, kendisi bile ne olduğunu bilemez… Öte yandan hemen hemen herkesin birbirini tanıdığı bu kasabada, gayet sıradan gibi görünen insanların olağanüstü güçleri vardır. Kimi zamanı durdurur, kimi duvarların ardını görür, kimi ölümsüzdür. Ama hiçbiri de süper kahraman değildir. Herkes her şeyi bilir ve normal hayatına devam eder…

Words on Bathroom Walls

Lisenin son senesinde paranoid şizofreni hastalığı olduğunu öğrenen Adam, bu rahatsızlığından dolayı bir takım halüsinasyonlar görmektedir. Adam, bu rahatsızlığını bir yandan okulundaki arkadaşlarına belli etmemeye çalışırken bir yandan da sınıf arkadaşına olan aşkı ile mücadele etmektedir. Adam, hastalığını arkadaşlarından saklamayı vaat eden deneysel bir ilaç kullanmaya başlar.

Savaştan Sonra

Köleliğin kağıt üstünde sona erdiği, ancak sosyal yaşamdaki adaletsizliğin şiddetle sürdüğü yıllar… Büyük şehirdeki konforlu hayatlarından, baba yadigarı toprağın bulunduğu kırsala göç etmek zorunda kalan Laura ve kocası Henry, çocuklarını yetiştirirken çiftlik hayatının zorluklarıyla yüzleşir. Nesillerdir çiftlikte çalışan Jackson ailesi ise yeni kazandıkları hakların bilinci ve ilk kez toprak sahibi olmanın heyecanına rağmen, sosyal yaşamlarında ırkçı ön yargılarla boğuşmaya devam eder. Aynı çiftliği paylaşan bu iki ailenin savaştan birer kahraman olarak dönen iki genç oğlu, memleketlerinde devam eden ırk savaşına esir olmamayı seçerek sıra dışı bir dostluk kurarlar.