En İyi DC Filmleri

DC ve Marvel evreninin çarpışmasında Batman ve Superman’i destekliyorsanız; bu listeye bir göz atmanızı tavsiye ederiz. DC evreninin en iyi filmlerini burada derledik. Ve bu yazıyı yazarken Suicide Squad izlemeye devam ediyoruz. İşte sizler için seçtiğimiz en iyi DC filmleri…

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Batman

Batman’in bulunduğu şehir sürekli tehdit altındadır. Savcı Harvey Dent ve komiser Gordon, her ne kadar ellerinden geleni yapsalar da işler giderek zorlaşmaktadır. Çaresiz bir Kara Şövalye yani Yarasa Adam ortaya çıkmak zorundadır. Güvensiz alanı yaratan suçlular genelde korkak ve batıl inançları olan insanlardır. Gazeteci Vicky Vale, onun sırrını çözmeye kararlıdır. Öte yandan Jack Napier, yanlışlıkla asit kazanına düştükten sonra şehrin psikopat palyaço suç kıralına, Batman’in azılı düşmanı sinirbozucu Joker’e dönüşür. Gotham şehrinde aslında dolar milyoneri ve kadın avcısı Bruce Wayne’in bu ikili hayatı nasıl sürdüreceği ise bir muammadır. Ayrıca gönlündeki kadın da Vicky Vale’dir.

Batman Başlıyor

Batman Başlıyor’da, ailesi öldürülen playboy Bruce Wayne, Henri Ducard ve Ra’s Al Ghul’ın yol göstericiliğinde Asya’ya taşınır. Gotham adeta şeytanlarla, kötü hesapların peşinde olan adamlarla kuşatılmış bir yerdir. Suç olayları bitmek bilmez. Bruce Wayne’in amacı bu şehre adaleti getirerek insanların ruhundaki korkuları ortadan kaldırmakve onları huzurlu kılmaktır.Yol göstericisi Ra’s al Ghul her ne kadar ona çok şey öğreten insan olsa da bir başka açıdan yoluna engel de teşkil etmektedir. Christopher Nolan’dan gelen bir Batman üçlemesinin ilk filmidir.

Kara Şövalye

Kara Şövalye’de, Batman suça karşı savaşını daha da ileriye götürüyor: Teğmen Jim Gordon ve Bölge Savcısı Harvey Dent’in yardımlarıyla, Batman, şehir sokaklarını sarmış olan suç örgütlerinden geriye kalanları temizlemeye girişir. Bu ortaklığın etkili olduğu açıktır, ama ekip kısa süre sonra kendilerini, Joker olarak bilinen ve Gotham şehri sakinlerini daha önce de dehşete boğmuş olan suç dehasının yarattığı karmaşanın ortasında bulurlar.

Kara Şövalye Yükseliyor

Kara Şövalye Yükseliyor’da terörist lider Bane’nin yaptığı gizli planları durdurmaya bu sefer ne Bruce Wayne’nin ne de Batman’in gücü yeter. Kedikadın Selina Kyle’ı da kendi safına çeken Bane, Gotham kentini ve halkını ciddi bir tehditle karşı karşıya bırakacaktır. Ne yerel kuvvetler, ne kahraman Jim Gordon ne de ordu olacakların önüne geçemez. Batman ilk kez kendisinden daha güçlü bir rakibe karşı mücadele verecektir.

V for Vendetta

V, 2020 yılında ve İngiltere’de geçiyor. Ülke, son derece baskıcı bir toplum düzenini yaşamaktadır. Türlü yasaklar ve engellerle idare edilen halk, şiddet yanlısı bir konuma gelmiştir. Bu kargaşanın orta yerinde görünen gizemli V, belaya bulaşmış masum bir kadın olan Evey’i kurtarır. Ancak bu kurtarış, tam da ulusun kurtuluşunu temsil eder çünkü onun davranışı aslında toplumun uyanışını tetikleyen ve başkaldırıyı başlatan unsurdur. Tam da bu sebeple artık insanlık adına bir ayaklanma zamanıdır.

Watchmen

Hikaye New York’ta yaşanmaktadır. Yıl 1985. ABD ve Sovyetler Birliği, nükleer savaşa girmek üzeredirler. Böyle bir süreçteyken hikayedeki süper kahramanlar, maske ve kostümleri ile halkın arasında gündelik hayatı yaşarlar. Her ne kadar bu kişilere süper kahraman denilse de aslında onların kendi iradelerinden başka güçleri yoktur. Ancak kendi gayretleri ile adaleti oluşturmaya dair emek vermektedirler. Rorschach’ın bir arkadaşı öldürüldüğünde, kendisi bu cinayetin arkasında aslen bu süper kahramanlara karşı bir komplo tehdidi altında olduklarını düşünür ve araştırmaya başlar. Komplonun önünü kesmenin çaresi de dağılan grubunu yeniden toplamak olacaktır.

Wonder Woman

Sadece savaşçı amazon kadınların yaşadığı Themyscira adasında büyüyen, buranın dışına hiç çıkmamış ve hiçbir erkek görmemiş Diana müthiş savaş yeteneklerine sahip bir yarı tanrıdır. Günün birinde adaya bir Amerikan savaş uçağı düşer. Uçağın pilotu Steve Trevor, Diana tarafından kurtarılır. Dünyanın büyük bir savaş halinde olduğunu anlatan pilotun sözleriyle Diana, adasını terkederek uygar dünyaya doğru yola çıkar ve dünya savaşını bitirebilmek için bütün hünerlerini ortaya sermeye başlar.

Superman

Krypton gezegeni yok olmak üzeredir. Gezegeni terkedecek kadar aracı olmayan sakinleri, küçük bir bebeği bir kapsülle uzaya yollarlar. Kapsül uzun bir seyahat sonrası dünyaya, küçük bir Kansas kasabasına düşer. Kapsülü ve içindeki bebeği yaşlı ve çocuksuz bir çift olan Kent’ler bulur. Clark adını verdikleri ve kendi öz çocukları gibi sevdikleri çocuğun büyüdükçe inanılmaz güçlere sahip olduğunu keşfederler.

Superman 2

Zod, Ursa ve Non adında 3 uzaylı cani, Krypton’da yargılanmış ve uzun yıllar başka bir boyuta hapsedilmişlerdi. Sevgilisi gazeteci Lois Lane’in rehin alındığı bir olaya müdahale eden Superman, teröristlerin ele geçirdiği nükleer bir roketi, patlamadan saniyeler önce uzaya gönderir. Ancak uzaydaki bu patlama şans eseri Zod ve adamlarını uyandırıp bizim boyutumuza getirir.

Man Of Steel

Yeni Superman filminde Clark, nasıl kullanacağını hiç bilmediği, birtakım sıra dışı güçlere sahip bir çocuktur. Bir gün okul servisi bir kaza geçirip, içinde çocuklarla birlikte nehre uçar. Servisin içindekilerin ölmesine göz yumamayan Clark, güçlerini kullanarak herkesi kurtarır. Fakat bu olay onun diğerlerinden oldukça “farklı” bir çocuk olduğunu da bariz biçimde ortaya çıkartacaktır. Kendisini keşfestmek için çıktığı yolculuk, dünya insanlarına umut sembolü olması için de atacağı ilk adımdır.

Batman V Superman: Adaletin Şafağı

Beraberinde getirdiği umut ile dünyada tanrılaşan Superman neden olduğu savaş ve yıkım ile birlikte insanlık için tehdit unsuru oluşturmaya başlar. Dünya gerçekte ne tür bir kahramana ihitiyaç duyduğuna karar vermek için çabalarken, kontrolsüz hareketleri süren Süper Kahraman’ın insanlığın yanında mı karşısında mı olacağı merak edilirken Gotham Şehrinin koruyucusu Batman’e karşı giriştiği mücadele yeni bir savaşa davetiye çıkaracaktır.

Suicide Squad: Gerçek Kötüler

Amanda Waller’ın önderlik ettiği gizli istihbarat servisi ARGUS, mücadele ettiği gizemli bir örgütlenmeyi yenebilmenin tek yolunun hapiste tuttukları tehlikeli suçlulardan bir ekip kurmaktan geçtiğine karar vererek İntihar Timi’ni oluşturur. Kurallar basittir, en ufak bir itaatsizlikte öldürülecekler, ancak görevi başarmaları halinde hapis süreleri azaltılacaktır. Ancak Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc ve arkadaşlarının görevi adeta imkansız bir görevdir, çünkü tahmin edemeyecekleri kadar güçlü bir düşmanla karşı karşıya geleceklerdir.

The Suicide Squad: İntihar Timi

Hükümet, dünyanın en tehlikeli kötü adamlarını – Bloodsport, Peacemaker, King Shark, Harley Quinn ve diğerleri – uzak, düşmanlarla dolu Corto Maltese adasına gönderir. Yüksek teknolojili silahlarla donanmış olarak, tehlikeli ormanda bir arama ve yok etme görevine atılırlar ve onları biraz olsun hizaya sokabilecek tek kişi Albay Rick Flag’dir.

Justice League

Justice League, çizgi serideki en önemli kahramanları bir araya getiriyor. Superman’in fedakarlıklarından ilham alan Batman’in insanlığa olan inancı toparlanmıştır. Yeni müttefiki Wonder Woman ile insanlığın kaderi için savaşmaya hazırlardır. Ancak karşılarına çıkan yeni tehditin büyüklüğü karşısında kendilerini süper güçlü bir takım toplamak için çok kısa bir süreleri kalmış bir halde bulurlar. Ancak bu süper kahraman ekibi dünyayı kurtarmak için yeterli olacak mıdır?

Aquaman

Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis krallığının tahtının varisidir. Ancak Aquaman’in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. Yoksa kendi hayatının yanı sıra sevdiği kişiler de büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelmek zorunda kalacaktır. Bu yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı sıra, bir kral olmaya layık olup olmadığını da keşfetmek zorundadır.

Shazam! 6 Güç

14 yaşındaki Billy Batson birçok koruyucu ailenin yanından kaçmış kimsesiz bir çocuktur. Kendisini yanına alan son ailede başka kimsesiz çocuklarla bir araya gelir, en yakın arkadaşı ise engelli Freddy’dir. Bir gün metroda yolculuk ederken karşısına çıkan antik çağlardan kalma büyücü, Billy’e adını söylediği anda yetişkin bir süper kahramana dönüşme gücü verir. Shazam olarak güçlerini keşfetmeye çalışan Billy, bir yandan da kötü kalpli Dr. Thaddeus Sivana’yı durdurmakla uğraşacaktır.

Yırtıcı Kuşlar

Yırtıcı Kuşlar, zalim suç lordu tarafından kaçırılan genç bir kızın kurtarılması için verilen mücadeleyi konu ediyor. Gotham’ın kötü adamı Roman Sionis ve yardımcısı Zsasz, genç bir kızı hedef gösterir. Şehirde Cass adındaki genç kızı arayalardan yüzünden büyük bir kaos meydana gelir. Bu durum Harley, Huntress, Black Canary ve Renee Montoya’nın yolunun kesişmesine neden olur. Ekip, genç kızı kurtarmak ve Roman’ı etkisiz hale getirmek için birlikte çalışmak zorunda kalır.

Joker

Gotham City’de yaşayan başarısız komedyen Arthur Fleck, babasız büyümüş bir palyaçodur. Arthur’un en yakın arkadaşı olan annesi onu Happy adıyla çağırır. Ancak bu ismin ona yüklediği misyon, Arthur’un toplumdan dışlanmasına ve zorbalığa uğramasına engel olamayacaktır. Arthur zamanla, dışlanmışlığın vermiş olduğu hayal kırıklığıyla gözü dönmüş bir katil olagelen alter egosu Joker’e dönüşür.

The Losers

The Losers, arama ve imha etmeyi görevi için Bolivya ormanlarına gönderilen Özel Kuvvetler timinin seçkin üyeleri üzerine kuruludur. Fakat ekip üyeleri yani Clay Jensen, Roque, Pooch ve Cougar, kısa bir süre sonra ise Max olarak bilinen güçlü düşmanın içeriden körüklenmesiyle ölümcül bir ihaneyin hedefi haline geldiklerini fark ederler. Ölü olarak değerlendirilen bu grup, öç almak ve isimlerini temize çıkarmak adına, kendi hesapları olan güzel ve son derece de gizemli olan casus Aisha’nın dahil olduğu bir plan yaparlar. Beraber çalışırken gizemli ve oldukça iyi bir şekilde korunan Max’in peşinden giderken, çok iyi bir şekilde gizlenmeleri gerekir.

Catwoman

Patience Philips, duygularına bağımlı, histerik bir grafikerdir. Bir çalışanı olduğu Hedare Beauty isimli bir şirket de yaşlanmayı engelleyen ultra-teknolojik bir ürünü piyasaya sürmeye hazırlanmaktadır. Şirketin içerisinde dönüp duran kirli meselelerden haberdar olan Patience Philip, bu büyük sorumluluğunun altında ezilmek üzeredir. Defalarda ölümden döndükten sonra Patience yepyeni bir hayata başlayacaktır. Korkak ve duygusal Patience, bu zaaflarından arınarak bambaşka bir kişiliğe bürünecektir. O artık Kedi Kadın olacaktır.