Günümüzde halen animler her yaştan kişilere hitap etmektedir. Özellikle 18-24 yaş arasına hitap eden animler çokça izlenmektedir. Anime Japon menşeili olup Japonlara özgü çizimlerden oluşan çizim canlandırmasıdır. Bugün ki yazımızda sizlere en iyi Ecchi Animelerden derleme hazırladık.

Birçok anime türü var bu anime türleri arasında Ecchi animeler oldukça popüler bir seviyede yerini korumaktadır. Diyeceksiniz ki Ecchi anime nedir kısaca açıklayalım; Ecchi, Japoncada sapık demenin farklı bir söyleyişidir, ancak Ecchi hentai ile aynı değildir. Oldukça fazla cinsel mizah içeren ancak doğrudan pornografi içermeyen animelere genellikle ecchi denmektedir. Gelelim sizlere önerdiğimiz Ecchi animeler.

En iyi Ecchi Animeler

Queen’s Blade

Yaşadıkları kıtada, en güzel ve güçlü kraliçeyi belirlemek için her dört yılda bir Queen’s Blade adlı bir turnuva düzenlenir. Ve bu turnuvada Kraliçe Aldra’yı yenmek için başkente yürürler.

Kiss X Sis

En iyi Ecchi Animeleri listesinde yerini alan Kiss X Sis’in konusuna gelecek olursak Baş aktör Keita’dan yaşça daha büyük Ako ve Riko, sınavlarına kazanmasına yardım etmek isterken bir yandan da Keita’nın sevgisi için birbirleriyle çekişme halindedir.

Hagure Yuusha no Estetica

En iyi Ecchi Animeleri listesinde yerini alan Hagure Yuusha no Estetica, Akatsuki Ousawa fantastik dünyalarda kendisine verilen görevleri yapan bir savaşçıdır. Gittiği bir dünyada kendisine emanet edilen bir kızla maceralarını konu almaktadır.

Kangoku Gakuen

Uzun senelerdir sadece kız öğrencilere açık olan hachimitsu private okulu, politika değişikliğine giderek okula erkek öğrencileri de kabul etmeye başlamıştır…

Highschool DxD

Issei Hyoudou’nun tek dileği bir gün kendi haremini kurmak olan bir lise öğrencisidir. Ancak kendisi o kadar şansızdır ki daha bir kızla ilk buluşmasında ölümcül bir şekilde yara alarak kızlarla olan bağı iyice kopmuştur.

En İyi Okul Animeleri!