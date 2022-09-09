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En İyi Okul Animeleri!

Anime dünyasında her türden anime bulunmakta. Genellikle doğa üstü olaylar ve aksiyon dolu sahneler ile biliyor olsakta eğlenceli anime türleri bulunmakta. Gelelim en iyi okul animelerine.

Mustafa

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En İyi Okul Animeleri

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Günümüzde halen animler her yaştan kişilere hitap etmektedir. Özellikle 18-24 yaş arasına hitap eden animler çokça izlenmektedir. Anime Japon menşeili olup Japonlara özgü çizimlerden oluşan çizim canlandırmasıdır. Bugün ki yazımızda sizlere en iyi okul animelerin den örnek vereceğiz.

Özellikle son zamanlarda anime dünyası oldukça popülerleşmeye başladı. Anime dünyasında her türden anime bulunmakta. Genellikle doğa üstü olaylar ve aksiyon dolu sahneler ile biliyor olsakta eğlenceli anime türleri bulunmakta. Gelelim en iyi okul animelerine.

Gin no Saji

Gin no Saji

En iyi okul animeleri listesinde yerini alan Gin no Saji oldukça eğlenceli ve başarılı bir seridir. Yatılı okulda kalan Yugo köy hayatına alışmasını konu alan bu anime oldukça popülerdir.

Kaichou wa Maid-sama

Kaichou wa Maid-sama

En iyi okul animeleri listesinde yerini alan Kaichou wa Maid-sama okul hayatında ki aşkı konu alırken eğlenceli ve bir o kadar romantik bir anime türüdür.

Ouran Highschool Host Club

Ouran Highschool Host Club

Haruhi Fujioka tam burslu bir şekilde en elitlerin gidebildiği bir okulu kazanır ve okulda ki yaşadığı olayları anlatan bu anime oldukça popüler bir animedir.

Boku no Hero Academia

Boku no Hero Academia

Değişik güçlere sahip olan bu grup özel oldukları için kendilerine ayrılan okulda birlikte vakit geçirmektedirler. Okulun amacı ise süper kötü kahramanlara karşı eğitmektir. Oldukça popüler bir animedir.

Great Teacher Onizuka

Great Teacher Onizuka

Eski yankee Eikichi okulunun en iyi ve en başarılı öğretmeni olmak ister lakin çok başarılı bir öğrenci değildir. Hayalini gerçekleştirmek için eğitim hayatına oldukça asılır.

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