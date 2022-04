En İyi Gerilim Filmleri 2022

Sizi koltuğunuzun kenarında tutacak bir 2022 filmi ister misiniz? En iyi 2022 gerilim filmleri listemiz tam da bunu ve daha fazlasını yapacak. Eğer bizim kadar gerilimle ilgileniyorsanız doğru yerdesiniz. Bazı basit tırnak yiyenlere ve bazı zihin bükücülere hazır olun çünkü bu yıl hepsine sahip. İşte sizin için hazırladığımız en iyi gerilim filmleri!

Ray Donovan: The Movie

Koltuğunuzun kenarına oturmaya bakın, çünkü bu serinin sonuç filmi, yapım aşamasında on yıllardır süren bir hesaplaşmayı içeriyor. Bundan fazlası spoiler sayılabilir.

Ray Donovan: Film, David Hollander tarafından yönetilen 2022 Amerikan suç drama televizyon filmidir. 7. sezon finalindeki olayların ardından, Mickey (Jon Voight) kaçıyor ve Ray (Liev Schreiber) daha fazla hasara neden olmadan önce onu bulup durdurmaya kararlı.

X

A24 logosu genellikle harika bir bağımsız filmi işaret eder ve korku hayranlarının Ti West’in yönetmenliğinden memnun kalacaklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle klasik slasher keşif filmlerini seviyorsanız, bu 2022 korku filmini atlamayın.

X, Ti West tarafından yazılan, yönetilen ve düzenlenen bir 2022 Amerikan korku filmidir. Münzevi yaşlı bir çift, çiftlik evlerine yetişkin filmi çekmek için gelen bir film ekibiyle özel olarak ilgilenir.

The Weekend Away

Kim Farrant, bu Netflix Orijinal gerilim filminde Sarah Alderson’ın The Weekend Away adlı romanına hayat veriyor. Her twistte koltuğunuzun kenarında olacak ve Hırvatistan’daki bu gizemli seti teslim edeceksiniz.

The Weekend Away, Sarah Alderson’ın romanından uyarlanan Kim Farrant’ın yönettiği 2022 gerilim filmi. Beth (Leighton Meester) adlı bir kadın, en yakın arkadaşı Kate (Christina Wolfe) ile bir hafta sonu kaçamağı için Hırvatistan’a gider, ancak Kate öldürülür ve Beth ona ne olduğunu anlamaya zorlanır.

Munich: The Edge of War

Jeremy Irons, İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcını konu alan bu sürükleyici gerilim filmi. Tarih meraklıları ve İkinci Dünya Savaşı meraklıları bu filmi kesinlikle kaçırmak istemeyecekler.

Münih: Savaşın Kenarı, Robert Harris’in romanından uyarlanan, Christian Schwochow tarafından yönetilen 2021 İngiliz drama filmidir.

Kimi

Zoë Kravitz ve Steven Soderbergh, bize öğretilen gerilimi hayata geçirmek için bir araya geldi. Sadece COVID-19 pandemisine değinmekle kalmıyor, aynı zamanda teknolojik olarak daha da iç içe geçmiş hayatlarımıza da hitap ediyor.

Kimi (KIMI olarak stilize edilmiştir), Steven Soderbergh tarafından yönetilen bir 2022 Amerikan gerilim filmidir. Seattle’daki COVID-19 pandemisi sırasında, agorafobik bir teknoloji çalışanı (Zoë Kravitz) bir veri akışını incelerken şiddet içeren bir suça dair kanıt keşfeder ve bunu şirketine bildirmeye çalıştığında direniş ve bürokrasi ile karşı karşıya kalır ve bu da onun kendisinin olduğunun farkına varır. dairesinden çıkıp şehrin sokaklarına girerek en büyük korkusuyla yüzleşmek zorundadır.

Shattered

Shattered, gerçek olamayacak kadar iyi görünen o gizemli kadına düşme konusunda uyarıcı bir hikaye olduğunu kanıtlıyor ve bunun hayatınızın savaşı olabileceğini gösteriyor.

Shattered, Luis Prieto’nun yönettiği 2022 Amerikan gerilim filmi. Boşanmış zengin Chris, gizemli bir kadın olan Sky’a aşık olur, ancak kendini, eski karısını ve çocuklarını tuzağa düşürmek için bulur.

Last Looks

Mel Gibson, Chalie Hunnam ve Morena Baccarin, bu gizemli gerilim filminde Hollywood’un ışıltısını ve ihtişamını keşfediyor. Ayrıca Gibson eksantrik bir televizyon kişiliğini canlandırırken kendinizi bir iki kez kıkırdarken bulacaksınız. Artık Alastair Pinch’in (Mel Gibson) karısının cinayetini çözmeye çalışan yorgun bir özel dedektif olarak Hunnam’a kalmıştır.

Last Looks, Howard Michael Gould’un romanından uyarlanan Tim Kirkby tarafından yönetilen 2022 Amerikan-İngiliz gizemli gerilim filmidir.

Death on the Nile

Agatha Christie klasiğinin yeniden çevriminde Kenneth Branagh hem yönetmen hem de yıldız dedektif Hercule Poirot rollerini yeniden canlandırıyor. Cesur yeni bir oyuncu kadrosunun yanı sıra, bu geleneksel gizem, sizi memnun ettiği kadar merakınızı da çekecektir.

Nil’de Ölüm, Agatha Christie’nin 1937 tarihli aynı adlı romanına ve 2017’de Doğu Ekspresinde Cinayet’in devamı olan Kenneth Branagh tarafından yönetilen 2022 Amerikan suç gerilim filmidir. Hercule Poirot, Nil’de tatildeyken genç bir varis cinayetini araştırmak zorundadır.

Morbius

Jared Leto, örümcek evrenini genişleten bu süper kahraman korku filmi melezinde hüküm sürüyor. Wesley Snipes’s Blade hayranları büyük ihtimalle başka bir Marvel vampir filminin yanı sıra Venom ve The Batman gibi daha cesur süper kahraman filmlerinin hayranlarının da keyfini çıkaracaklar.

Morbius, Daniel Espinosa tarafından yönetilen, Marvel Comics karakterine dayanan 2020 Amerikan süper kahraman filmidir. Biyokimyacı Michael Morbius (Jared Leto) kendini nadir görülen bir kan hastalığından iyileştirmeye çalışır, ancak istemeden bunun yerine kendisine bir tür vampirizm bulaştırır.

The Contractor

Yönetmen Tarik Saleh, başka bir gergin gerilim filminde Hell or High Water’ın başrol oyuncusu Ben Foster ile birlikte çalışan Chris Pine ile birlikte İngilizce ilk uzun metrajlı filmini yapıyor. Bu sefer özel bir müteahhitlik kurumunda çalışan eski askerler var. Ve tahmin edebileceğiniz gibi, Pine sırtında bir hedef ve ailesiyle arasında bir okyanusla karşılaştığında her şey planlandığı gibi gitmez.

The Contractor, yönetmen Tarik Saleh’in 2022 Amerikan aksiyon filmidir. ABD Özel Kuvvetleri’nden istemeyerek terhis olan James Harper (Pine), özel bir müteahhitlik örgütüne katılır ve yurtdışında bir koruma görevindeyken, Harper eve dönerken düşmanlarından kaçmak zorunda kalır.

Amandla

Her köşesinde twist olan; öğretilen bir suç gerilim filmi olan Amandla, bir erkek kardeşin polise ve diğerinin çetesine duyduğu sadakate karşı aile bağlarını test eden bir film.

Amandla, Nerina De Jager tarafından yönetilen 2022 Güney Afrika suç dramasıdır. Bir çocukluk trajedisinden yıllar sonra hayatta kalan iki kardeş, çete bağlantılı bir suç birbirlerine olan bağlılıklarını test ederken kanunun karşıt taraflarına düşer.

Brazen

Gizem romancısı Grace Miller (Alyssa Milano); kız kardeşi öldürüldükten sonra onun gizli hayatını keşfettiğinde, bu gerilimde işler biraz bulanıklaşacak.

Brazen, Monika Mitchell tarafından yönetilen 2022 Amerikan suç drama filmidir. Gizem yazarı Grace Miller, söz konusu olduğunda öldürücü içgüdülere sahiptir ve kız kardeşinin cinayetini çözmeye yardımcı olmak için her türlü uzmanlığa ihtiyacı olacaktır.

The Pink Cloud

The Pink Cloud, tüm heyecanını karantinadan kaynaklanan gerilimlerden alır. Tanıdık geliyor mu? Sırf çok sempatik olduğu için kesinlikle nabzınızı atacak bir film.

The Pink Cloud, Iuli Gerbase tarafından yönetilen 2021 Brezilya bilim kurgu gerilim filmidir. Zehirli ve gizemli bir pembe bulut dünyayı kapattıktan sonra; genç bir kadın kendini yeni tanıştığı bir adamla bir dairede karantinada bulur ve hayatını hiç beklemediği bir şekilde değiştirir.

Clean

Adrien Brody, doğru olanı yapmak için her şeyi feda eden bu düşünceli karakteri canlandırıyor. Film cesur ve şiddetli, bu yüzden herkes için olmayabilir. Ama suç-gerilim hayranları bu filmde uyumamalı.

Clean, Paul Solet tarafından yönetilen 2021 Amerikan suç drama filmidir. Geçmiş bir yaşam tarafından eziyet edilen çöp adam Clean, sessiz bir kefaret hayatı dener. Ancak iyi niyeti onu yerel bir suç patronunun hedefi haline getirdiğinde, Clean; geçmişinin şiddetle uzlaştırmak zorunda kalır.

Sundown

Meksika, İsveç ve Fransa, Sundown’ı gerçekleştirmek için bir araya geldi ve son ürün olarak; Tim Roth’un mükemmel performansının merkezinde olduğu dramatik, öngörülemeyen bir gerilim filmi ortaya çıkardı.

Sundown, Michel Franco tarafından yazılan ve yönetilen 2021 drama filmidir. Neil, kız kardeşi Allison ve iki çocuğuyla Acapulco’da tatildedir. Allison, annelerinin öldüğünü söyleyen bir telefon alır ve aile, uçakla eve dönmek için eşyalarını toplar. Ancak Neil birkaç gün daha kalır.