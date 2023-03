En İyi HBO Max Filmleri – Mart 2023

Yakında ülkemizde de faaliyete geçecek HBO Max, piyasaya sürüldüğünde, Disney+ ve Apple TV+’da olmayan bir avantajla geldi: Warner Bros. mirasının tüm ağırlığı, özellikle de onlarca yıllık prodüksiyon. TV tarafında, bu özellikle heyecan verici, çünkü bu hizmetin adının yüzde 50’sini oluşturan prestij ağı sayesinde, bu bir ton heyecan verici içeriK anlamına geliyor. HBO Max’da şuanda yayınlanan en iyi filmleri sizler için derledik.

HBO Max Top 10 Filmler

Navalny

Navalny, Rus muhalefet lideri ve yolsuzlukla mücadele aktivisti Alexei Navalny’nin zehirlenmesini ve zehirlenmeyle ilgili soruşturmayı konu ediyor. Ağustos 2020’de Rus muhalefet lideri Alexei Navalny, tüm koşullara rağmen hayatta kaldığı ölümcül bir sinir gazıyla zehirlendi. İyileşme sürecinde Alexei, hayatına kastedilen teşebbüs hakkında şok edici keşifler yapar ve evine dönmeye karar verir.

House Party

Yakın arkadaşlar Damon ve Kevin, paraları kalmamış, şansları tükenmiş, çatılarını başlarından kaybetmek üzere bir haldedir. Tam da bu sırada son temizlik yaptıkları LeBron James’in evinde yılın partisine ev sahipliği yapmaya karar verirler. Bunun için bir izinleri yoktur ancak ne yanlış gidebilir ki? Zaman yolculuğu yapan bir DJ, güvenilmez bir güvenlik, kaçak bir konuk listesi, ödünç alınmış bir Lamborghini, öfkeli rakip organizatörler, çalınan bir şampiyonluk yüzüğü ve gittikçe artan maddi hasar…

Elvis

Elvis, Rock ‘N’ Roll müziğin kralı” Elvis Presley’nin hayatını konu ediyor. Elvis Presley’in hayatının bilinmeyenlerinin gözler önüne serildiği filmde Presley’in hayat yolculuğu, onu henüz kimse tanımazken keşfeden ve müzik yolculuğunda yanında yer alan esrarengiz menajeri Albay Tom Parker’ın anlatımı ile şekilleniyor. Presley’in menajeri ile olan karmaşık ilişkisine de odaklanılan yapımda, Presley’in şöhrete kavuşması ile yıldıza dönüşmesi arasında geçen 20 yılı aşkın sürede ikilinin arasındaki ilişkinin farklı dinamiği anlatılıyor.

Kya’nın Şarkı Söylediği Yer

Kya’nın Şarkı Söylediği Yer, çocukken ailesiz kalan ve kendi başına büyüyen bir kadının hikayesini konu ediyor. Kuzey Carolia’daki küçük bir kasaba olan Barkley Cove’da ‘bataklık kızı’ hakkında çılgınca söylentiler çıkar. On yaşında ailesinin terk etmesinin ardından bataklıkta yaşamayı öğrenmek zorunda kalan Kya, hakkında söylendiği gibi vahşi bir kız değildir. Onun hayatı, kendisine okuma yazma öğreten ve onu şiirle tanıştıran Tate ile tanışmasıyla sonsuza dek değişir. Ancak çok geçmeden Tate onu terk eder. Aradan geçen onca zaman sonra Kya, Tate’in ölümünün baş şüphelisi olarak görülür.

Shazam! 6 Güç

14 yaşındaki Billy Batson birçok koruyucu ailenin yanından kaçmış kimsesiz bir çocuktur. Kendisini yanına alan son ailede başka kimsesiz çocuklarla bir araya gelir, en yakın arkadaşı ise engelli Freddy’dir. Bir gün metroda yolculuk ederken karşısına çıkan antik çağlardan kalma büyücü, Billy’e adını söylediği anda yetişkin bir süper kahramana dönüşme gücü verir. Shazam olarak güçlerini keşfetmeye çalışan Billy, bir yandan da kötü kalpli Dr. Thaddeus Sivana’yı durdurmakla uğraşacaktır.

Black Adam

Black Adam, antik tanrıların kudretine denk özel güçler kazanan ve binlerce yıl tutsak kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan anti-kahraman Black Adam’ın hikayesini konu ediyor. 5000 yıl önce Black Adam, antik tanrıların güçlerine sahip olur. Hapis kaldığı mezarından kurtulduktan sonra Black Adam, daha önce benzeri görülmemiş adalet biçimini modern dünyaya uygulamak için harekete geçer.

Dont Worry Darling

Dont Worry Darling, mükemmel bir hayat yaşarken rahatsız edici gerçeklerin ortaya çıkmasıyla hayatı bambaşka bir hal alan bir kadının hayatına odaklanıyor. Alice ve Jack, deneysel şirket kasabası Victory’nin ideal toplumunda yaşadıklarıkları için şanslı olan bir çiftir. Şirketin yaşam koçu olan CEO’ları Frank tarafından benimsenen tomlumsal iyimserlik, yaşamın her alanını etkiler. Erkek, “yenilikçi malzeme geliştirilmesi” üzerinde çalışırken, kadınlar mükemmel görünen hayatın tüm güzelliklerinden faydalanır. Şirket, tüm sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılar ve bunun karşılığında sadece gizlilik ve Victory davasına sonsuz sadakat ister. Ancak bir süre sonra mükemmel görünen hayatın altında yatan uğursuz gerçekler ortaya çıkmaya başladığında, Alice Victory’yi sorgulamaya başlar ve gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir.

Erlauntza

Bir grup çocukluk arkadaşı, bekarlığa veda partilerinden birini kutlamak için bir kır evine gider. Ancak “hafta sonu toplanması” olacak olan birliktelikleri, beklenenden biraz daha rahatsız edici olacak.

The Batman

The Batman, suçluların kalplerine korku salan Batman’in Riddler isimli bir seri katille mücadelesini konu ediyor. Batman olarak iki yıl sokaklarda dolaşmak ve suçlulara korku salmak Bruce Wayne’i Gotham City’nin karanlığının kalbine sürükledi. Gizemli bir seri katil Riddler, şehrin seçkinlerini hedef alıp bir dizi sadist ve hain saldırı gerçekleştirdiğinde Batman, Riddler’in izini sürmeye başlar. İpuçlarınını peşinden giden Batman’in yolu bu süreçte Catwoman olarak bilinen Selina Kyle, Penguen olarak da bilinen Oswald Cobblepot ve Carmine Falcone gibi karakterlerle kesişir. Batman kurduğu yeni ilişkilerin de yardımıyla suçluların maskesini düşürmek ve Gotham Şehri’ni eski huzuruna kavuşturmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984, 1980’lerin ortasında geçiyor yeni tehlikeler ve müttefiklerle karşı karşıya olan Wonder Woman’ın maceralarını konu ediyor. Wonder Woman lakaplı Diana Prince, bu kez iki yeni düşmanla karşı karşıyadır; varlıklı iş insanı Max Lord ve bir trajediden sonra kötü adam haline gelen Cheetah. Bu sırada Steve Trevor, şaşırtıcı ve beklenmedik bir şekilde hayata geri döner.