İşte kullanılacak en iyi tabletleri arıyorsanız bu yazımızı mutlaka okumalısınız. İşlevsellik açısından her anlamda performansını artıracak en iyi iş tabletlerini sizler için bir araya getiriyoruz. İşte en iyi iş tabletleri…

En İyi İş Tabletlerine Bir Bakış

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En İyi İş Tabletleri 2022

Apple iPad Pro

Sadık Apple kullanıcıları için mükemmel olan bu 11 inç iPad Pro, gerçeğe yakın renkler için uçtan uca Liquid Retina ekran teknolojisine sahiptir. Ayrıca bir A12X çip tarafından desteklenmektedir ve saniyede 5 trilyona kadar işlem gerçekleştirerek; size önceki iPad modellerine göre benzersiz bir hız ve güç sağlar. iOS 12 ile sanal toplantılar için Group FaceTime gibi; yeni özelliklere ve çoklu görev için bölünmüş ekran pencerelerine erişebileceksiniz.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

İş için bir mobil işletim sistemine ihtiyacınız varsa; Samsung Galaxy Tab S8 Ultra tam bir makine canavarıdır. Güçlü bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı ile birlikte gelir. Geniş ekran alanına ihtiyacınız varsa, Galaxy Tab S8 Ultra, WQXGA+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 14,6 inçlik büyük bir Süper AMOLED ekranla birlikte gelir. Ayrıca 11.200 mAh’lik güçlü bir pile de sahiptir. Dahil bir Yüzey Kalemi alacaksınız ancak klavyenin ayrıca satın alınması gerekecek.

Microsoft Surface Pro 7

En iyi iş tableti mutlaka en yenisi değildir, bu nedenle Microsoft Surface Pro 7 bu listenin başında değildir, ancak yine de listenizden neye ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak sizin için yararlı olabilecek iyi bir cihazdır. Surface Pro 7’nin Surface Pro 6’dan büyük bir farkı yoktur fakat takdir edebileceğiniz bazı yükseltmeler mevcut. Pro 6’nın sahip olmadığı yüksek hızlı Wi-Fi 6 bağlantısı ve ayrıca USB-C bağlantı noktaları var.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Plus modeli, 12.4 inç ekran, 2800×1752 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panelle geliyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip Tab S8 Plus, 8/12 GB RAM ve microSD desteği ile 128/256GB depolama sunuyor. Cihazın gücünü 10.090 mAh kapasiteli pil sağlıyor. Ayrıca daha büyük pile rağmen bu tablet 185.0 x 285.0 x 5.7mm ebatlarında ve daha ince.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Samsung Galaxy Tab S7 Plus, açıkça Apple’ın pazar lideri iPad Pro’suna doğrudan bir rakip olarak tasarlandı. Tıpkı rakibi gibi, iki farklı ekran boyutunda geliyor, normal S7 619 sterline mal oluyor ve 11 inç ekran dahil. iPad Pro’dan farklı olarak bir ekran kalemi ile birlikte gelir – artık 120 Hz ekran sayesinde daha da duyarlıdır – ve Tab’ın 128 GB depolama alanını SD kart yuvası aracılığıyla 1 TB’a kadar genişletebilirsiniz.

Lenovo Tab P11 Plus

P11 Plus’ın içindeki MediaTek Helio G90T işlemci, tabletin nadiren yavaşladığını hissettirecek kadar güçlüdür; Dead Cells gibi oyunlar bile iyi çalışır. 11 inç LCD ekran 2K çözünürlük sayesinde keskin görünüyor, ayrıca gerçekten parlak oluyor. Bazı işlerinizi halletmek istiyorsanız, Lenovo’nun Üretkenlik Modu bir Bluetooth klavye algıladığında devreye girer.

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A8 kutudan Android 9.0 ile çıkmaktadır. 8 inç genişliğindeki TFT LCD ekranla kullanıcılarını karşılayan ürün, 189 PPI piksel yoğunluğuyla beklentileri karşılıyor. Ayrıca 1280 x 800 piksellik ekranının, renk canlılığı ve parlaklığıyla fiyatına göre sınıfı geçen tablet; multimedya meraklılarının eğlenceli saatler geçirmesine katkı sağlıyor.

Huawei MediaPad T5

MediaPad T5, ince bir yapıya sahip. Yaklaşık 7 mm kalınlığında olan tabletin iki farklı renk seçeneği var. Bunlardan biri elimizdeki siyah renkli modeli, diğeri ise altın renkli seçeneği. 460 gram ağırlığında olan MediaPad T5, 10.1 inç boyutunda, 1900×1200 piksel çözünürlük üreten bir ekrana sahip.

Lenovo Tab M10

Lenovo Tab M10, kutudan Android 10.0 ile çıkıyor. 10.1 inç genişliğindeki TDDI ekranla karşımıza çıkan ürün, 1280 x 800 piksellik çözünürlüğe sahip. 400 nit parlaklığa ulaşabilen ekranın iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Tablette MediaTek’in 8 çekirdekli Helio P22T işlemcisi var. Depolama kapasitesi 32 GB olan tabletin hafızası Micro SD kart sayesinde 1 TB’a kadar yükseltilebiliyor.

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Samsung Galaxy Tab Active Pro; düşme, titreşim, yağmur, toz, kum, yükseklik ve diğer birçok koşula karşı sağlam bir tablettir. IP-68 sertifikalıdır, yani suya, toza ve darbeye dayanıklıdır ve çok daha fazlası vardır. Kolayca yok edilemeyen bir tablettir, bu da onu inşaat veya diğer zorlu koşullarda; iş yapmak için mükemmel bir tablet haline getirir. Bu tablet suya daldırıldığında bile gelişmiş dokunuş sayesinde tamamen işlevseldir.