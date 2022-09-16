Günümüzde halen animler her yaştan kişilere hitap etmektedir. Özellikle 18-24 yaş arasına hitap eden animler çokça izlenmektedir. Anime Japon menşeili olup Japonlara özgü çizimlerden oluşan çizim canlandırmasıdır. Bugün ki yazımızda sizlere en iyi isekai anime önerileriden derleme hazırladık.

Birçok anime türü var bu anime türleri arasında İsekai anime oldukça popüler bir seviyede yerini korumaktadır. İsekai anime nedir diyecek olursanız kısaca açıklayalım; Japonca bir kelime olan İsekai kısacası karakterin kendi evreninden başka boyuta olan geçişini anlatan serilere denir.

En İyi İsekai Anime Önerileri

Honzuki no Gekokujou

En iyi isekai anime öneri listesinde yerini alan Honzuki no Gekokujou konusu olarak oldukça ilginç bir senaryoya sahip. Üniversite öğrencisi olan Motosu Urano, bir kazada ölür ve macera başlar.

Bakemono no Ko

En iyi isekai anime öneri listesinde yerini alan Bakemono no Ko konu olarak oldukça sürükleyici bir senaryoya sahip. Annesi ve babasını kaybetmiş dokuz yaşındaki Ren’in birden bire kendini başka bir evrende bulması anlatılır.

Re: Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu

En iyi isekai anime öneri listesinde yerini alan Re: Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu senaryosu itibari ile tam bir isekai animesidir. Lise öğrencisi olan Subaru Natsuki bir gün marketten dönerken öteki dünyaya çağırılır ve böylece hayatının en büyük macerası başlar.

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo

En iyi isekai anime öneri listesinde yerini alan Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo Kazuma sato günün birinde talihsiz bir şekilde geçirdiği trafik kazası yüzünden ne yazık ki yaşama gözlerini yumar. Fakat bu onun için bir son değil, başlangıç olur.

Tensei Shitara Slime Datta Ken

En iyi isekai anime öneri listesinde yerini alan Tensei Shitara Slime Datta Ken konusu olarak 37 yaşındaki iyi bir adamın bıçaklanarak ölmesi sonucu başka bir dünyada reenkarnasyona uğrayarak yeni bir dünyada yaşadıklarını konu ediniyor.

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