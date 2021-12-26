En İyi Keskin Nişancı Filmleri

Savaş filmlerine meraklı olanlar için en iyi keskin nişancı film listesi harika bir seyir keyfi sunacak. Farklı tarihsel aralıkları kendilerine hikaye edinen filmler, aksiyon ve savaş filmleri severler için büyük bir izleme zevki sağlarken aynı zamanda aksiyonu bol olması sayesinde de izleyicinin bir an bile ekrandan gözünü ayırmamasına neden oluyor.

Sizler için derlediğimiz en iyi keskin nişancı filmleri;

Full Metal Jacket

1987 yapımı filmin yönetmeni Stanley Kubrick’tir. Vietnam Savaşı öncesinde Amerikan ordusunun nasıl eğitildiği ve Vietnam Savaşı sırasında da Amerikan ordusunda bulunan askerlerin yaşadıkları olayların neler olduğu anlatılmaktadır. Öyle bir eğitimden geçmektedirler ki savaşa gitmeden savaş kavramını algılamaktadırlar.

Sniper

1993 yapımı olan film, Luis Llosa tarafından yönetilmektedir. Amerikalı denizciler ile Panama Kanalı etrafında konuşlanmış çetenin silahlı mücadelesinin anlatıldığı bir filmdir. Amerikan Seal komandolarının yardımı ile çekilmiş bir film olma özelliği taşımaktadır. Kamuflaj ve nişancılık konusunda profesyonellerden alınan taktikler ile çekilmiş bir film olması, daha sonrasında çekilecek keskin nişancı filmleri için de bir esin kaynağı olmasını sağlamıştır. Eleştirmenler tarafından günümüzde bile çekilmiş en iyi keskin nişancı filmleri arasında gösterilmektedir.

Sniper, Sniper 2, Sniper 3, Sniper: Reloaded, Sniper: Legacy, Sniper: Ghost Shooter, Sniper: Ultimate Kill ve Sniper: Assassin’s End olmak üzere toplamda 8 filmden oluşan bir seridir. 1993’te başlayan serinin son filmi 2020 yılında yayımlanmıştır.

Er Ryan’ı Kurtarmak

Er Ryan’ı Kurtarmak’ta, dört çocuk annesi bir kadı İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettiği üç oğlunun ardından fazlasıyla yaralanmıştır. Şimdi tek dileği hayatta kalan tek oğlunun savaştan sağ salim dönmesidir. Yakarışları karşılık bulur ve Başkan tarafından verilen bir emirle James Ryan’ın ne pahasına olursa olsun bu savaştan sağ çıkması sağlanacaktır. Normandiya çıkarmasının yapıldığı gün, sekiz kişilik bir asker birliği farklı bir göreve, Ryan’ı kurtarma görevine atanır. Ancak yüzbaşı John Miller tarafından yönetilen bu birim, can pazarının yaşandığı bu zorlu ortamda hakikatli bir yaşam mücadelesine atılacak; tek bir adamı kurtarmak için sekiz kişinin hayatının tehlikeye atılmasının meşruluğunu sorgulayacaktır.

Enemy At The Gates

Stalingrad, İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı dehşetiyle kuşatılmıştır. Savaşın acılarıyla yoğrulup ölmekte olan bir mezarlık haline gelen şehrin sokaklarında ölüm dolaşmaktadır. İki karşı safta olan iki keskin nişancı, savaşın ortasında kendi kişisel ego savaşlarına başlamanın eşiğindedirler. Rus keskin nişancı, savaştaki müthiş atılımları sayesinde artık kahraman olarak anılmaktadır. Stalingrad, kan içerisinde boğulurken karşı karşıya gelen iki amansız savaşçı, savaşa kendi açılarından bakmaya başlayacaklardır.

Phone Booth

Stu Shepard, yolda yürürken bile asistanının yardımıyla iş bağlantıları yapan, bir saniye bile boş vakti olmayan parlak bir reklamcıdır. Sadece özel görüşmelerini belirlediği bir telefon kulübesinden yapmaktadır. Bir gün her zamanki gibi özel görüşmesini yaptıktan sonra kulübeden çıkarken telefon çalmaya başlar.

Jarhead

3 filmden oluşan Jarhead serisinin ilk filmi 2005 yılında çekilmiştir. Ateş Alanı ismi ile serinin ikinci filmi 2014 yılında ve The Siege ismi ile serinin üçüncü filmi 2016 yılında vizyona girmiştir. Amerikan tarihinin yakın dönemine tanıklık edilebilecek bir filmdir. Anthony askere çağrıldıktan sonra haritada bile gösteremeyeceği bir yerde savaşırken kendisini bulmuştur. Üstelik keskin nişancılık konusunda bir yeteneği olduğunu düşünmeye başlamış ve bu alana eğilmeye karar vermiştir. Ancak aslında Anthony savaş konusunda henüz yeterli bilgiye sahip değildir.

Smokin’ Aces

2006 yapımı aksiyon ve suç filmi olan Tehlikeli Aslar; Ryan Reynolds, Ben Affleck gibi oldukça ünlü oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olan ABD yapımı filmdir. Aces isimli bir itirafçı devlete ifade vermiştir ve bununla beraber başı daha da derde girmiştir. Bu sebeple kendisini koruması için iki ajan görevlendirilmiştir. Yetenekli ajanların Aces’i korumasını konu alan filmde, keskin nişancı sahneleri oldukça fazla ses getirmiştir.

Son Kalan

2013 yapımı olan filmin yönetmeni Peter Berg olmaktadır. Amerikan biyografik askeri aksiyon filmi olarak bilinmektedir. Gerçek olaylardan uyarlanan bir film olduğu için birçok sinemaseverin ilgisini çekmiştir. Red Wing Operasyonu sebebi ile 4 kişilik Amerikan SEAL ekibi, Taliban lideri Admad Shad’ı ele geçirmeye çalışmaktadırlar. Bunun için Afganistan’ın Kunar bölgesine gitmişlerdir. Ekibin üç üyesi yaralandıktan sonra bir tek Marcus Luttrell hayatta kalmayı başarabilmiştir. Marcus yaralı arkadaşlarını geride bırakarak yoluna devam etse de arkadaşlarını aklından çıkartamamaktadır.

American Sniper

2014 yapımı olan film, Chris Kyle’ın aynı isimli kitabından uyarlanmıştır ve biyografik bir film olma özelliği taşımaktadır. Filmin yönetmeni Clint Eastwood ve başrolü ise Bradley Cooper’dır. Filmde Chris Kyle, Irak’taki Amerikan askerleri arasında yer almaktadır. Oldukça yetenekli bir keskin nişancıdır. Ancak yeteneğini kullanarak başarıyla ayrıldığı her mücadele, aslında onun psikolojisinde birtakım kayıpların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Umutsuzluk, korku ve aile özlemi gibi duyguların hissedilebileceği bir filmdir.

Sniper: Special Ops

2016 yapımı olan filmin Sniper serisi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. ABD yapımı film, Fred Olen Ray tarafından yazılıp yönetilmiştir. Filmin başrolünde Steven Seagal bulunmaktadır. Kurtarma operasyonunda yaralanan askerlerden biri üsse geri dönememektedir. Timin geri kalanı için başka bir emir verilmiştir. Ancak sayıca çok olan düşmanın elindeki arkadaşlarını kurtarmak için kuralları ihlal etmeyi tercih etmektedirler.

12 Savaşçı

2018 yapımı aksiyon ve dram filmi olmasının yanı sıra kurgusal olmayan bir hikayeye de dayanmaktadır. 11 Eylül saldırısından sonra Afganistan’a gönderilen ABD Ordusu Özel Kuvvetlerinin hikayesi izleyici ile buluşturulmaktadır. Güvensizlik ve kültür farkının belirgin şekilde görüldüğü filmde ABD askerleri, Afgan askerlerinin ilkel taktiklerine uyum sağlamaktadırlar ve hayatta kalmaya çalışmaktadırlar.

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