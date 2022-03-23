En İyi Kış Temalı Filmler

Beyaz bir kar yağışı ve sıcak bir battaniyenin altında ne izleyeceğinizi bulamadıysanız, veya mevsim kış olmasa bile kış temalı filmlere bayılanlardansınız doğru yerdesiniz. İşte sizin için derlediğimiz en iyi kış filmleri listemiz…

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Anna Karenina

Yüksek bir sosyal konuma sahip Anna Karenina, erkek kardeşi Oblonsky’den evliliğini kurtarmasına yardım etmesine dair aldığı mektup üzerine Moskova’ya hareket eder. Yolculuk sırasında tanıştığı Kontes Vronsky’nin oğlu, subay Vronsky ile karşılaşır, aralarında bir çekim oluşur. Anna, St. Petersburg’a döndüğünde Vronsky de peşinden gelir. Başlayan tutkulu aşk, halk arasında skandal yaratır.

Ben, Tonya

Tonya Harding buz patenine gönül vermiş ve hırslı bir sporcudur. Buz pateni sporunda giderek yükselen Tonya, memnun edilmesi zor annesi, eski eşi Jeff Gillooly ile dengesiz ilişkileri ve hep daha iyi olmak adına kendini zorlaması gibi gerekçelerle stres içindedir. İki defa Olimpiyat ve iki defa da Skate America Champion ödülünü kazanan Tonya, eski eşinin de yardımıyla 1994 yılında ABD Şampiyonası öncesinde aynı dalda yarıştığı sporcu Nancy Kerrigan’ı sakatlaması için birini tutar. Ancak komplonun ortaya çıkması ile birlikte ödeyeceği bedeller Tonya için bir hayli zorlu olacaktır.

Karlar Ülkesi

Krallık, Karlar Kraliçesi’nin laneti sonrasında ebediyen sürecek bir kış mevsimine mahkum edilmiştir. Bu krallıkta yaşamakta olan maceracı ve iyi kalpli Anna, Karlar Kraliçesi’ni bulup laneti sona erdirmesini sağlayarak, şehrinde yaşayan insanları eski güzel günlerine döndürmeye karar verir. Masalsı bir yolculuğu çıkan Anna’nın yol arkadaşı ise usta bir dağcı olan Kristoff’tur. Başarıya ulaşmaları için Karlar Kraliçesi’ni görüp tanıyabilmeleri gerekmektedir. Görünürde basit olan bu plan, dağdaki yolculuk ilerledikçe zorlaşmaya başlar. Mitolojik yaratıklar ve ürkütücü büyüler eşliğinde süren yolculuğun her dönemecinde ayrı bir tehlike ortaya çıkar.

Evde Tek Başına

Ailesinden nefret eden Kevin aldığı ceza üzerine geceyi çatıkatında geçirir yalnız ertesi gün uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile giderken onu unuttuklarını farkeder. Başta panikleyen Kevin bunun fırsat olduğunu çok geçmeden anlar ve yalnızlığın tadını çıkarmaya başlar. Eve gözlerini dikmiş olan 2 hırsızı evden uzaklaştırmak artık Kevin’a düşmüştür.

Buz Prensesi

On yedi yaşında bir öğrenci olan Casey Carlyle, fizik öğretmeni tarafından, Harvard’a sunmak üzere yaz boyunca bir fizik projesi üzerinde çalışması için zorlanır. Bir patenci olan Casey, artistik patinajda uygulanan fizik bileşenleri üzerine bir proje hazırlamaya karar verir. Başlangıç olarak da eski profesyonel patenci Tina Harwood’un işlettiği paten kulübünü ziyarete gider. Orada Casey, kullanmak istediği ilkeleri daha iyi kavramak için önce kendisini test unsuru olarak belirlemesi gerektiğini fark eder. Bunun üzerine paten okuluna gitmeye karar verir. Bu işin içine daldıkça artistik patinajı sevmeye başlar.

Fındıkkıran ve Dört Diyar

Clara ölen annesinden kendisine kalan kutunun içinde ne olduğunu öğrenebilmek için can atsa da anahtarı olmadığı merakını giderememektedir. Günün birinde büyülü bir dünyaya adım atar, burada birbirinden değişik yaratıklar vardır. Burada tanıştığı Phillip ile dördüncü diyara gitmeye ve anahtarı bulmaya çalışacaktır.

Kız ve Kurt

Uluyan canavar kurtadamın iştahını doyurmak için onlarca yıl her dolunayda bir hayvan kurban ederek yapmış oldukları tedirgin edici ateşkesi sürdüren Daggerhorn Köyü sakinlerinden biri, kan kırmızı bir dolunay gecesinde, kuralları değiştirerek kanlı yüzünü ortaya çıkaran kurdun gazabına uğrar. Kurban, güzel bir genç kadın olan Valerie’nin ablasıdır. Valerie, kısa süre önce anne ve babasının kendisini kasabanın en zengin ailesinin oğlu olan Henry ile evlendirmek istediğini öğrenir. Fakat genç kız, tüm ömrü boyunca sevdiği fakir oduncu Peter’dan başka biriyle beraber olmak istememektedir.

The Hateful Eight

İç savaşın üzerinden bir miktar zaman geçmiştir. Kar fırtınasının vurduğu buz gibi Wyoming kışında bir ödül avcısı, canlı yakaladığı kanun kaçağıyla birlikte bir mola yerine sığınır. Ancak burada birbirinden değişik karakterlerle yolları kesişir. Bu 8 kişi arasındaki bazı gizli bağlar, hayatta kalmalarını çok zorlaştıracaktır.

Anastasia

Rus Çarı Nicholas II, ünlü Catherine Palace’ta şatafatlı bir balo düzenlemektedir. Balo aniden, Çar tarafından bir süre önce sürgüne gönderilen kötü bir büyücü olan Grigori Rasputin tarafından bölünür. Rasputin, bu aileden intikamını almak için ruhunu satmıştır. Genç bir hizmetçi çocuk olan Dimitri sayesinde, Sadece Çar’ın annesi olan Marie ve kızı Anastasia olay mahalinden kaçmayı başarırlar; ancak Rasputin onların da peşini bırakmayacaktır.

Sen Uyurken

Lucy bekar bir kadındır. Güzel görünümlü Peter ile her sabah metroda göz göze gelmektedir ve ona hayranlığını beslemektedir. Bir gün Peter raylara düşer. Lucy onu kurtarmak için devreye girer. Peter komaya girmiştir ve yanındaki tek kişi Lucy’dir. Peter’ı ziyaret eden ailesi Lucy ile tanışırlar ve Lucy onlara Peter’ın nişanlısı olduğunu söyler. Bir gün Peter’ın kardeşi olan Jack çıkageldiğinde asıl problem baş gösterir. Lucy ve Jack birbirlerine karşı koyulmaz bir biçimde aşık olmuşlardır.

Aramızdaki Sözler

Ben Bass ve Alex Martin aynı uçakta yolculuk yapan iki yabancıdır. İçinde bulundukları uçak trajik bir şekilde kaza yapar. Ben ve Alex kazadan yaralı olarak çıkmayı başarmışlardır. Merkezde uzak karlı kaplı bir dağda mahsur kalan ikili uzun süre kendilerine yardım edilmesini bekler. Fakat yardım gelmeyince yüzlerce kilometrelik vahşi doğada korkunç bir yolculuğa çıkmak zorunda kalırlar. Ben ve Alex hayatta kalabilmek için birbirlerine güvenmek zorundadır.

Ölümcül Snowboard

Ölümcül Snowboard, snowboard yaparken yasak bir bölgeye girmeleriyla hayatları altüst olan Mia ve Max’ın hikayesini konu ediyor. Mia ve Max, snowboard yapabilmek için merkezden uzakta bulunan bir tesise gider. Otele girişi yaptıklarında resepsiyon görevlisi Mia ve Max’a patikalarda gerçekleşen açıklanamayan ölümlerden bahsetse de ikili snowboard yapmaya kararlıdır. Ancak snowboard yaparken yasak bir bölgeye gizlice girdiklerinde Max aniden ortadan kaybolurken Mia’da bir kar motosikleti üzerinde bulunan maskeli birinin saldırısına uğrar. Şimdi onlar sadece doğaya karşı değil çevresindeki tehlikelere karşı da savaşmak zorunda kalır.

Küçük Kadınlar

Küçük Kadınlar, İç Savaş sonrası Amerika’da yaşamlarını sürdürmeye çalışan dört kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Meg, Jo, Beth ve Amy birbirinden tamamen farklı karaktere sahip dört kız kardeştir. Çocukluk dönmelerini geride bırakıp kadınlığa geçiş süreçlerinde kardeşler türlü dertlerle boğuşur. Babaları Amerikan İç Savaşı’na katılan dört genç kız, anneleri ile birlikte yaşam mücadelesi vermeye başlar. Bu zorlu süreçte en büyük kazançları birbirlerinin yanında olmalarıdır. Her türlü zorluğu birlikte göğüsleyen kardeşler bu süreçte asıl mutluluğun sevgi olduğunu anlar.

Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap

Pevensie ailesi, savaş nedeni ile güvende olmadıkları ülkelerini tahliye ettiklerinde karşılaşacakları maceradan haberdar değildiler. Dört kardeş, bir profesörün yanında yaşamaya başlarlaR. Bu sırada saklambaç oynayan en küçük kardeş Lucy, kendisini Narnia topraklarına götüren bir elbise dolabı keşfeder. Karlar altındaki Narnia tuhaf ama eşsiz yaratıklarla doludur. Beyaz Cadı Jadis tarafından da gözlenmektedir. Ailenin tüm çocukları bu dolabın içinden geçtiklerinde bambaşka bir dünya kurulur içlerinde. Hayvanların dile geldiği bu dünyanın yöneticisi Aslanı bulmaları ve Cadıyı da etkisiz hale getirmeleri gerekmektedir.

The Christmas Chronicles

Noel’e az bir zaman kalmıştır. Kate ve kardeşi Teddy’nin ise tek hayali Noel Baba’yı görebilmektir. Noel’den önce Noel Baba’yı görmek ve onun fotoğrafını çekmek üzere bir plan yaparlar. Noel Arifesi’nde planladıkları gibi Noel Baba ile karşılaşan kardeşler kendilerine hakim olamaz ve Noel Baba’nın kızağına binerler. Ancak bu eylem birçok kargaşa neden olur. Kızağın kaza yapmasına neden olan kardeşlerin artık yeni bir görevi vardır, Noel’i kurtarmak!