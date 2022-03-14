En İyi Klimalar 2022

Henüz kışı atlatamasak da yaz kapıda ve tüm ihtişamıyla elbet kapımızı çalacak. Peki bunaltıcı sıcaklarda işe yarayan en kullanışlı cihaz nedir dersiniz? Tabiki klimalar… Eğer bir klima almaya karar verdiyseniz ve seçmekte zorlanıyorsanız; bu yazımızı okumadan alışverişe çıkmayın deriz. İşte karşınızda yılın en iyi klimaları ve klima seçmenize yardımcı olacak harika bir rehber.

Klima Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Klima satın alırken ilk olarak kullanacağınız mekanın klima kapasitesini bilmelisiniz. Bunun için klima keşif ekiplerinden destek alabilirsiniz. Sosyal izolasyon dönemiyle birlikte birçok klima markası online olarak keşif hizmeti sunmaya başladı.

Buna ek olarak klimayı hangi amaçla kullanacağınız da oldukça önemli. Klimayı hangi bölgede kullanacağınız, günde kaç saat çalıştıracağınız, hangi sıklıkla kullanacağınız vs. klima almadan önce cevaplamanız gereken soruların başında geliyor.

Örneğin sık sık klima kullanmayacaksanız ekonomik bir model tercih edebilirsiniz, ancak her gün klima kullanmayı düşünüyorsanız A sınıfı bir klima almak, ilerleyen süreçler için daha avantajlı olacaktır. Ek olarak büyük bir mekan için yetersiz bir klima almak da boşa enerji tüketmenize ve klimadan yeterli verimi alamamanıza neden olur.

Dolayısıyla en iyi klimayı seçerken kullanacağınız mekanın özelliklerini de mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Klima seçerken bir diğer önemli kriter ise klima fiyatları. Klima fiyatları modele ve özelliklere göre büyük değişiklik gösteriyor.

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En İyi Klimalar

LG Energy Star Dereceli Pencere Kliması

Klima söz konusu olduğunda, LG en iyi markadır. Energy Star dereceli bir pencere kliması arıyorsanız LG yıldız dereceli 6.000 BTU en iyi seçeneğinizdir. Bu LG klima pencere ünitesi, evlerinin sıcaklığı için güç tüketimini düşük tutmak isteyenler için mükemmel bir çözümdür. Üç fan hızını ve ayarını uzaktan kumandayı kullanarak veya ünitenin üzerinden kontrol edebilirsiniz. Enerji sertifikalıdır ve sıcaklık yeterince soğuduğunda otomatik olarak kapanır.

LG Electronics 14.000 BTU Pencere Kliması

Orta ve geniş odaları serin tutmak istiyorsanız, LG Electronics modeli sizin için iyi bir seçim olacaktır. 800 metrekareye kadar olan odaları soğutma kapasitesine sahiptir. Energy star sertifikalıdır ve 14,7’lik mükemmel bir CEER derecesine sahiptir. Sessiz ama güçlü performans sunan çift invertere sahip olan bu ünite, LG’nin sessiz LoDecibel özelliği ile uyku modunda 44 desibel kadar sessiz çalışır. Kolay kurulumdan sonra, orta büyüklükteki bir odayı hızlı ve verimli bir şekilde soğutmak için mükemmel bir seçimdir.

Midea 5.000 BTU Pencere Kliması

Bu pencere kliması, 5.000 BTU soğutma gücü ile küçük ve orta büyüklükteki odalar için mükemmeldir. Ayrıca, bir odadaki havayı soğutmadan sirküle etmeniz gerektiğinde kullanabileceğiniz bir fan moduna sahiptir. Midea klima, 150 fit kareye kadar olan bir oda için uygundur ve bu da onu küçük bir yatak odasını veya küçük bir ofisi serin tutmak için ideal hale getirir.

Midea U Inverter Pencere Kliması

Bu pencere ünitesi, 550 fit kareye kadar olan alanların tamamen soğutulması ve ısıtılması için dengeli bir hava akışına sahiptir. Uyku modu, yalnızca fan işlevi ve kendi kendine buharlaşma sistemi, bu klimanın amaca yönelik tasarımına katkıda bulunur. 15’lik birleşik enerji verimliliği derecesi ve enerji yıldızı sertifikası, bu klima ünitesinin verimli bir seçim olduğu anlamına gelir. Akıllı U-şekilli tasarım, klima ünitesi kurulu olduğunda bile pencerenizi temiz hava için açmanıza izin vererek onu diğer pencere ünitelerinden daha kullanışlı hale getirir.

Serene Life Portatif Klima ve Isıtıcı

Serene Life Taşınabilir Klima ve Isıtıcı, hepsi bir arada güçlü bir cihazdır. 12.000 BTU soğutma gücüne ve 10.000 BTU ısıtma gücüne sahiptir. Küçük alanları 400 fit kareye kadar kolayca soğutabilir veya ısıtabilir. Üç fan hızına, dijital dokunmatik kontrol paneline ve uzaktan kumandaya sahiptir. Cihaz oldukça büyük ve yer kaplıyor ancak bir süre aynı odada kullanmayı planlıyorsanız bir pencereye monte edebilirsiniz.

BLACK+DECKER Portatif Klima

Black and Decker’ın bu portatif kliması, boğucu yazları ve soğuk kışları rahatça atlatmanız için bir fan ve nem alma moduna sahiptir. 10.000 BTU birimi, onu 450 fit kareye kadar olan odalar için ideal hale getirir. 16°’ye kadar düşük soğutma sıcaklıkları ve 31°’ye kadar ısıtma sıcaklıkları ile bu portatif klima, yatak odalarını, ofisleri ve oturma odalarını konforlu tutmak için idealdir.

Whynter Isıtıcılı Taşınabilir Klima

Whynter Isıtıcılı Taşınabilir Klima; 500 fit kareye kadar olan bir odayı soğutabilen veya ısıtabilen 14.000 BTU’luk bir ünitedir. Üç çalışma moduna sahiptir: iç mekan havasını rahat tutmak için soğutma, fan ve nem alma. Hızlı soğutma sağlamak için hava akışını ve verimliliği artıran ayrı giriş ve çıkış hortumuna izin veren; çift hortumlu bir tasarıma sahiptir. Diğer kolaylık özellikleri arasında basit bir kurulum; 24 saat programlanabilir bir zamanlayıcı ve bir ön filtre ve aktif karbon filtre sistemi bulunur.

Keystone Through The Wall Klima

Bu klima ünitesi son derece güçlü bir ünitedir. 14.000 BTU soğutma kapasitesine sahiptir ve saatte 1,6 galona kadar nem alabilir. Bu da klimayı yaklaşık 700 fit kare büyüklüğündeki odalar için uygun hale getirir. Pencere ve portatif klimadan daha kalıcı bir çözüm arıyorsanız bu duvar ünitesi harika bir seçenektir. Hem ünite hem de birlikte verilen uzaktan kumanda, sıcaklık sensörlerine sahip olup; odanın diğer tarafından bile sıcaklığı izlemeyi ve kontrol etmeyi kolaylaştırır. Sensörler, enerji tasarrufu modunda ayarlanan sıcaklığa ulaştığında kompresörü kapatmak için klimayı tetikler.

Whirlpool Pencere Klima

Whirlpool, sizi her zaman serin ve rahat tutacak, enerji açısından verimli bir pencere klima ünitesidir. Merkezi klima sistemi olmadan geniş odaların soğutulması zor olabilir. Bu nedenle, ekstra geniş bir odayı soğutmayı ve bir kat planı açmayı planlıyorsanız; Whirlpool’dan 24.000 BTU klimayı düşünün. Sağlam soğutma kapasitesine rağmen bu ünite enerji yıldızı sertifikalıdır ve 10.4 enerji verimliliği derecesine sahiptir. Bu, pahalı bir fatura gelmeden büyük alanları soğutmanıza olanak tanır.

Whynter ARC-14SH

Bu fütüristik görünümlü klima ünitesi; 14.000 BTU derecesi ile büyük odaları (veya küçük daireleri) serin ve konforlu tutacaktır. Bağımsız bir ünitedir ancak biriken nemin boşaltımasını sağlamak için egzoz hortumunu bir pencereye bağlayabilirsiniz. Verimli bir şekilde içeriyi soğuturken çevre için daha iyi olan CFC içermeyen R32 soğutucu akışkan kullanır. Ayrıca iki filtreye sahiptir ve nem giderici görevi görebilir. Bu ünite çok fazla yer kapladığı için pencere egzoz hortumunu kullansanız bile ünitenin odanızda konumlandırılmış olması gerekir.

BLACK+DECKER BPACT10WT Taşınabilir Klima

Bu klima ünitesiyle soğutma; fan ve nem alma modları arasında seçim yapmak veya sıcaklığı ayarlamak için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz. Ayrıca ünitenin üst kısmındaki dijital dokunmatik ekrandaki ayarları da değiştirebilirsiniz. Monte edilmiş bir pencere ünitesinden daha fazla yer kaplasa da modern ve şık bir tasarıma sahiptir. Ayrıca, gürültü seviyesini azaltan ve bunu bir yatak odası için harika bir seçim haline getiren; bir uyku modu içerir.

Windmill 8.300 BTU Akıllı Pencere Kliması

Bir klimadan çok bir akıllı telefon tasarımına benzeyen Windmill’in bu pencere ünitesi; odanızı soğutmada etkili olduğu kadar modern bir görünüme de sahiptir. Kompakt boyutu için oldukça etkileyici olan 350 fit kareye kadar olan odaları soğutabilir. Ünitenin kendisinden, birlikte verilen uzaktan kumandayla veya akıllı ev cihazınız aracılığıyla sesli komut veya uygulama kullanılarak kontrol edilebilen üç soğutma ve fan ayarına sahiptir.

De’Longhi Pinguino PACN82 Eco

De’Longhi’nin portatif kliması; enerji verimliliği açısından A derecesine ve süper sessizliğinin yanı sıra; güçlü bir performans sergilemesine yönelik olarak A+ derecesine sahiptir. Pinguino PACN82 herhangi bir kurulum gerektirmez ve hem nem giderici hem de klima fanı olarak çalışmak için propan kullanır. Üç farklı hızda çalışabilen dijital kontrollere sahiptir ve maksimum 52 desibelde çalışır, bu nedenle gece uykunuzu rahatsız etmemelidir.

AEG ChillFlex Pro

Bu klima o kadar güçlüdür ki, yeterince uzun süre önünde duran birisine ‘soğuk ısırığı’ verebilir. Şık ve mutfak, oturma odası veya yatak odası gibi daha geniş alanlar için uygun olan bu çok işlevli klima; LED ekrana sahiptir ve nem giderici olarak da işlev görerek ayarlanan sıcaklığa otomatik olarak ayarlanır.

Devola Taşınabilir Klima Ünitesi – Soğutma ve Isıtma

Bu Devola klimanın her gereksiniminize uygun beş ayarı vardır; sadece fan, serinletme, havalandırma, nemini alma ve ısıtma. Kullanımı kolay LED dijital ekrana, uzaktan kumandaya, uyku moduna sahiptir ve odadan odaya kolayca taşımak için tekerleklidir. Bir pencere kiti, ücretsiz teslimat (hariç tutulanlar geçerlidir) ve bir yıllık garanti ile birlikte gelir.

Midea 12.000 BTU Portatif Klima

Akıllı bir klima arıyorsanız, bu klima sizin için uygundur. Bu Midea modeli hem Alexa hem de Google Asistan ile uyumludur; bu nedenle alanınızı soğutmaya başlamak için “Alexa odamı 20 dereceye ayarla” demeniz yeterlidir. 3 yıl garantili, bir pencere kiti, uzaktan kumanda ve kolay taşıma için tekerleklidir. Aynı zamanda wifi uyumlu, kendi kendine buharlaşan, uyku fonksiyonuna sahip ve A enerji sınıfındadır.

Inventor Chilly Portatif Klima

İster klimanızın monte edilmesini isteyin; ister odadan odaya taşıyabileceğiniz bir mobil cihazı tercih edin, Inventor’ın Chilly Portatif Kliması daha küçük alanları anında soğutabilir. Sağlanan hortumu kullanarak ısıyı ortadan kaldırmaya ve yoğuşmayı dışarı atmaya yardımcı olur. Kullanıcılardan bazıları, ne kadar iyi soğuduğundan etkilendiler ve piyasadaki diğerlerinden daha az gürültülü olduğunu söylediler.

ElectriQ AirFlex 14000

Bu çok yetenekli klimada, çok yüksek enerji verimliliği derecesine (A/A++) sahip bir ısıtıcı; nem giderici, fan ve klima bir aradadır. Tekerlekler, kolay hareket kabiliyeti sağlar ve tasarım; 400 fit kareye kadar olan odalar için çok uygundur. Bu air con tasarımının en iyi yanı WiFi özellikli olmasıdır- sadece beraberindeki uygulamayı indirin ve üniteyi istediğiniz zaman; istediğiniz yerde akıllı telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz.

Probreeze 12.000 BTU Portatif Klima

Bu Probreeze Lüks Klima, hava soğutma; nem alma, yalnızca fan ve hatta uyku modlarını içeren 4’ü 1 arada özelliklere sahiptir. Kullanım kolaylığı için uzaktan kumandalı dijital led ekrana sahip olup 12.000 BTU soğutma kapasitesi ile geniş odalarda veya ofislerde kullanılabilir. Çift Pencere Kiti; menteşeli ve sürgülü pencerelerle başa çıkabileceği anlamına gelirken, tasarım; herhangi bir köşeye veya odaya kolayca sığabileceği anlamına gelir.

EcoSilent Klima

Kendi ayarlanabilir termostatı ile çok sessiz bir klima olan electriQ EcoSilent Klima; ofis, yatak odası ve oturma odası gibi orta büyüklükteki alanlar için idealdir. Yüksek enerji verimliliğiyle, kalite ve stilden ödün vermeden çalıştırılması az bir fiyata mal olur.

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