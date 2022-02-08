Bugün sizlere en iyi mafya filmlerini sizler için listeledik. Mafya, yasa dışı işlerle uğraşan, zor kullanarak birtakım gizli çıkarlar sağlayan, çoğunlukla gizli ve hiyerarşik bir teşkilatlanmaya dayalı örgüt ya da bu örgütün mensubu kişiler anlamına gelir. Çoğu insan mafya filmlerine düşkün oluyor. Bunun sebebi ise aksiyon, macera, gerilim, gizemli olaylar bir arada sergileniyor bu da bizleri ekran başına kilitliyor.

En iyi mafya filmleri listemiz düzenli olarak güncellenecektir. Ayrıca IMDB puanlarını da göz önünde bulundurarak filmleri tercih etmenizi öneririz.

En İyi Mafya Filmleri

The Godfather

Organize bir suç hanedanının yaşlanan aile reisi, gizli imparatorluğunun kontrolünü isteksiz oğluna aktarır. Francis Ford Coppola’nın yönettiği bu tüm zamanların en çok konuşulan filminin başrolünde Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Diane Keaton gibi isimler yer alıyor.

IMDb Puanı: 9,2

Pulp Fiction

Organize bir suç hanedanının yaşlanan aile reisi, gizli imparatorluğunun kontrolünü isteksiz oğluna aktarır. Francis Ford Coppola’nın yönettiği bu tüm zamanların en çok konuşulan filminin başrolünde Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Diane Keaton gibi isimler yer alıyor.

IMDb Puanı: 8,9

Goodfellas

The Color of Money filmini çekerken rastladığı Wiseguy romanını elinden bırakamayan Scorsese, doğru zaman geldiğinde kitabı beyaz perdeye uyarlamak istediğini söyler. Kitabın çıkışından dört yıl sonra 1990’da, Henry Hill’in çocukluk yıllarından başlayarak İtalyan-Amerikan mafyasında yükselişini ve bu zaman süresinde karısı ve suç ortaklarıyla yaşadıklarının anlatıldığı Goodfellas (Sıkı Dostlar) vizyona girer.

IMDb Puanı: 8,7

The Departed

Boston’da bir polis kimliğini değiştirip İrlanda mafyası içinde gizli bir göreve soyunurken aynı sırada İrlanda mafyasında yetişen bir köstebek polis merkezinin içindedir. Birbirlerini açık etme arayışı zamandan zamana gerilim dolu anlar yaratacaktır.

IMDb Puanı: 8,5

Once Upon a Time in America

Eski bir Prohibition Era, yani “Yasaklanma dönemi” Yahudi gangsteri otuz yıl sonra Manhattan’ın Aşağı Doğu Yakası’na geri döner ve eski yaşamının hayaletleri ve pişmanlıklarıyla tekrar yüzleşmek zorundadır.

IMDb Puanı: 8,4

Snatch

Garip boksörler, kurnaz menajerleri, Rus mafyası, ne yaptığını bilmeyen soyguncular, bir elmas ve Londra’nın yeraltı dünyasında geçen birbirinin yolunu kesen iki hikaye. Guy Ritchie’nin ikinci uzun metraj filmi olan Snatch, Brad Pitt, Benicio Del Toro ve Jason Statham’ı da barındıran yıldız kadrosu ve akıcı hikayesiyle akıllara kazınmıştır.

IMDb Puanı: 8,3

Eşkıya

35 yıl sonra hapishaneden serbest bırakılan Eşkıya Baran, intikam ve sevgilisinin peşine düşer. Yavuz Turgul’un meşhur filminde başrollerde Şener Şen, Uğur Yücel, Sermin Hürmeriç, Yeşim Salkım yer alıyor.

IMDb Puanı: 8,3

Casino

Martin Scorsese, 1995’te Casino ile Robert De Niro, Joe Pesci ve suç, mafya bağlantılarını bir kere daha başarılı bir şekilde işledi.

IMDb Puanı: 8,2

Ayrıca bkz: En İyi Zombi Filmleri