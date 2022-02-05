Bugün sizlere en iyi zombi filmleri hangileridir bahsedeceğiz. Zombi, Haiti kültüründe, büyücüler tarafından canlandırılan cesetlere verilen addır. Canlandırılmış ceset anlamına gelirken, düşüncesiz yamyam anlamına evrilmiştir. Günümüzde zombi filmleri çok izlenmeye başlandı. Hem korku, hem gerilim dolu, ve kan ve vahşet severler için izlememek kaçınılmaz bir hal alıyor.

En İyi Zombi Filmleri

Ölülerin Şafağı

Genç ve güzel hemşire Ana, hastanedeki günlük mesaisini bitirip evine, çok sevdiği kocasına döner. Aşkla sevişip birlikte uyurlar. Ertesi gün kocası yan komşu tarafından öldürüldükten sonra yeniden hayata döner. Ana, mahallede olan kaosu ve etrafta birikmeye başlayan zombileri fark ederek evden kaçar. Kendine geldiğinde bir polis ve diğer kurtulmak isteyenlerle karşılaşır. Bir alışveriş merkezinde hep birlikte güvenlik ararlar. Çok geçmeden diğer kaçanlar da gelirler ve eğer hayatta kalmak istiyorlarsa birbirlerine kenetlenmeleri gerektiğini öğrenirler. Dünya ölüler tarafından yönetilmek üzeredir.

28 Hafta Sonra

Rage virüsünün Britanya adalarına yayılmasının yarattığı karışıklık kontrol altına alınmış ve halk yavaş yavaş boşaltmak zorunda kaldıkları evlerine geri dönmeye başlamışlardır.Nitekim evlerine geri dönebilmenin sevincini yaşayan bir ailenin ferdi, korkunç virüsü hala vücudunda taşımaktadır.

Dünya Savaşı Z

Brad Pitt’in de başrolde olduğu filmde, Güney Kore’de ortaya çıkan bir virüs insanları yaşayan ölüler haline getirmektedir ve insanoğlu ikiye ayrılır. Brad Pitt’in hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği film, insanlar ve Zombiler arasında yaşanan sıra dışı bir savaşı odağına alıyor.

Ben Efsaneyim

Robert Neville, korkunç bir virüsün her yere yayılmasına engel olamamış bir bilim adamıdır. New York’ta hayatta kalabilenlerdendir. Daha doğrusu o, tüm üstün deneyim ve bilgilerine rağmen bu virüsün önünü kesememiş ve ancak kendi bedeni söz konusu virüse bağışıklık kazanmıştır. Bu noktada olan aslında tek kişidir.

28 Gün Sonra

Londra’daki bir araştırma merkezindeki denek maymunların, bir grup aktivist tarafından serbest bırakılması ile çevreye ölümcül bir virüs yayılır. Virüsten etkilenen kişiler 15 saniye sonra insani özelliklerinden çıkıp, cinayete eğilimli saldırgan yaratıklara dönüşür.

Zombieland

Zombieland, Ruben Fleischer’in yönetmenliğini yaptığı, yazarlığını Rhett Reese ve Paul Wernick paylaştığı zombi korku/komedi/macera türünde sinema filmi. Kurgusal bir zombi kıyametinde yolları kesişen dört kişinin hayatta kalma mücadelesi anlatılmaktadır.

Ölümcül Deney

Gizli bir laboratuvardaki araştırmacıların zombiye dönüşmesinin ardından devlet, salgını kontrol altına alması için seçkin bir ekip gönderir. Aynı adlı video oyunundan uyarlanan bu popüler film serisinin ilkinde Milla Jovovich ve Michelle Rodriguez başrollerde.

Sıcak Kalpler

Sıcak Kalpler 2013 yapımı paranormal romantik zombi komedi filmidir. Isaac Marion’un Sıcak Bedenler isimli romanından uyarlanmıştır. Film genç kadın Julie ve zombi olan R arasındaki romantik ilişkiyi anlatır. Diğer zombi filmlerinden farklı olarak film bir zombinin bakış açısından aktarılır.

Dead Snow

Bir grup tıp öğrencisi tatillerini arkadaşlarının dağ evinde geçirmek için yola çıkarlar. Sıradan bir tatil hayalindeki genç öğrencilerin ölen Nazilerle karşılaşması ve hayatlarının kabusa dönmesi an meselesidir. İlk gösterimini Sundance’te yapan Norveç yapımı Dead Snow, bu sefer zombi temasını Nazilere uyguluyor.

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