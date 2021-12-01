En İyi Masal Filmleri

Masal, küçüklüğümüzde hepimizin dinlediği ve okuduğu fantastik olaylar içeren bir anlatım türüdür. Küçüklüğümüzde birçok masaldan etkileniriz. Ayrıca ne kadar büyükte olsak masallar hepimizin hoşuna gider. Birçok masal beyazperdeye uyarlanmış ve masal filmleri izleyiciler ile buluşmuştur.

Masal filmleri gelişim çağındaki çocuklar tarafından sıkça izlenir. Masalların içerisinde olağanüstü kahramanlar ve efsanevi yaratıklar yer alır. Pamuk Prenses, Rapunzel, Keloğlan vb. masal kahramanları tüm yaş grubu tarafından sevilir. Bugün sizlere en iyi masal filmlerini listeledik. Gelin bu filmlere beraber bakalım.

Güzel ve Çirkin

Başarılı bir tüccar, tüm varlığını denizde kaybettikten sonra altı kızını da yanına alıp daha kırsal bir yere taşınmak zorunda kalır, yolculuk bittikten sonraysa gül çaldığı gerekçesiyle ‘Çirkin’ tarafından cezalandırılır. Kızlarının en küçüğü olan “Güzel” , başlarına gelen felaketlerden kendini sorumlu tutar ve babasının cezasını üstlenerek kendini feda eder. Çirkin’e ait olan gizemli şatoda onunla birlikte yaşamaya başlayan Güzel, bu şatonun göründüğü gibi tehlikeli ya da karanlık bir yer olmadığını fark eder.

Spiderwick Günceleri

Simon, Jared ve Mallory kardeşler, anneleriyle birlikte harabe bir eve taşınırlar. Burada tesadüfen ellerine geçen bir günlüğün kapağını açar açmaz tüm yaşamları değişecektir. Çünkü fantastik bir evrenin kapısını aralamışlardır. Bu sıra dışı dünyanın girdaplarına kapılan kardeşler kendilerini tuhaf mahluklarla dolu yeni bir dünyada bulurlar.

Narnia Günlükleri Serisi

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların Londra’ya düzenlediği hava saldırılarında Peter, Susan, Edmund ve Lucy adlı dört çocuk ailelerinden ayrı düşerler. Güvenlik amacıyla ülkelerine gönderilen Peter, Susan, Edmund ve Lucy, orada sihirli bir gardırop bulurlar. Gardırobun içine girince Narnia adlı mistik bir ülkeye geçiş yaparlar. Bir zamanlar barış ve huzur dolu bir ülke olan Narnia’nın özelliği konuşan canavarların, cücelerin ve devlerin ülkesi olmasıdır. Ancak, şeytani güçlere sahip Beyaz Cadı tarafından dondurulmuştur. Küçük dostlarımız büyüyü bozup Narnia’yı eski haline getirmek için bir aslandan yardım alırlar.

Charlie’nin Çikolata Fabrikası

Son derece sıra dışı bir yapıya sahip olan Willy Wonka’nın bir çikolata fabrikası vardır. Bu fabrikayı, kendisinden sonrası için bırakabileceği birini aramaktadır. Bir değerlendirme yapabilmek için yarışma düzenler. Önce eğitecek sonra da zamanla yerini devredecektir. 5 çocuk seçer. Bunlardan birisi Charlie’dir. O fakir bir aileden gelen bir çocuktur. Diğerleri ile birlikte çikolata fabrikasını gezerler. Charlie’nin orada görecekleri, çok etkileyecek ve onu Wonka’nın hayal alemine çekecektir.

En İyi Animasyon Masal Filmleri

Aslan Kral Serisi

Aslan Kral’da, vahşi Afrika’da henüz yeni doğan bir aslan doğaya egemen düzenin kökünden sarsılacağı bir döneme tanıklık etmek üzeredir. Doğanın kralı olan babasının tacının veliahdı olan Simba, kötülüklerle ve kötü hayvanlarla dolu ormanlarda günden güne daha fazla öğrenecek ve daha fazla büyüyecektir. Simba’nın sorumluluklarını üstlenme ve sorunları çözme becerisi, ormanın yeni kurallarını belirleyecektir.

Oyuncak Hikayesi Serisi

Oyuncak Hikayesi’nde Andy oyuncak koleksiyonu yapmayı çok seven ve oyuncaklarına değer veren küçük bir çocuktur. Ancak Andy’nin oyuncakları hakkında bilmediği bir şey vardır. Bu da Andy’nin yokluğunda, oyuncaklarının kovboy Woody’nin önderliğinde hayata geldiğidir. Bir gün Andy güzel bir hediye alır. Bu hediye de son model bir oyuncak olan Buzz-lightyear’dır. Andy’nin aldığı bu hediye oyuncaklar arasındaki ego tartışmalarını da beraberinde getirecektir.

Shrek Serisi

Shrek, oldukça korkutucu bir görünüme sahip, devasa, yeşil bir troldür. Yalnızlığın getirisiyle, hayatının geri kalanını beraber geçirebileceği, en az kendisi kadar çirkin bir yaratık bulmanın hevesindedir. Bir kahin, kehanetini açıklar. Shrek ile güzeller güzeli bir prenses olan Fiona arasında duygusal bir ilişki cereyan edecektir. Ancak Shrek ne kadar çirkinse Fiona bir o kadar güzeldir. Oldukça garip durumlar ve vaziyetler peyda olmak üzeredir.

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