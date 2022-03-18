En İyi Mikrodalga Fırın Modelleri

Mutfağınız için en iyi mikrodalga fırın hangisi? Bir mikrodalga fırınınız olmadan mutfağınız asla tamamlanmış sayılmaz. Her eve lazım seçeneklerden biri olan bu elektrikli eşya; mutfakların ve kadınların vazgeçilmezi olmaya devam etmektedir. Günümüzde pek çok beyaz eşya markası kendi standartlarına uygun üretim yapıyor. Ayrıca kalitesini bu pazara yansıtmaya devam ediyor. Uygun olduğunu düşündüğümüz, piyasadaki en iyi ürünleri sizler için derledik. Önerdiğimiz ürünleri beğeneceğinizi umuyoruz!

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Siemens BE634LGS1 Ankastre Mikrodalga Fırın

En iyi ankastre mikrodalga fırın kategorisinde bulunan Siemens BE634, 10 farklı ısıtma programıyla karşımıza çıkıyor. Dijital kullanım paneli bulunan cihaz, 21 litrelik iç hacme ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılarından olumlu yorumlar alan fırın, 900 watt gücünde çalışıyor.

VESTEL MD 20 MB Mikrodalga Fırın

Yerli teknoloji firmamız Vestel; ürettiği MD 20 MG modeli ile mikrodalga kategorilerinde en beğenilen ürünler arasında yer alıyor. Gümüş gri gövde rengi ve siyah detaylarıyla oldukça şık bir görünüme sahip olan bu ürün; donanımsal olarak da beklentileri tamamıyla karşılamakta. 1000 W gücü ile besinlerinizi kısa sürede sağlıklı bir şekilde ısıtacak bu ürün; çok çok uygun fiyatıyla da potansiyel alıcılarını bir hayli cezbetmekte.

Franke FMW 380 CL G GF Mikrodalga Fırın

En iyi mikrodalga modellerinden biri olan Franke FMW, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Ürün, dayanıklı malzemesiyle uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Dijital kullanım paneli olan cihaz, hızlı ısıtma özelliği sayesinde çokça tercih ediliyor.

Electrolux EMS21400S Mikrodalga Fırın

Mikrodalga önerisi içeriğimizin son sırasında yer alan Electrolux EMS21400S, 800 watt gücünde çalışıyor. LED göstergeye sahip olan cihaz, bu sayede kullanım kolaylığı sağlıyor. Ergonomik tasarımıyla mutfağınıza uyum sağlayan mikrodalga fırın, kullanıcıları tarafından tavsiye ediliyor.

Samsung MS23J5133AT/TR Mikrodalga Fırın

Mikrodalga tavsiyesi istiyorsanız Samsung MS23 tam size göre; şık tasarımıyla dikkat çeken cihaz, boyutuyla çok yer kaplamıyor. Pişirme, yumuşatma ve ısıtma gibi fonksiyonları bulunan ürün, dijital paneliyle kolaylık sağlıyor. Kullanıcılarından olumlu yorumlar alan mikrodalga fırın, bizce en iyilerden bir tanesi.

Beko Md2610 Mikrodalga Fırın

Beko, ürettiği Md 2610 modeli ile yerli üretim mikrodalga fırınlar arasında; liderliğe oynayan bir ürün konumunda. Beyaz gövde rengi ve siyah ön cam paneliyle estetik açıdan beklentileri karşılayan Beko, donanımsal olarak da tatmin edici özelliklere sahip.

Maksimum 20 litreye kadar iç hacme sahip olabilen bu ürün; ortalama 1000 W gücü ile de besinlerinizi hızlı ve tasarruflu bir şekilde ısıtmayı hedef edinmiş.

Hotpoint Ariston Mwha 424.1 Mikrodalga Fırın

En iyi mikrodalga fırın listemizde 2. sırada yer alan Hotpoint Ariston; dokunmatik paneliyle kullanıcısına kolaylık sağlıyor. Hızlı ısıtma özelliği olan ürün, 1350 watt gücünde çalışıyor. 40 litrelik geniş iç hacmi bulunan fırın, 10 güç kademesiyle dikkat çekiyor.

Arçelik MD 893 YFB Mikrodalga Fırın

Hangi marka mikrodalga fırın almalı? Sorusunu soruyorsanız harika bir önerimiz var. Arçelik MD 893, yüksek performansıyla adından söz ettiriyor. Estetik bir duruşu olan cihaz, dijital paneliyle kolaylık sağlıyor. 5 farklı ısıtma programı bulunan fırın, 23 litrelik iç hacmiyle karşımıza çıkıyor.

Samsung GE83X Mikrodalga Fırın

Samsung, GE83X modeli ile orta sınıf mikrodalga fırın kategorisinin lideri konumunda. Gümüş gri rengi ve siyah buton paneliyle estetik açıdan; son teknoloji bir görünüme sahip olan bu ürün, ön panelinde cam olmaması sebebiyle; diğer mikrodalga fırınlara oranla ilginç ve gizemli görünmekte.

23 Litreden 30 Litreye kadar sahip olduğu iç hacmi ve 1000 W motor gücü ile besinlerinizi kolaylıkla ısıtabilecek Samsung; bu konuda uzun yıllar kullanılabilecek bir mikrodalga fırın olarak karşımıza çıkmakta.

AWOX Mikrodalga Fırın

Awox, ismi pek bilinmese dahi piyasada; bir çok ev teknolojileri ürünleriyle karşımıza çıkabilen bir marka aslında. Ürettiği Awxp-20 modeli ile de mikrodalga fırınlar arasında özellikle uygun fiyatıyla öne çıkan Awox; beyaz rengi ile çok şık durmakta. Siyah ön paneli ile de oldukça estetik duran bu mikrodalga fırın; donanımsal olarak da beklentileri sonuna kadar karşılamakta. 20 litre iç hacmi ve 1000 W ısıtma gücü ile donanımsal olarak sizleri tatmin edecek bu ürün; fiyatı ile göz kamaştırmakta.

Dijitsu MD25 Mikrodalga Fırın

Estetik hatlarıyla mutfaklara şık bir görünüm kazandıran Dijitsu MD25; solo mikrodalga fırın modeli sayesinde yemeklerinizi kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz. Ayrıca dijital ekranıyla oldukça kullanışlı bir yapı kazanan fırının dar tasarımı, alanı verimli şekilde kullanabilmenize de olanak tanır. Geniş bir iç hacme sahip olduğu için Dijitsu Mikrodalga Fırın modeliyle hamur işi ürünlerden çeşitli et yemeklerine kadar birçok gıdayı lezzetli şekilde pişirebilirsiniz.

Geniş bir ısı aralığında çalıştırılabilen fırın sayesinde farklı malzemelere sahip yiyeceklerin ideal pişirme sıcaklığına uygun ayarlamalar yapabilirsiniz. Ayrıca kontrol paneli üzerindeki tuşların görsellerle ve yazılarla desteklenmesi, hangi tuşun hangi işlevi yerine getirdiğini görebilmenizi kolay hale getirir. Ayrıca sıcağa karşı dayanıklı cam kapağa sahip olan Dijitsu Mikrodalga Fırın ile yiyeceklerinizi pişerken izleyebilirsiniz. Nitekim çatlama ve kırılmaya karşı koruma sağlayan cam kapak saydam yapıdadır.

Altus ALMD 25 Mikrodalga Fırın

Beyaz eşya markaları ve dayanıklı tüketim malzemeleri konusunda üretim yapan pek çok firmanın, özellikle branş açısından iyi olduğu bazı konular vardır. Mikrodalga fırın üretim kabiliyeti ile ön plana çıkan markalardan biri de Altus olarak dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Hem internet pazarında hem de ülkemizde önemli bir paya sahip olan bu markanın, gerçekten nitelikli bir mikrodalga fırını buradan karşımıza çıkıyor. 700 W mikrodalga gücü ile birlikte beyaz rengiyle bu tasarım harikası ürünü eviniz için ideal bir seçenek haline getiriyor. Ayrıca dijital kontrol özelliklerinin yanı sıra 20 litre hacmi ile birlikte bu kaliteli marka, gerçekten evinize yakışacak ve pratik çözümler için size yardımcı olacaktır.

Bosch BFL623MB3 Ankastre Mikrodalga Fırın

Bosch markasına ait bu mikrodalga fırın, oldukça kullanışlı ve dayanıklı bir yapıya sahip. Dijital kontrol paneli ve tek tuşla açılıp kapanma özelliği kullanımda kolaylık sağlıyor. Ayrıca çocuk kilidi ile çocuklarınıza karşı tehlikeli bir cihaz olmaktan çıkıyor. 20 litre iç hacmi ve 5 kademeli güç ayarı bulunuyor. Fiyatı ise 3200 TL civarında.

Siemens BE555LMS0 Ankastre Mikrodalga Fırın

Siemens, muhteşem görünümü ve son teknolojik özellikleriyle mikrodalga piyasasının en kaliteli ürünlerinden birisine imza atmış. Ayrıca siyah rengi ve gri detaylarıyla şık bir görünüme sahip olan bu ürün, dijital ekranı ve butonlarıyla da estetik açıdan oldukça güzel görünmekte. 25 Litre iç hacmi ve 1000 W ısıtma gücü ile donanımsal açıdan da beklentileri sonuna kadar karşılayan Siemens, uzun yıllar sorunsuz ve sıkıntısız kullanabileceğiniz ender mikrodalga fırınlardan.

Blue House Bh 730 Mv Shiny 20 Lt Mikrodalga Fırın

Beyaz eşya markaları ve dayanıklı tüketim malzemeleri konusunda üretim yapan pek çok firmanın, özellikle branş olarak iyi olduğu konular vardır. Mikrodalga fırın üretim kabiliyeti ile ön plana çıkan markalardan biri de Blue House olarak dikkat çekmektedir. Hem internet pazarında hem de ülkemizde önemli bir paya sahip olan bu markanın, gerçekten nitelikli bir mikrodalga fırını buradan karşınıza çıkıyor. 700 W mikrodalga gücü ile birlikte gri rengi gerçekten bu tasarım harikası ürünü eviniz için ideal bir seçenek haline getiriyor. Ayrıca mekanik kontrol özelliklerinin yanı sıra 20 litre hacmi ile birlikte bu kaliteli marka, gerçekten evinize yakışacak ve pratik çözümler için size yardımcı olacaktır.

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