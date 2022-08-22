En İyi Mobil Futbol Oyunları!

Günümüzde futbol yıllardır bir tutku halinde devam ediyor kadın erkek demeden her bireye hitap ediyor. Teknolojinin gelişmesi ile ilk olarak bilgisayar dünyasına adım atan oyunlar arasında futbol oyunları da yer alıyor. Bugün ki yazımızda sizlere en iyi mobil futbol oyunları nelerdir bahsedeceğiz.

Teknolojinin gelişmesi ile her bireyin cep telefonları bulunmakta kullandığımız cep telefonları insanlarla iletişim kurmamıza yardım ederken bizlere keyifli dakikalarda yaşatabilir. Bunun yolu oyun oynamaktan geçiyor. Bazı kişiler bu oyunlar arasında mobil futbol oyunlarını tercih etmekte. Sizlere önerdiğimiz en iyi mobil futbol oyunları şu şekilde;

Dream League Soccer 2022

En iyi mobil futbol oyunları listesinde yerini alan Dream League Soccer 2022 oldukça popüler bir mobil futbol oyunudur.

En iyi mobil futbol oyunları listesinde yerini alan eFootball PES gerçekçi oyun yapısı ile oldukça tercih edilen bir oyunudur.

Rumble Stars

En iyi mobil futbol oyunları listesinde yerini alan Rumble Stars diğer futbol oyunlardan biraz daha farklı olup daha eğlenceli bir oyundur.

Soccer Manager 2022

En iyi mobil futbol oyunları listesinde yerini alan Soccer Manager 2022 tam bir taktik oyunu olup hünerlerinizi sergileyebileceğiniz bir oyundur.

Score Hero

En iyi mobil futbol oyunları listesinde yerini alan Score Hero son zamanların en popüler mobil futbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Kafa Topu 2

Evet en çok oynanan mobil futbol oyunları arasında yerini alan Kafa Topu 2 oldukça eğlenceli bir oyun olarak en popüler oyunlardan biridir.

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