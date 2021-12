En İyi Müzikal Filmleri – 2022

Modunuzu değiştirecek bir film türü varsa o da şarkılı danslı müzikal filmleridir. Mutlaka izlemeniz gereken müzikal filmlerini bir araya getiriyoruz. İşte en iyi müzikal filmleri listemiz…

1- In The Heights (2021)

New York’un Washington Heights mahallesinde geçen hikaye bir şarap dükkanı sahibini konu alıyor. Büyükannesinden kendisine bir servet miras kalan dükkan sahibi, dükkanı kapatıp emekli olma ve Dominik Cumhuriyeti’ne yerleşme konusunda karışık duygular içinde kalıyor.

2- Hairspray (2007)

Tracy Turnblad, fazla kilolu bir genç kızdır ve Corny Collins adlı şovun da müptelasıdır. Her gün okuldan çıkıp eve gelerek arkadaşı ile birlikte bu şovu izlerler. Bu bir dans yarışmasıdır. Tracy’nin en büyük isteği bu dans yarışmasına katılmaktır ki sonunda bunu başarır. Hayali gerçek olmuştur. Artık Baltimore’da müthiş bir müzik ve eğlence zamanıdır. Tracy’nin annesi rolü John Travolta’nın, babası ise Christopher Walken. Yeniden uyarlama olarak perdeye gelen film son derece eğlenceli görünüyor.

3- Everybody’s Talking About Jamie (2021)

Film, Jamie Campbell adındaki bir gencin gerçek yaşam öyküsünden. Sheffield’de yaşayan bir genç olan Jamie, drag queen olmak istemektedir. Ailesi ve arkadaşlarını desteğini alan Jamie, toplumun baskısına maruz kalır. Ancak baskılara göğüs geren Jamie, hedefine güçlü adımlarla ilerler.

4- Rocketman (2019)

Rocketman, müzik sektörünün en önemli isimlerinden olan ve ölümsüz parçalara imza atan Elton John’un Royal Müzik Akademisi’nden bir dahi olarak çıkıp süperstarlık basamaklarını tırmanması ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan işbirliği sürecini konu alıyor. Filmde Bernie Taupin’i BAFTA ödüllü Jamie Bell canlandırırken, Elton John’un sevgilisi ve menajeri John Reid rolünde ise Game of Thrones’un merhum Robb Stark’ı Richard Madden bulunuyor. Elton John’un annesine ise “Jurassic World” serisiyle çıkış yakalayan Bryce Dallas Howard hayat veriyor.

5- La La Land (2016)

La La Land, Türkçe haliyle Aşıklar Şehri, yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia’nın yolları, Los Angeles’ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.

Sebastian gelenekseksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.

6- Sing Street (2016)

Conor, problemli bir çocuktur. Ailesiyle birlikte Dublin’de yaşayan delikanlı, yeni okuluna uyum sağlamakta sorun yaşar. Öğretmen ve sınıf arkadaşlarından olumsuz davranışlar gögren Conor’ın tek sıkıntısı bu değildir. Ailesiyle de kötü bir ilişkisi olan Conor, okul yakınlarında gördüğü Raphina’dan hoşlanır. Güzel kızın dikkatini çekmeye çalışan Conor, bunun için müzik grubu kurmaya karar verir. Başlarda türlü zorluklar yaşayan Conor ve grup arkadaşları giderek daha güzel işler yapmaya başlar. Conor bu sayede amacına ulaşır ve Raphina’nın ilgisini çekmeyi başarır…

7- The Muppets (2011)

3 kukla delisi arkadaş Walter, Gary ve Mary tatil için Los Angeles’a giderler. Burada tesadüf eseri petrol zengini Tex Richman’ın yeni keşfettiği petrol kaynağına ulaşmak ve sondaj yapmak için Kukla Tiyatrosu’nu yıkacağını öğrenirler. Şimdi kukla tiyatrosunu kurtarmak için var güçleriyle mücadele edeceklerdir. Zira Kukla Kermit arkadaşlarını yeniden bir araya getirerek ihtiyaçları olan 10 milyon doları toplamak için ‘Bugüne Kadarki En Büyük Kukla Televizyon Yardım Kampanyası’nı düzenler.

Çünkü Fozzie, Reno kentinde ‘Moopets’ adıyla bilinen bir ‘tribute’ grubunda sahne alırken, Miss Piggy Vogue Paris’te ‘büyük beden’ moda editörü olarak hayatını kazanmaktadır. Hayvan, öfkesini kontrol altına almak için Santa Barbara’da bir klinikte tedavidedir ve Gonzo da tesisatçılık yapmaktadır.

8- Dreamgirls (2006)

Detroit. 1960’ların başları. Curtis Taylor, araba alım satımı yapan bir adam olarak büyük hayallerle müzik dünyasına atılır. Effie, Deena ve Lorrell, müziğe tutkulu ve bu alanda emek veren gençlerdir. Curtis, onlardaki cevheri bir yarışma esnasında keşfeder. Zaman içinde grupları yol alırken içlerinden Deena, diğerlerinden farklı bir ilgi görür. Bu durum önce bu gruptaki dostluk kavramını yok etmeye başlar ardında da grubun varoluşundan çalar. Bir zamanlar Broadway devlerinden olan müzikal Rüya Kızlar’ın beyazperdedeki bu yolculuğunun yönetmeni Bill Condon, filmi ‘Siyahi Amerikalıların, 60’larda müzikte gösterdikleri olağanüstü başarının, günümüzde siyah kültürün, müzikte neredeyse çoğunluğu oluşturmasında etkisi olduğunun anlatıldığı hikaye’ sözleri ile özetliyor.

9- White Christmas (1954)

II. Dünya Savaşı’ndan sonra ordudan ayrılan Bob Wallace ve Phil Davis bir dans ve müzik grubu kurmak için bir araya gelirler. Davis, Wallace’ı hem dans eden hem şarkı söyleyen, Betty ve Judy isimli iki güzel kız kardeş ile tanıştırır. Bir Noel şovunda sahneye çıkacak olan Betty ve Judy’nin peşinden Vermont’a giden ikili, burada eski komutanları General Waverly ile karşılaşırlar. Müziğin ve dansın dünyasında pek çok romantik an onları beklemektedir!

10- Yesterday (2019)

Yesterday, kendisinden başka dünyada kimsenin; efsanevi müzik grubu The Beatles’ı bilmediğini fark eden bir adamın hikayesini konu ediyor. Jack Malik, küçük bir İngiliz kasabasında yaşayan; ünlü olma hayalleri yavaş yavaş suya düşen bir şarkıcı ve söz yazarıdır. Ancak her şey kötü gitse bile çocukluğundan beri yanında olan en yakın arkadaşı Ellie onu sonuna kadar desteklemeye devam eder. Tüm dünyada elektriklerin gittiği gizemli bir olay sırasında bir kaza geçiren Jack; uyandığında şoke edici bir gerçekle yüzleşir: Dünyadaki kimse The Beatles grubunun varlığından haberdar değildir. Durumdan faydalanmaya karar veren Jack gelmiş geçmiş en iyi müzik grubunun şarkılarını kendisininmiş gibi söylemeye başlar. Ayrıca Amerikalı bir temsilci olan Debra’nın da yardımıyla şöhret basamaklarını hızla çıkar. Ancak yıldızı parladıkça, her zaman ona inanan Ellie’yi kaybetmeye başlar. Eski hayatından uzaklaşan Jack; geç olmadan ait olduğu yere geri dönmeli ve tek ihtiyacının aşk olduğunu kanıtlamalıdır.

11- Into The Woods (2014)

Kırmızı Başlıklı Kız, Sindrella, Rapunzel gibi klasikleşmiş pek çok çocuk masalının farklı kahramanları; aynı filmde hem de aynı ormanda buluşsalardı ne olurdu? Grimm Kardeşler’in yaratmış olduğu klasik karakterleri daha farklı bir tarzda karşımıza çıkaran Sihirli Orman; masalların tonunu yansıtan görsel atmosferi, müzikal türüyle aynı potada eriterek beyazperdeye taşıyor. Nitekim bir cadı tarafından lanetlenen bir fırıncı ve eşinin hikayesini, klasik masala bağlayan film; çocuk sahibi olmak isteyen çiftin, Sihirli Orman’ın derinliklerinde, cadının kendilerinden talep ettiği malzemeleri temin etme maceralarını anlatıyor. Tabi bu süreçte Fırıncı’nın yolu Grimm masallarındaki baş karakterler ile kesişiyor.

12- Beauty and The Beast (2017)

Disney masalından beyazperdeye uyarlanan filmde, tüccar olan bir adamyolculuğu sırasında fırtınaya yakalanır. Ailesine dönüş yolunda gece konaklayacak bir yer ararken yakınlardaki bir şatoyu görür. Ev sahibi ortada görünmese de her şey konuğun rahatı için ayarlanmıştır. Gitmek üzereyken, gözü bir güle ilişir ve kızının kendisinden bir gül istediği aklına gelir. Bu arada gülü kopan adam şatonun sahibi olan canavarla yüz yüze gelir. Ve hayatına karşılık kızını canavara teslim etmek zorunda kalır. Tüccarın en küçük kızı olan Belle anlaşmayı kabul ederek canavarın şatosuna yerleştiğinde; hiç beklemediği bir aşkın kucağına atıldığından habersiz

13- Pitch Perfect (2012)

Beca Barden üniversitesinde birinci sınıf öğrencisidir. The Bellas adı verilen okulunun sadece kadınlardan oluşan müzik gurubuna katılmak için ikna edilir. Hep birlikte gerekli enerjiyi de kendilerine enjekte ettikten sonra; grup okulun erkek gurubuyla amansız bir rekabete girer. İşte bu amansız rekabet esnasında yaşananları konu alıyor film.

14- Les Miserables (2012)

19. yüzyıl Fransasında geçen film, yıkılan hayaller, kalp kırıklıkları, tutkular ve fedakarlıklar üzerine kurulu. Jean Valjean olarak bilinen 24601 nolu mahkum, hapishaneden çıkar. Kendisine yeni bir hayat kurmak ister ama müfettiş Javert’in gölgesi onu daima takip etmektedir. Jean Valjean Fantine’in kızı Cosette ile ilgilenmeyi kabul ettikten sonra ikisinin hayatı da tamamen değişecektir. Fransız Devrimi’nin arifesinde geçen hikaye ihtilalin her iki tarafının da yüzünü gözler önüne serer. Ünlü yazar Victor Hugo’nun aynı isimli ünlü edebiyat klasiğinden uyarlanan Les Miserables (Sefiller); Jean Valjean’ın ölümsüz hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

15- Willy Wonka & The Chocolate Factory

Dünyanın en popüler ve en çok satış yapan çikolata fabrikasının iş yerinden dışarı adımını atmayan garip sahibi Willy Wonka; günün birinde kapılarını kimseye açmadığı fabrikasını 5 çocuğa gezdirme kararı alır.

Ailesi çok fakir olan Charlie’nin şansı yüzüne güler. Ve çok istediği çikolata fabrikasını görmeye hak kazanan 5 çocuktan biri olur. Acaba Willy Wonka’nın gizemli ve büyüleyici dünyasına adım attığında da o kadar şanslı olup; çocuklar arasından birinciliği kapacak mıdır?

16- Fame (1980)

Müziğe karşı yetenekli öğrenciler… Hem de hepsi birbirinden yetenekli! New York’un liselerinden bir tanesinde bir araya gelmişlerdir. Belki hepsinin birbirinden ayrı giden bir hikayesi vardır. Ancak şimdi kesişen hikayeleriyle birlikte yeni bir öyküleri olacaktır. Müzik ve yetenek bir araya geldiğinde, kader durdurulamaz bir güce bürünmektedir.

17- Once (2007)

Dublin’de gitar çalan aynı zamanda şarkıcı ve söz yazarı olan İrlandalı bir adam, bir gün sokakta çalarken Çek bir kızla tanışır. Adamın maddi durumu pek iyi değildir ve babasının dükkanında ona yardım ederken bir yandan da sokaklarda çalarak para kazanmaya çalışmaktadır. Kız da eşiyle ayrıdır; gündüzleri çalışıp beraber yaşadığı annesine ve kızına bakmaktadır.

Hayali albüm çıkarmak olan adam müzik şirketlerine yollamak için demo hazırlamaya karar verince piyano çalan kızla birlikte çalışmaya başlar. Kız ve erkek onları bir araya getiren müzik sayesinde birbirlerini de tanıyacaklardır.

18- Little Shop of Horrors (1986)

Mushnik’in Çiçekçi Dükkanı’nda gelişen olayları anlatan film; izleyiciye Crystal, Ronnets ve Chiffon isimli üç kızın yaptığı gözlemlerle aktarılır. Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen Mushrik aynı zamanda Seymour ve Audrey isimli iki ilginç çalışanıyla uğraşmaktadır. Müşterilerin nadiren uğradığı bu dükkanda, hiçbir müşterinin gelmediği bir gün, Mushnik dükkanı kapatmaya karar verir. Ancak Audrey ve Seymour’un müşterileri cezp edecek sıra dışı bir planı vardır.

Little Shop of Horror, Frank Oz tarafından yönetilen ve aynı isimli Broadway müzikalinden uyarlanan; B tipi bir müzikal komedi olma özelliğinde

19- Mamma Mia! (2008)

Merly Streep’in en eğlenceli filmlerinden biri olan bir müzikal Mamma Mia. Sophie babasız büyümüş ve bunun hasretini çeken, güzel bir kızdır. Babasının kimliğini keşfetmeyi ümit eden Sophie Sheridan’ın öyküsü; ünlü pop grubu ABBA’nın hit şarkıları eşliğinde anlatılır. Sophie Sheridan evlenecek yaşa gelmiştir. Nikahtan bir gün öncesinde annesi Donna’nın 20 yıl önce ziyaret ettiği Yunan adalarında; yaşadığı geçmişinden üç erkek birden getirir. Donna karda yürüyen ve izini belli etmeyen bir çapkın kadındır. Aslında ve kızının gerçek babasının kim olduğunu bilmemektedir. Başrolünde 14 kez Oscar adaylığı elde eden ve iki kez Oscar kazanan efsanevi oyuncu Meryl Streep’in oynadığı Mamma Mia; İsveçli müzik grubu ABBA’nın şarkılarını temel alan aynı adlı Broadway müzikalinin sinema film uyarlaması. Filmin ismi de, grubun 1975 yılında müzik listelerinin zirvesine çıkan Mamma Mia adlı şarkısından alınmış.

20- The Greatest Showman (2017)

12 yaşında askerlere atıştırmalık ve kiraz rumu satarak ticarete atılan doğuştan iş adamı P.T. Barnum, 1841 yılında dünyanın daha önce duymadığı bir hayalle yola çıkar; dünyanın en muhteşem gösterisini sunmak. Eşinin de desteğiyle tarihin ilk sirkini kurmak için işe başlayan Barnum, dünyanın farklı yerlerinde, anomalileri ile yaşamak zorunda kalan kişileri, genç yetenekleri ve azimli girişimcileri toplar. Bu arada tarihin ilk sirki, İngiliz hükümdarı Kraliçe Victoria’nın bile izlemeye geldiği bir Avrupa turnesine uzanacak ve dünyanın show dünyası anlayışını kökünden değiştirecektir…

21- A Star Is Born (2018)

Bir Yıldız Doğuyor, yetenekli ancak bilinmeyen Ally’yi keşfedince düşüşün eşiğine gelen bir country müzik yıldızı olan Jackson Maine’i konu alıyor. Jackson Maine, kariyerinde düşüş gösteren bir müzisyendir. Henüz keşfedilmemiş genç bir yetenek olan Ally ile tanışır ve ikili birbirlerinden hemen etkilenir. Ayrıca ikili tutkulu bir aşk yaşamaya başlar ve Ally’nin yeteneğinin farkedilmesi için çalışan Jackson onu sahnenin büyülü dünyası ile tanıştırır.

Jack Ally’yi şöhrete kavuşturduktan kısa süre sonra ise Ally artık ünlü bir müzisyen olmuştur. Jack, Ally’nin kariyerinin hızla kendisininkini gölgede bıraktığını fark eder. Kaybolan ihtişamını geri kazanmaya çalışan Jack bu süreçte içsel şeytanlarıyla da yüzleşmek zorunda kalacaktır. İkilinin kariyerlerindeki ayrım büyüdükçe, ilişkileri de hasar almaya başlar.

22- Enchanted (2007)

Masallar her zaman gerçek olmaz ne yazık ki. Peri masalının göz kamaştıran hayal dünyasında mutlu mesut yaşayan kötü ruhlu kraliçe Giselle’i üzecektir. Hiçbir şey önceki gibi değildir. Giselle, ansızın sonsuza dek mutluluk kavramının ötesine savrulur. Yeni çevresinde zorluklar ve kötülükler vardır. Bir hikaye kitabında hayat bulan romantizm, gerçek hayatta ne kadar kendini bulacak ne kadar tüm beyazları siyaha dönüştürecek bu kısmı meçhul. O yüzden filmi izlemek gerekli. Walt Disney Pictures’tan keyifli bir film.

23- High School Musical (2006)

Troy, hangi konulara yeteneğinin olduğunu ve hangilerine olmadığını iyi bilmektedir.Basketbol konusundaki durumu oldukça açıktır. Peki ya şarkı söylemek? Bir gün bir karaoke performansı sırasında o zamana kadar kendiyle ilgili bilmediği bir şeyin farkına varır. Kendisiyle birlikte söyleyen matematik dehası Gabriella da o zamana kadar kendisinin ne kadar iyi şarkı söyleyebildiğinden haberdar değildir. İkili, müzikal yeteneklerini keşfettikten sonra birlikte vokaller yapmaya başlarlar.

Bu birliktelikle aralarında zamanla bir aşk da filizlenir. Ancak mutluluğun yolu zorludur. Okul müzikalinde başrolde alabilmek için başvuruda bulunurlar. Fakat bu konuda isim yapmış rakiplerinin yanında şansları olacak mıdır? Üstelik ikisinin de basketbol ve matematik takımları onları şarkı söylemekten uzak tutmak için elinden geleni yapmaktadır.

24- Annie (1982)

Annie 1930’lu yıllarda, Bayan Hannigan adında gaddar bir kadın tarafından idare edilen berbat bir yetimhanede yaşayan bir kız çocuğudur. Tek hayali yetimhaneden kaçıp, orayı terk etmektir. Yetimhanedeki diğer çocuklar arasından, Oliver Warbucks isimli zengin bir iş adamının malikanesinde birkaç gün geçirmek için seçilince dünyası bir anda değişir. Kısa sürede malikanedeki herkesin kalbini kazanan Annie, soğuk görünümlü Warbucks’ın gönlünü yumuşatır.

Ayrıca Warbucks, Annie’nin kayıp ailesini bulmak için ona yardım etmeye karar verir; ortaya çıktıkları takdirde ödüllendirileceklerini ilan eder. Fakat Bayan Hannigan ve kötü erkek kardeşi Rooster, ödülü almak için ortaya çıkan aileyi kaçırmayı planlarlar…

Bu arada yönetmenliğini John Huston’ın üstlendiği komedi ve dramı harmanlayan aile filminin başrolünde Aileen Quinn yer alıyor.

25- An American in Paris (1951)

2. Dünya Savaşı sırasında, Paris’te yaşayan Jerry hayatını ressamlık yaparak sürdürmeye çalışmaktadır. Ayrıca üst sınıf zengin ve yaşlı bir kadın olan Milo’nun himayesine aldığı Jerry, Lise adında genç bir Fransız kadına aşık olur. Fakat ortada iki büyük problem vardır Milo da Jerry’ye hayrandır ve onu kimseyle paylaşmak istemez, dahası Lise, Jerry’nin yakın arkadaşı olan dansçı ve piyanist Adam ile evlenmek üzeredir! Düğünden önce Jerry, Paris sokaklarını Lise ile gezmenin hayalini kurarken, Adam’ın arabasından gelen korna sesiyle kendisine gelir…

Bonus: High Strung

Ruby (Keenan Kampa), Manhattan Sahne Sanatları Okulu’nda burslu okuyan güzel bir dansçıdır. Bir gün New York metrosunda keman çalan Johnnie (Nicholas Galitzine) ile karşılaşır. İkili birbirlerinden etkilenir. Dikkati dağılan Johnnie’nin kemanı çalınır. Ruby bu duruma çok üzülür ve ona yardım etmek ister, ancak bu süreçte Johnnie’nin yasadışı göçmen olarak New York’ta yaşadığını öğrenir. Giderek birbirlerine bağlanmakta ve bir aşka yelken açmaktadırlar. Bu sırada Ruby, müzisyen ve dansçıların katıldığı bir yarışmanın düzenlendiğini duyar. Kazanan çift, burs ve öğrenci vizesi ile ödüllendirilecektir. Johnnie başlangıçta bu fikre karşı çıksa da Ruby’ye olan sevgisi ile yarışmaya katılmaya karar verir, güzel bir macera onları beklemektedir.

Bonus: High Strung Free Dance

Göz kamaştırıcı genç bir koreograf (Thomas Doherty) Zander Raines, New York’un en çok beklenen yeni Broadway şovunda çarpıcı bir çağdaş dansçı, Barlow ve yenilikçi piyanist Charlie (Harry Jarvis) yayınladığında iki umutlu sanatçıya ömür boyu ara veriyor: Ücretsiz Dans. Ancak hamle, Charlie Barlow’a (Juliet Doherty) sert düştüğünde, gösterinin hassas yaratıcı dengesini bozarken, Zander onu ilham perisi olarak kucaklar. Soru şu: Bu yetenekli sanatçılar aşk için ne kadar risk almak istiyorlar?

