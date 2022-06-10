En İyi Roblox Oyunları

Pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber birçok oyun oldukça popüler hale geldi. Bu oyunlardan birisi de Roblox oldu. Roblox içerisinde birçok eğlenceli oyun ile kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Bugünkü yazımızda sizlere en iyi Roblox oyunları hakkında bilgi vereceğiz.

Aylık olarak 100 milyonu aşan oyuncu kitlesine sahip olan Roblox, sizlere eğlenceli vakit geçirmeyi kendisine ilke edinmiş halde. Özellikle eğlenmek ve kafa dağıtmak istiyorsanız, Roblox içerisinde yer alan oyunları kesinlikle denemelisiniz.

Hem arkadaşlarınızla hem de çevrimiçi olarak diğer insanlara beraber Roblox içerisinde birçok oyunu oynayabilirsiniz. Roblox oyunları, oyunseverler keyifli ve eğlenceli vakit geçirmek için sürekli güncelleme ve yenilik alıyor.

Piggy

Roblox içerisinde belki de en sevilen oyunların başında Piggy yer alıyor. Korku temalı bu oyun içerisinde, Piggy sizi yakalamaya çalışıyor ve siz ondan kaçmaya çalışıyorsunuz. Ancak sizinle beraber kaçanlar arasında Piggy ile iş birliği yapan bir hain bulunuyor. Hain’in komplosundan ve elinde bıçakla gezen Piggy’den bir an önce kurtulmalısınız.

Murder Mystery 2

Roblox üzerinde eğlenceli oyunların başında gelen Murder Mystery 2, katili yakalamaya çalışmanız üzerine devam ediyor. Bu oyun içerisinde yer alan gözü dönmüş katil, masum insanların peşinde. Oyun başında masum insanlara rastgele bir şekilde silah veriliyor. Silahı alan kişi şerif seçiliyor ve katili yakalamaya çalışıyor. Tüm bu heyecan fırtınasında doğru kişiyi bulması gerekiyor.

Royale High

Bir lisede öğrenci olarak başladığınız oyun modu olan Royale High, tamamen öğrencilik görevleri üstüne ilerliyor. Şöyle ki ev ödevlerinizi yaparak ve ders çalışarak seviye atlayabilirsiniz. Okul için hazırlanabilir ve okul içerisinde yer alan aktivitelerden yararlanabilirsiniz.

Welcome to Bloxburg

Listede yer alan en aktif oyuncu kitlesine sahip olan oyun Welcome to Bloxburg, doğduğunuz şehirde büyüyüp, statü sahibi olma mücadeleni anlatıyor. Şehirde birçok meslek grubu yer alıyor. Sizler de bu mesleklerde çalışıp para kazanarak birçok şey satın alabilirsiniz. Kısacası GTA’nın Roblox dünyasındaki eşi diyebiliriz.

Dust: Wasteland Survival

Roblox dünyasında en az bilinen ancak en eğlenceli oyunlardan birisi olan Dust: Wasteland Survival, sizlere çöl hayatında hayatta kalma imkanı tanıyor. Tamamen çıplak olduğunuz çölün ortasında sıcakla mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Harita yardımıyla beraber eşya ve diğer eşyaları bulmaya çalışıyorsunuz. Eğer kalabalık bir arkadaş grubunuz varsa bu oyun tam sizlere göre.

Adopt Me!

Bu oyun modunda isterseniz bir evlatlık çocuk, isterseniz de evlatlık alan aile bireyleri olabiliyorsunuz. Oldukça büyük bir haritaya sahip olan Adopt Me!, sizlere birçok fırsat sunuyor. Bu dünya içerisinde kendinizi geliştirip arkadaşlarınızla vakit geçirebiliyorsunuz. Kaldığınız evin tüm eşyalarını değiştirebilir, istediğiniz gibi oyuncak alabilirsiniz.

Jailbreak

Jailbreak içerisinde isterseniz mahkum isterseniz de polis olabiliyorsunuz. Eğer ki mahkum olmayı seçerseniz, hapishaneden kaçtığınız gibi yeniden suç dünyasına giriyorsunuz. Dışarda da polislerle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz ve belli bir seviyeden sonra işler iyice çığırından çıkıyor. Eğer polisi seçerseniz de asayişi yeniden sağlamak için savaşıyorsunuz. Ayrıca yanınızda sizlere eşlik eden polis köpekleri de yer alıyor.

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