En İyi Strateji Oyunları!

Günümüzde artık oyun oynamak hobi oldu, teknolojinin gelişmesi ile her bireyin evinde iyi veya kötü bir bilgisayarı bulunmakta. Oyunlar denilince aklımıza ilk gelen savaş, aksiyon, dövüş içerikli oyunlar gelmekte. Fakat bunların yanında zekanın konuştuğu strateji oyunlarını unutmamak gerekir.

Strateji oyunları günümüzde halen geniş bir kitleye sahip, gelişen oyunlara ayak uyduran strateji oyunları eski çağlardan tutun yakın zamanda ki tarihi olayları baz alan oyun türlerinden kurgulanmaktadır. Kurgu şeklinde olan strateji oyunlarını da unutmamak gerekir. Bugün ki yazımızda sizlere en iyi strateji oyunlarından bahsedeceğiz.

Total War Rome 2

Creative Assembly ve Sega tarafından yapılan Total War serisinin oyunu Total War: Rome 2, serinin kullandığı mevcut Warscape oyun motorunun geliştirilmiş haliyle karşımıza 3 Eylül 2013’te çıkmıştır.

Total War: Warhammer 2

Total War: Warhammer II, Creative Assembly tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan strateji ve gerçek zamanlı taktik video oyunudur.

Age of Empires

Age of Empires Serisi, Microsoft oyun şirketinin sunduğu gerçek zamanlı strateji oyunudur.

Company of Heroes

Birçoğunuz “Er Ryan’ı Kurtarmak” filmini ve yapımın Medal Of Honor’da nasıl uyarlandığını bilir. Tamamen aynısı olmasa da film yeniden karşımıza çıkıyor. Omaha Sahiline çıkarma ile başlıyor, ardından sahilde bir tümseği havaya uçurup, içerilere doğru dalıyoruz. Bundan sonra konu biraz daha özgünleşiyor gibi….

Hearts of Iron IV

Hearts of Iron IV, Paradox Development Studio tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayımlanan strateji oyunudur.

Mount & Blade: Warband

Mount & Blade: Warband, Orta Çağ temalı bir rol yapma video oyunu olan Mount & Blade için geliştirilen tek oyunculu ve çok oyunculu bir genişleme paketidir. Oyun, Türk firması TaleWorlds tarafından geliştirilmekte olup, kamuoyuna ilk defa Aralık 2009 tarihinde duyurulmuştur.

Clash of Clans

Clash of Clans, çok oyunculu, gerçek zamanlı, freemium, çevrimiçi strateji oyunudur.

Battle Middle Earth 2

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II, Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayımlanan gerçek zamanlı strateji türündeki video oyunudur. Konusunu da Yüzüklerin Efendisi Filminden almıştır.

Total War: Shogun 2

Total War: Shogun 2, Total War serisinin diğer oyunlarına göre çok daha gelişmiş özelliklere sahip tek veya çok oyunculu, bir sıra tabanlı strateji oyunudur.

Tropico

Karayipler’de tropico adında hayali, ama o bölgedeki adacık devletlerinden farkı olmayan bir adayı yönettiğiniz bir strateji oyunudur.

