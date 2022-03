En İyi Android Strateji Oyunları 2022

Strateji oyunlarının zihni güçlendirdiğini biliyor muydunuz ? Bu tarz oyunlar zihninizi sonuna kadar zorlayarak en zorlu durumlarda hızlı karar verme yeteneğinize katkı sağlıyor. Bu yazımızda android için en iyi strateji oyunlarını bir araya getiriyoruz.

Bkz: En İyi Android Savaş Oyunları 2022

Kingdom Two Crowns

Kingdom Two Crowns, hükümdarınızı ve tebaasını kötü açgözlülükle karşı karşıya getiren bir Android oyunudur. İşler, bir kamp yeri bulmanız ve yerlilere birkaç jeton vererek teklifinizi yapmaları için rüşvet vermenizle başlar. Çok geçmeden, yiyecek için yakındaki vahşi yaşamı avlıyorlar ve istenmeyenleri dışarıda tutmak için çitler dikiyorlar.

Maze Machina

Maze Machina, karmaşık sıra tabanlı stratejiyi sürprizlerle dolu; dörtte dörtlük bir ızgaraya sıkıştıran bir Android oyunudur. Buradaki öncül, şeytani Automatron’un sürekli gelişen bir savaş alanında küçük robot kreasyonlarını test etmesidir. Her turda amaç bir anahtar kapmak ve çıkışa ulaşmaktır, ancak tahtadaki her karo; üzerinde duran her şeyi özel bir güçle doldurur. Bu, sallanacak bir bomba; her şeyi mahvetmek için bir silah veya bir düşmanı bir buz kütlesine hapsetmek için bir araç olabilir.

Kingdom Rush: Vengeance

Kingdom Rush: Vengeance, bir kule savunma oyunudur. Oyunda kötü saldırganları savuşturmak yerine; kötü saldırgan ve daha önce kurnaz planlarını bozanlardan intikam almak için dışarı çıkmış büyücü sizsiniz. Oyun düşman dalgalarını yok etmek için kuleleri yıkmayı, özel saldırılar düzenlemeyi ve devasa bir kahramanı yönetmenizi sağlar.

Bad North

Bad North, ara sıra karşımıza çıkan ve hepimizi büyüleyen eşsiz oyunlardan biridir. Oyunda ada evinizi bir dizi İskandinav istilacısından korumaya çalışıyorsunuz. Size hızlı ve acımasız gelecekler! hayatta kalmak için savaşırken koltuğunuzun kenarında kalmanızı sağlayacaklar. Bütün bunlar şirin sanat tarzıyla güzel bir şekilde eşleşiyor.

The Battle for Polytopia

Civilization serisinin hayranıysanız, The Battle for Polytopia’ya göz atmanız yeterli. Bu bağımsız oyun, savaş alanının kontrolü için savaşan çokgen kabileleri içeriyor. Oyun, alması ve oynaması hızlı ve kolay olan basit sıra tabanlı bir oyun sunuyor. Her turda, kontrol ettiğiniz şehirlerin sayısına ve büyüklüğüne bağlı olarak kabilenizin teknoloji ağacını yükseltmek; birlikler inşa etmek veya kaynak toplamak için harcayabileceğiniz yıldızlar toplarsınız.

Bloons TD 6

Bloons TD, bir süredir tanınmış ve sevilen bir kule savunma serisidir. Bunu yapmak için çeşitli kuleler ve yükseltmeler kullanarak topraklarınızı savunan bir grup maymun olarak oynuyorsunuz. Aralarından seçim yapabileceğiniz üç yükseltme yolu içeren 21 seçeneğiniz var. Ayrıca çevrimdışı oyun, ek zorluklar ve çok fazla eğlence elde edersiniz.

Card Thief

Card Thief, bir kart oyunu ile bir strateji oyunu arasında kalan güzel bir oyundur. Tespit edilmekten kaçınırken hazine toplayan bir iskambil destesine gizlice girmesi gereken bir hırsızı oynuyorsunuz. Hırsızlık yöntemlerinizde size yardımcı olması için ekipman kartlarını da kullanabilirsiniz.

Crying Suns

Crying Suns, devasa, çökmekte olan bir kozmik imparatorlukta geçen strateji rogue-lite oyunudur. Efsanevi amiral Ellys Idaho’nun klonu olarak; oynuyorsunuz ve yardımınıza ihtiyacı olan hiper-akıllı bir robot tarafından yeniden hayata döndürülüyorsunuz.

Enyo

Bu oyunda değişen bir labirentten üç efsanevi eseri kurtarma arayışında olan; Yunan savaş tanrıçası Enyo olarak oynuyorsunuz. Düşmanlarla dolu tahtalarda savaşmak zorunda kalacaksınız; ancak önemli nokta şu ki Enyo boşluklar arasında yalnızca kalkan darbesi ve kanca yeteneklerini kullanarak hareket ediyor.

Fire Emblem: Heroes

Heroes, en sevdiğiniz Ateş Amblemi karakterlerini, soylu Askran Krallığını, tüm dünyalara hükmetmek isteyen güce aç Emblian İmparatorluğu ile karşı karşıya getiren yepyeni bir hikaye için bir araya getiriyor. Krallığı savunmaya yardımcı olmak için Ateş Amblemi’nin en iyi kahramanlarını bir araya getirme gücüne sahip güçlü bir sihirdar rolünü oynuyorsunuz.

Hello Neighbor

Hello Neighbor, bir korku bulmacası/strateji oyunudur. Temel olarak, mahalle sakinlerinden birini gözetleyen meraklı bir komşusunuz. Bahsedilen kişi bir şeylerin peşinde ve siz onun bodrumunda ne sakladığını bulmaya kararlısınız. Evine defalarca gireceksiniz ama o her seferinde yöntemlerinizi öğreniyor ve size karşı koymak için savunmalar kuruyor. Yani onun kurduklarını atlatarak yeni bir strateji bulmanız gerekecek.

Heroes of Flatlandia

Heroes of Flatlandia; kahramanınızı seçtiğiniz, ordunuzu kurduğunuz ve şiddetli savaşlarda düşmanlarınızla ​​yüzleştiğiniz bir strateji oyunudur. Oyunda sekiz farklı kahraman arasından seçim yapabilir ve dört yarışta; 30 farklı birim türünü kullanabilirsiniz. Türün bazı hayranları için yeterli hardcore stratejisi olmasa bile oyun harika görünüyor.

Mindustry

Mindustry, Google Play Store’daki kalabalık kule savunma oyunları arasında gerçek bir gizli mücevherdir. Oyun, düşman dalgaları onları test etmeden önce savunmanızı oluşturmak için gerekli araçların verildiği eksiksiz ve açık bir sanal alan sunar. Ayrıca göz korkutucu ve zorlu oyun; çoğu mobil strateji oyunundan daha sağlamdır ve hepsinden iyisi; reklam veya uygulama içi satın alma olmadan ücretsiz olarak indirilebilir.

Mushroom Wars 2

Oyunda amacınız, düşmanınızdan gelen ilerlemelere karşı savunma yaparken, stratejik mantar kulübelerini ve diğer yapıları ele geçirerek birliklerinizi harita üzerinde hareket ettirmenizi gerektiren tam hakimiyettir. Her biri için eksiksiz bir kampanya bölümü bulunan dört mantar kabilesi arasından seçim yapabilirsiniz ancak gerçek aksiyon çevrimiçi çok oyunculu modla başlar.

Night of the Full Moon

Night of the Full Moon, dolunay sırasında büyükannesini bulma arayışındaki Kırmızı Başlıklı Kız’ın yerine sizi koyan büyüleyici, kart tabanlı bir strateji oyunudur. Küçük kız, gizemli bir ormana girmeli ve kurt adamlar, cadılar ve daha fazlası gibi her türden yaratıklarla savaşmalıdır. Oyun sadeliği ile parlıyor, sağlam oynanışını gereksiz tuzaklarla fazla karmaşıklaştırmamayı seçiyor.